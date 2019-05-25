Политика

Пушков прокомментировал слова главы Генштаба Украины о КрымеРоссийская газета 04:31

Начальник украинского Гештаба признал, что киевские власти не занимались развитием Крыма в течение 20 с лишним лет его нахождения в составе независимой Украины, считает сенатор Алексей Пушков.
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Алексей Пушков
Новый глава Генштаба Украины Хомчак, получивший шок от Крыма в 2010, видно, забыл, что к тому времени Крым почти 20 лет был в составе независимой Украины, которая не вложила в него ни гривны и не развивала.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельКомсомольская правда 02:20

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