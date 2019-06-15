Политика
Пушков прокомментировал слова экс-канцлера ФРГ о КрымеГазета.Ru 05:15
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о законности присоединения Крыма к России. Об этом он написал в своем твиттере.
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Шредер сказал о Крыме то, что признают многие политики на Западе — как бывшие, так и действующие — от Жискар д’Эстена до Меланшона и Сальвини.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельТелеканал 360° 06:55
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Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации
В компании предупредили, что нынешнее положение может спровоцировать чрезвычайную ситуацию в масштабах страны.
Обновлено в 03:30
Футбол
Далич не исключил возможности поработать в российских клубах
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич оценил возможность работы в России.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Неизвестные обстреляли из пейнтбольных ружей людей в Екатеринбурге
Из окон автомобиля неизвестные обстреляли стоящих возле бара людей из пейнтбольных ружей шариками с краской.
Обновлено в 08:27
Общество
Беглов предложил открыть музеи в зданиях времен войны
Обновлено в 02:41
Общество
В Минздраве ответили на слова Малышевой о больных детях
Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
Скончался один из пострадавших в массовой драке под Пензой
Обновлено вчера в 14:21
Политика
КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента
Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Космос
В FCC не считают, что развертывание сетей 5G ухудшит прогнозирование погоды
Пока сложно сказать, каким будет эффект от внедрения 5G на практике, и каковы реальные мотивы противоборствующих сторон, но похоже, что в США настроены ускорить развертывание новой технологии даже ценой некоторого риска.
Обновлено вчера в 04:40
Происшествия
Российского сноубордиста застрелили в США
Гибель Кольцова РИА Новости подтвердили в посольстве России в США.
Обновлено вчера в 11:59
Политика
Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма
Певица Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма, пишет "Обозреватель".
Обновлено в 07:29
Экономика
Акимов пообещал решить вопрос с частотами для сетей 5G за два года
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что власти ведут переговоры с производителями оборудования и поставщиками, которые могут быть задействованы для создания в России сетей 5G, однако вопрос с частотами для них еще не решен, передает ТАСС.
Обновлено в 01:43
Кино
Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли
Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Бизнесмена осудили за истязание детей в Нижнем Тагиле
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Мэр Риги раскритиковал идею о сносе памятника воинам-освободителям
В начале марта на рассмотрение парламента была передана очередная общественная инициатива по демонтажу памятника Советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено в 07:29
Музыка
Загитова представила номер под любимую песню Медведевой
Обновлено в 07:09
Происшествия
Младший сын Соколова мог убить мать из ревности
Старший сын бывшего хоккеиста СКА Максима Соколова Максим был тяжело болен, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Зеленский назначил врио глав Одесской и Полтавской областей
Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Одесской и Полтавской областных государственных администраций (ОГА), соответствующие указы обнародованы на официальном сайте главы государства в субботу.
Обновлено в 06:19
Культура
Картину Цоя «Рождение звезды» продадут на аукционе
В пресс-службе отмечают, что звезда на картине написана рукой Цоя, а альбом "Звезда по имени Солнце", ставший классикой русского рока, вышел только через четыре года.
Обновлено вчера в 11:40
Футбол
Украина - Южная Корея: прогноз на финал чемпионата мира (до 20 лет)
В 2017 году чемпионат мира до 20 лет проходил в Южной Корее и вот спустя 2 года импульс соревнования дал свои плоды - футбольная сборная этой страны впервые в истории пробилась в финал.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено вчера в 12:09
Политика
Путин и Эрдоган коротко пообщались в Душанбе перед саммитом
Обновлено в 03:49
Футбол
«Барселона» намерена пригласить защитника «Боруссии»
Барселона включилась в переговорный процесс и хочет сбить цену, так как у игрока только год по контракту, Боруссия же хочет выручить 25 миллионов евро.
Обновлено в 07:29
Происшествия
В полиции Берлина рассказали, как шестеро чеченцев уложили 20 арабов
Для примера полицейский привел случай, когда шестеро чеченцев уложили на землю 20 представителей арабского преступного клана.
Обновлено в 03:45
Политика
Зеленский пообещал иностранные инвестиции в инфраструктуру Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время идёт подготовка реформаторских законопроектов, способствующих развитию малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Российские туристы попали в ДТП в Турции
Обновлено в 06:48
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено в 04:45
Гаджеты
Названы самые популярные TWS-наушники в мире
Аналитическая компания Counterpoint Research рассказала о ситуации на рынке полностью беспроводных наушников (так называемых TWS-моделей) в первом квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 04:48
Гаджеты
Xiaomi показала официальную распаковку смартфона Xiaomi Mi 9T
Во время распаковки автор видео перечисляет ключевые спецификации Xiaomi Mi 9T.
Обновлено в 06:46