Политика

Пушков прокомментировал слова Шредера о КрымеРИА Новости 04:34

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о том, что воссоединение Крыма с Россией было совершенно законным.
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Политики оценили слова Шредера о законности воссоединения Крыма с Россией

РЕН ТВ11:20

Вопреки давлению Запада: в России оценили слова Шредера о возвращении Крыма

РИА Новости10:32

В Крыму оценили слова Шредера о присоединении полуострова

Газета.Ru07:34

В России оценили слова экс-канцлера ФРГ Шрёдера о Крыме

RT на русском09:41

Пушков прокомментировал слова экс-главы Германии о статусе Крыма

Известия04:58

Пушков ответил на слова Шредера о Крыме

Московский Комсомолец04:48

«Это признают многие»: сенатор оценил слова экс-канцлера Германии о Крыме

РИА Новости Крым04:26
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:42, Ашберн
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:36
Транспорт

В московском метро предупредили об ограничениях из-за концерта Muse

В связи с концертом британской рок-группы Muse на столичном стадионе «Лужники» возможны ограничения на вход и выход из метро, сообщается в Twitter Московского метрополитена.
Обновлено в 10:34
Хоккей

НХЛ. Губернатор Миссури объявил эту субботу днем «Сент-Луиса»

Губернатор штата Миссури Майк Парсон издал указ в связи с завоеванием «Сент-Луисом» Кубка Стэнли.
Обновлено в 09:50
Футбол

«Рубин» объявил о трансфере украинского футболиста

Обновлено в 11:08
Происшествия

Два взрыва прогремели в столице Сомали

Как минимум восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате двух взрывов в столице Сомали городе Могадишо.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие

Новые корпуса военного института открыли в Ленобласти

В Ленобласти состоялось открытие новых и модернизированных учебных корпусов автодрома Военного института Военной академии МТО им. А.В. Хрулева.
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия

Группа московских полицейских направлена в Чемодановку

Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк рассказала журналистам, что в село Чемодановка Пензенской области, где накануне произошла массовая драка с летальным исходом одного их пострадавших, была направлена сводная бригада сотрудников центрального аппарата МВД.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие

Росстат впервые раскрыл число жертв военных действий

В таблицах Росстата по смертности за прошлый год впервые появилась строка с причиной смерти "Повреждения в результате военных действий".
Обновлено в 10:37
Происшествия

Звезду «Универа» задержали в центре Москвы

Обновлено в 05:05
Финансы

Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку

Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Общество

Союз журналистов пригласил Голунова выступить на митинге 16 июня

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил журналиста Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится в Москве 16 июня.
Обновлено в 09:43
Армия и оружие

Су-34 уничтожил с Сирии бункер боевиков полуторатонной бомбой

За несколько секунд до удара группа террористов забегает в бункер, который уничтожает Су-34.
Обновлено в 10:33
Происшествия

На авиашоу в Польше Як-52 упал в реку

Легкомоторный самолет Як-52 упал в реку Висла в ходе авиашоу в польском Плоцке, сообщает Tygodnik Plocki со ссылкой на спасателей.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Подозреваемому в убийстве матери младшему сыну Соколова продлили арест

Ранее сообщалось, что младший сын Соколова выдвинул невероятную версию убийства матери.
Обновлено в 10:20
Культура

Иван Ургант посмеялся над предвыборной программой Вики Цыгановой

Обновлено в 06:31
Происшествия

В ДТП в Анталье пострадали туристы из России

15 июня в ДТП в турецкой Анталье пострадали 11 туристов, среди них 7 граждан России и Узбекистана, сообщает портал Haberler.com.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес

Первый муж Началовой опроверг слухи о своих «изменах» певице

Обновлено в 02:10
Происшествия

Экс-замглавы ФСИН по Петербургу и Ленобласти задержан за взятку

Обновлено вчера в 13:13
Авто

Renault Duster стал самой популярной моделью марки в России

Обновлено в 04:00
Политика

Трамп предрек обвал рынка в случае своего проигрыша на выборах

Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес

Татьяна Навка похвасталась идеальным шпагатом

Татьяна Навка показала, как садится на шпагат Всего за два часа видео набрало больше 160 тысяч просмотров и почти тысячу комментариев.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Полицейских в Архангельской области обвинили в избиении задержанного

Полицейских в Архангельской области заподозрили в том, что они сначала применили физическую силу против задержанного за кражу, а потом пустили к нему его знакомого, который продолжил начатое.
Обновлено в 11:32
Политика

Из 12 областей Украины поступили запросы на российское гражданство

Как сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, из 12 областей Украины поступают просьбы об упрощённом получении российского гражданства.
Обновлено в 08:41
Гаджеты

Xiaomi закрывает программу бета-тестирования MIUI для всех устройств

Компания Xiaomi объявила о скором закрытии глобальной программы бета-тестирования фирменной оболочки MIUI.
Обновлено в 06:59
Здоровье

Краснодарский край прославился нестандартной социальной рекламой

Некоторые источники ссылаются на Минздрав края, при этом адрес сайта и номера телефонов расположены на самих баннерах.
Обновлено вчера в 15:05
Армия и оружие

В России прошли испытания подводного робота «Клавесин»

Обновлено в 00:20
Кино

Режиссер фильма «Люди Икс: Темный Феникс» признал провал

Режиссер фантастического фильма "Люди Икс: Темный Феникс" Саймон Кинберг признал провал в прокате и взял на себя ответственность за произошедшее.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Представитель Ваганьковского кладбища внес ясность в данные о взрыве

Представитель Ваганьковского кладбища заявил, что никакого взрыва на территории не было. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:30
Политика

Россия и Белоруссия почти согласовали подходы к интеграции

Россия и Белоруссия согласовали около 90% программы углубленной интеграции двух стран, заявил министр экономического развития Максим Орешкин по итогам встречи в Москве с белорусским министром экономики Дмитрием Крутым.
Обновлено в 10:39
Происшествия

Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе в Анапе

В Анапе восьмилетняя девочка умерла от сердечного приступа, полученного во время катания на аттракционе.
Обновлено в 05:25
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