Политика

Пушков прокомментировал слова Шрёдера о КрымеREGNUM 05:45

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал слова бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что присоединение Крыма к России было выполнено на законных основаниях.
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Политики оценили слова Шредера о законности воссоединения Крыма с Россией

РЕН ТВ11:20

Пушков ответил на слова Шредера о Крыме

Московский Комсомолец04:48

Вопреки давлению Запада: в России оценили слова Шредера о возвращении Крыма

РИА Новости10:32

Пушков прокомментировал слова экс-канцлера ФРГ о Крыме

Газета.Ru05:15

Пушков прокомментировал слова экс-главы Германии о статусе Крыма

Известия04:58

В России оценили слова экс-канцлера ФРГ Шрёдера о Крыме

RT на русском09:41

«Это признают многие»: сенатор оценил слова экс-канцлера Германии о Крыме

РИА Новости Крым04:26
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Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Краснодара

Обновлено в 03:43
Политика

NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему

Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.
Обновлено в 12:19
Музыка

Загитова откатала номер под любимую песню Медведевой

Обновлено в 07:37
Здоровье

Эпидемия лихорадки Денге объявлена властями в Таиланде

Эпидемия лихорадки Денге объявлена властями в Таиланде. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:09
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по футболу U-20

Сборная Украины одержала волевую победу над командой Южной Кореи со счетом 3:1 в финальном матче чемпионата мира по футболу для игроков не старше 20 лет.
Обновлено в 14:02
Шоу-бизнес

Джованна Антонелли опубликовала фотографию с мужем

Джованна Антонелли, наиболее известная в России своим участием в сериале "Клон", недавно опубликовала совместную фотографию со своими гражданским мужем Леонарду Ногейра.
Обновлено в 06:14
Политика

Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму

Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Культура

Иван Ургант посмеялся над предвыборной программой Вики Цыгановой

Обновлено в 06:31
Финансы

Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку

Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Политика

Конституционный кризис в Молдавии завершился победой Додона

По данным собственного источника ТАСС в ДПМ, окончательное решение об отставке правительства руководство партии приняло после встречи с послом США в Молдавии Дереком Хоганом.
Обновлено в 07:10
Футбол

Нападающий сборной Бразилии: «Я бы здорово вписался в систему «Манчестер Юнайтед»

Нападающий сборной Бразилии и футбольного клуба «Гремио» Эвертон после победного матча национальной команды на Кубке Америки заявил, что хорошо вписался бы в систему «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 13:00
Происшествия

Сыну хоккеиста Соколова продлили задержание по делу об убийстве матери

Всеволожский суд во время закрытого заседания 15 июня продлил срок задержания Артему — младшему сыну известного хоккеиста Максима Соколова.
Обновлено в 12:03
Футбол

Суарес обращался к психологам после укуса Кьеллини

Форвард каталонской "Барселоны" и сборной Уругвая Луис Суарес рассказал о посещении психолога после инцидента во время матча чемпионата мира 2014 года с Италией, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:54
Общество

Во Франции пройдет 31-я акция протеста «желтых жилетов»

В некоторых городах демонстрации с участием "желтых жилетов" начались еще в пятницу.
Обновлено вчера в 17:37
Гаджеты

Xiaomi закрывает программу бета-тестирования MIUI для всех устройств

Компания Xiaomi объявила о скором закрытии глобальной программы бета-тестирования фирменной оболочки MIUI.
Обновлено в 06:59
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Жителей города Киселевска в Кемеровской области, которые просили убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, переселят, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:36
Космос

Маск ответил на запуск в космос картонного Рогозина

Обновлено в 07:42
Происшествия

Глава Пензенской области пообещал решить проблемы Чемодановки

Обновлено в 12:55
Происшествия

Ребенок попал в реанимацию после картинга в Подмосковье

Сообщается, что в Пушкинском районе на детских соревнованиях по картингу ребенок не справился с управлением, его карт перевернулся и начался пожар.
Обновлено в 14:06
Политика

МИД рассчитывает, что трибунал по Черному морю примет доводы России

Россия рассчитывает, что трибунал в Гааге по арбитражному разбирательству РФ и Украины по Черному, Азовскому морям и Керченскому проливу примет представленные российской стороной доводы и согласится с позицией об отсутствии у него полномочий для рассмотрения дела, сообщил МИД РФ.
Обновлено в 09:55
Происшествия

На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»

Специалисты «Укртранснафты» ликвидировали две незаконные врезки в нефтепровод «Дружба», по которому топливо из России поступает в страны Европы.
Обновлено в 14:22
Происшествия

Восемь человек стали жертвами взрыва в столице Сомали

Восемь человек погибли в результате взрыва, который прогремел неподалеку от здания парламента в Магадишо.
Обновлено в 10:18
Общество

Снесенному забору в сквере у Драмтеатра назвали реальную цену ущерба

Обновлено в 04:00
Происшествия

Первая после пожара месса началась в Нотр-Даме

Собор Парижской Богоматери принял первую мессу после страшного пожара. Трансляцию ведет католический телеканал KTO.
Обновлено в 12:49
Футбол

Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам «Спартака»

Обновлено в 12:55
Наука

Нейросеть научили определять фотошоп на изображениях

Исследователи из Калифорнийского университета в Беркли и компания Adobe создали нейросеть, которая может не только определять фотошоп на изображениях, но и предполагать, как выглядел снимок в оригинале.
Обновлено в 09:26
Транспорт

В московском метро предупредили об ограничениях из-за концерта Muse

В связи с концертом британской рок-группы Muse на столичном стадионе «Лужники» возможны ограничения на вход и выход из метро, сообщается в Twitter Московского метрополитена.
Обновлено в 10:34
Политика

Экс-канцлер Германии назвал законным присоединение Крыма к России

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что Крым был присоединен к России на законных основаниях.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено вчера в 14:51
Шоу-бизнес

Ксения Бородина удивила дочь сюрпризом на день рождения

Подарку были рады все гости праздника. Старшей дочери Ксении Бородиной Марусе 10 июня исполнилось десять лет .
Обновлено в 06:00
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