Политика
Пушков ответил на требование НАТО отдать Крым УкраинеРоссийская газета вчера в 19:59
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что если бы Крым оставался частью Украины, то полуостров контролировали бы США и НАТО. Таким образом российский сенатор ответил на требование альянса отдать Крым Украине.
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Ибо первое, что сделал бы Киев, если бы Крым не ушел в Россию - передал бы военно-морскую базу в Севастополе США/НАТО. Но уже не выйдет.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельГазета.Ru 05:01
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