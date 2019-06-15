Политика

Пушков прокомментировал слова Шрёдера о КрымеREGNUM 05:45

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что присоединение Крыма к России было выполнено на законных основаниях.
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Политики оценили слова Шредера о законности воссоединения Крыма с Россией

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В России оценили слова экс-канцлера ФРГ Шрёдера о Крыме

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Пушков прокомментировал слова экс-канцлера ФРГ о Крыме

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Вопреки давлению Запада: в России оценили слова Шредера о возвращении Крыма

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Пушков прокомментировал слова экс-главы Германии о статусе Крыма

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Пушков ответил на слова Шредера о Крыме

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«Это признают многие»: сенатор оценил слова экс-канцлера Германии о Крыме

РИА Новости Крым04:26
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«Спартак» заключил контракт с нападающим «Ромы» Понсе

Как стало известно Sport24.ru, центральный нападающий «Ромы» Эсекьель Понсе заключил контракт со «Спартаком».
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Дело об убийстве в Чемодановке передали в центральный аппарат СК

Дела об убийстве в массовой драке жителя Чемодановки передали из Пензенской области в Главное следственное управление СК.
Обновлено в 12:25
Политика

Новый премьер Молдавии сделала заявление об РФ

Молдавия готова к экономическому и торговому сотрудничеству с Россией, заявила премьер Молдавии Майя Санду, сообщает «Спутник».
Обновлено в 10:13
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Появилось видео последствий жесткой посадки самолета в Краснодаре

Обновлено в 06:17
Наука

Исследования с помощью синхротронов могут стать точнее за счет большей яркости излучения

Обновлено 13 июня в 10:57
Авто

Почему дорожают автомобили с пробегом

Подержанные машины дорожают, несмотря на начавшееся падение спроса на вторичном рынке.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено вчера в 04:08
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Ребенок попал в реанимацию с соревнований по картингу в Подмосковье

Обновлено в 09:53
Футбол

Суарес назвал команду Месси фаворитом Кубка Америки

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес считает сборную Аргентины фаворитом на победу в Кубке Америки-2019 из-за того, что они имеют в своем составе одноклубника уругвайца по «Барселоне» Лионеля Месси.
Обновлено в 11:51
Политика

Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 04:56
Политика

Пушков резко ответил на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.
Обновлено в 11:29
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Первая леди Башкирии раскритиковала Радика Юльякшина

Супруга врио главы Башкирии Каринэ Хабирова раскритиковала Радика Юльякшина.
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Хоккей

Губернатор Миссури объявил 15 июня 2019 года днем «Сент-Луиса»

Губернатор американского штата Миссури Майк Парсон объявил 15 июня 2019 года днем клуба НХЛ "Сент-Луис Блюз", который по итогам сезона-2018/19 впервые стал обладателем Кубка Стэнли.
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На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП

"На 24-м километре МКАД произошло столкновение пяти машин, в результате чего есть один пострадавший", - сказал собеседник агенства.
Обновлено в 09:19
Происшествия

На Украине обнаружили незаконный трубопровод по перекачке топлива из России

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Луганской области незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Первая после пожара месса началась в Нотр-Даме

Собор Парижской Богоматери принял первую мессу после страшного пожара. Трансляцию ведет католический телеканал KTO.
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Армия и оружие

В России прошли испытания подводного робота «Клавесин»

Обновлено в 00:20
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Исследование: 400 лекарств и методов лечения признаны устаревшими

Исследователи приводят в пример препарат Avastin, который в 2008 году рекомендовали для лечения рака молочной железы, но отозвали уже в 2011-м.
Обновлено в 09:09
Политика

На Украине нашли незаконный трубопровод по перекачке топлива из России

Как отмечается, два незаконных подсоединения шлангов к трубопроводу были найдены 14 июня. Неизвестные перекачивали топливо из России.
Обновлено в 11:47
Происшествия

Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100

Летчики-испытатели полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета SSJ-100 на самолете-лаборатории.
Обновлено в 06:08
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В Сети появилось видео с ответом робота на издевательства людей

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Трамп предрек обвал рынка в случае своего проигрыша на выборах

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Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна

Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
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Момент фатального крушения Як-52 на авиашоу попал на видео

Как сообщают местные СМИ, пилот из Германии выполнял акробатические фигуры на самолете Як-52.
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Космос

Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами

Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск ответил на запуск картонного Дмитрия Рогозина на автомобиле в ближний космос, который совершили жители Томска.
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Российского сноубордиста застрелили на улице в США

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Умер итальянский режиссёр Франко Дзеффирелли

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Девочка умерла от сердечного приступа на аттракционе в Анапе

Восьмилетняя девочка умерла после катания на одной из каруселей парка аттракционов на Пионерском проспекте в Анапе.
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Глушаков ответил на вопрос о будущем в «Спартаке»

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Загитова откатала номер под любимую песню Медведевой

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