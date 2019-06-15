Политика
Пушков прокомментировал слова Шрёдера о КрымеREGNUM 05:45
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что присоединение Крыма к России было выполнено на законных основаниях.
Читать в источнике
Оценить40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 14:44, Вашингтон
Происшествия
Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:43
Политика
NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему
Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.
Обновлено в 12:19
Музыка
Загитова откатала номер под любимую песню Медведевой
Обновлено в 07:37
Здоровье
Эпидемия лихорадки Денге объявлена властями в Таиланде
Эпидемия лихорадки Денге объявлена властями в Таиланде. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:09
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по футболу U-20
Сборная Украины одержала волевую победу над командой Южной Кореи со счетом 3:1 в финальном матче чемпионата мира по футболу для игроков не старше 20 лет.
Обновлено в 14:02
Шоу-бизнес
Джованна Антонелли опубликовала фотографию с мужем
Джованна Антонелли, наиболее известная в России своим участием в сериале "Клон", недавно опубликовала совместную фотографию со своими гражданским мужем Леонарду Ногейра.
Обновлено в 06:14
Политика
Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму
Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Политика
Конституционный кризис в Молдавии завершился победой Додона
По данным собственного источника ТАСС в ДПМ, окончательное решение об отставке правительства руководство партии приняло после встречи с послом США в Молдавии Дереком Хоганом.
Обновлено в 07:10
Футбол
Нападающий сборной Бразилии: «Я бы здорово вписался в систему «Манчестер Юнайтед»
Нападающий сборной Бразилии и футбольного клуба «Гремио» Эвертон после победного матча национальной команды на Кубке Америки заявил, что хорошо вписался бы в систему «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 13:00
Происшествия
Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери
Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
Обновлено в 12:03
Футбол
Суарес обращался к психологам после укуса Кьеллини
Форвард каталонской "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес рассказал о посещении психолога после инцидента во время матча чемпионата мира 2014 года с Италией, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:54
Общество
Во Франции пройдет 31-я акция протеста «желтых жилетов»
В некоторых городах демонстрации с участием "желтых жилетов" начались еще в пятницу.
Обновлено вчера в 17:37
Гаджеты
Xiaomi закрывает программу бета-тестирования MIUI для всех устройств
Компания Xiaomi объявила о скором закрытии глобальной программы бета-тестирования фирменной оболочки MIUI.
Обновлено в 06:59
Общество
Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:36
Космос
Маск ответил на запуск в космос картонного Рогозина
Обновлено в 07:42
Происшествия
Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье
Сообщается, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу ребенок не справился с управлением, его карт перевернулся и начался пожар.
Обновлено в 14:06
Политика
МИД рассчитывает, что трибунал по Черному морю примет доводы России
Россия рассчитывает, что трибунал в Гааге по арбитражному разбирательству РФ и Украины по Черному, Азовскому морям и Керченскому проливу примет представленные российской стороной доводы и согласится с позицией об отсутствии у него полномочий для рассмотрения дела, сообщил МИД РФ.
Обновлено в 09:55
Происшествия
На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»
Специалисты «Укртранснафты» ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», по которому топливо из России поступает в страны Европы.
Обновлено в 14:22
Происшествия
Восемь человек стали жертвами взрыва в столице Сомали
Восемь человек погибли в результате взрыва, который прогремел неподалеку от здания парламента в Магадишо.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Первая после пожара месса началась в Нотр-Даме
Собор Парижской Богоматери принял первую мессу после страшного пожара. Трансляцию ведет католический телеканал KTO.
Обновлено в 12:49
Футбол
Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам «Спартака»
Обновлено в 12:55
Наука
Нейросеть научили определять фотошоп на изображениях
Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и компания Adobe создали нейросеть, которая может не только определять фотошоп на изображениях, но и предполагать, как выглядел снимок в оригинале.
Обновлено в 09:26
Транспорт
В московском метро предупредили об ограничениях из-за концерта Muse
В связи с концертом британской рок-группы Muse на столичном стадионе «Лужники» возможны ограничения на вход и выход из метро, сообщается в Twitter Московского метрополитена.
Обновлено в 10:34
Политика
Экс-канцлер Германии назвал законным присоединение Крыма к России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Крым был присоединен к России на законных основаниях.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения
Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .
Обновлено в 06:00