Новый глава Генштаба Украины Хомчак, получивший шок от Крыма в 2010, видно, забыл, что к тому времени Крым почти 20 лет был в составе независимой Украины, которая не вложила в него ни гривны и не развивала.

Начальник украинского Гештаба признал, что киевские власти не занимались развитием Крыма в течение 20 с лишним лет его нахождения в составе независимой Украины, считает сенатор Алексей Пушков.

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