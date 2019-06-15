Пушков прокомментировал слова экс-канцлера ФРГ о КрымеГазета.Ru 05:15

Шредер сказал о Крыме то, что признают многие политики на Западе — как бывшие, так и действующие — от Жискар д’Эстена до Меланшона и Сальвини.

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о законности присоединения Крыма к России. Об этом он написал в своем твиттере.

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