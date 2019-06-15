Политика
Пушков прокомментировал слова Шрёдера о КрымеREGNUM 05:45
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что присоединение Крыма к России было выполнено на законных основаниях.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:15, Вашингтон
Футбол
«Спартак» заключил контракт с нападающим «Ромы» Понсе
Как стало известно Sport24.ru, центральный нападающий «Ромы» Эсекьель Понсе заключил контракт со «Спартаком».
Обновлено в 12:15
Происшествия
Дело об убийстве в Чемодановке передали в центральный аппарат СК
Дела об убийстве в массовой драке жителя Чемодановки передали из Пензенской области в Главное следственное управление СК.
Обновлено в 12:25
Политика
Новый премьер Молдавии сделала заявление об РФ
Молдавия готова к экономическому и торговому сотрудничеству с Россией, заявила премьер Молдавии Майя Санду, сообщает «Спутник».
Обновлено в 10:13
Наука
Исследования с помощью синхротронов могут стать точнее за счет большей яркости излучения
Обновлено 13 июня в 10:57
Авто
Почему дорожают автомобили с пробегом
Подержанные машины дорожают, несмотря на начавшееся падение спроса на вторичном рынке.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Обновлено вчера в 04:08
Футбол
Суарес назвал команду Месси фаворитом Кубка Америки
Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес считает сборную Аргентины фаворитом на победу в Кубке Америки-2019 из-за того, что они имеют в своем составе одноклубника уругвайца по «Барселоне» Лионеля Месси.
Обновлено в 11:51
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 04:56
Политика
Пушков резко ответил на заявление Зеленского об инвестициях в Донбасс
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о развитии Донбасса.
Обновлено в 11:29
Шоу-бизнес
Первая леди Башкирии раскритиковала Радика Юльякшина
Супруга врио главы Башкирии Каринэ Хабирова раскритиковала Радика Юльякшина.
Обновлено в 06:47
Хоккей
Губернатор Миссури объявил 15 июня 2019 года днем «Сент-Луиса»
Губернатор американского штата Миссури Майк Парсон объявил 15 июня 2019 года днем клуба НХЛ "Сент-Луис Блюз", который по итогам сезона-2018/19 впервые стал обладателем Кубка Стэнли.
Обновлено в 11:16
Происшествия
На 24-м километре МКАД произошло массовое ДТП
"На 24-м километре МКАД произошло столкновение пяти машин, в результате чего есть один пострадавший", - сказал собеседник агенства.
Обновлено в 09:19
Происшествия
На Украине обнаружили незаконный трубопровод по перекачке топлива из России
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Луганской области незаконную переправку горюче-смазочных материалов (ГСМ) с территории России.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Первая после пожара месса началась в Нотр-Даме
Собор Парижской Богоматери принял первую мессу после страшного пожара. Трансляцию ведет католический телеканал KTO.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие
В России прошли испытания подводного робота «Клавесин»
Обновлено в 00:20
Наука
Исследование: 400 лекарств и методов лечения признаны устаревшими
Исследователи приводят в пример препарат Avastin, который в 2008 году рекомендовали для лечения рака молочной железы, но отозвали уже в 2011-м.
Обновлено в 09:09
Политика
На Украине нашли незаконный трубопровод по перекачке топлива из России
Как отмечается, два незаконных подсоединения шлангов к трубопроводу были найдены 14 июня. Неизвестные перекачивали топливо из России.
Обновлено в 11:47
Происшествия
Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100
Летчики-испытатели полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета SSJ-100 на самолете-лаборатории.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна
Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании "Оптима Девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Момент фатального крушения Як-52 на авиашоу попал на видео
Как сообщают местные СМИ, пилот из Германии выполнял акробатические фигуры на самолете Як-52.
Обновлено в 08:14
Космос
Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами
Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск ответил на запуск картонного Дмитрия Рогозина на автомобиле в ближний космос, который совершили жители Томска.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Российского сноубордиста застрелили на улице в США
Обновлено в 02:52
Кино
Умер итальянский режиссёр Франко Дзеффирелли
Обновлено в 07:45
Происшествия
Девочка умерла от сердечного приступа на аттракционе в Анапе
Восьмилетняя девочка умерла после катания на одной из каруселей парка аттракционов на Пионерском проспекте в Анапе.
Обновлено в 11:18
Футбол
Глушаков ответил на вопрос о будущем в «Спартаке»
Обновлено в 07:25
Музыка
Загитова откатала номер под любимую песню Медведевой
Обновлено в 07:37