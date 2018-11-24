Политика

Пушков прокомментировал слова Порошенко о поездке Путина в Крым
РИА Новости
04:05

Российский сенатор Алексей Пушков напомнил президенту Украины Петру Порошенко об исторической принадлежности Крыма, указав, что тот всегда был российским и вновь стал им "после недолгого недоразумения".
РИА Новости04:05
Алексей Пушков
Народ высказался. А от заклинаний Порошенко Крым на Украину не вернётся. Поезд истории ушёл. Казус истории уже исправлен.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРИА Новости 02:35
с чего всё началось
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере
 прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о визите российского лидера Владимира Путина в Крым.
Газета.Ruвчера в 16:18

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Пушков ответил Порошенко насчет поездки Путина в Крым: «Поезд ушел»

Московский Комсомолец04:37

Пушков ответил на резкое высказывание Порошенко о Путине в Крыму

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Пушков прокомментировал слова Порошенко о поездке Путина в Крым

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Пушков о словах Порошенко про визит Путина в Крым: поезд истории ушел, казус исправлен

Вести.Ru03:07

Пушков напомнил Порошенко об исторической принадлежности Крыма

Известия02:54

Пушков ответил на слова Порошенко про Путина и Крым

Газета.Ruвчера в 16:18

Пушков про высказывание Порошенко о Крыме: он исторически был российским

RT на русскомвчера в 15:42
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Политика

РПЦ предрекла начало гонений против священнослужителей на Украине

«Поступающая информация свидетельствует о подготовке масштабного давления на каноническую Украинскую православную церковь, ее монастыри и храмы», — сказал замглавы синоидального отдела внешних связей РПЦ протоиерей Николай Балашов.
Обновлено в 05:00
Политика

Рогозин предложил проверить, высаживались ли американцы на Луну

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во время посещения компании «Российские космические системы» вместе с молдавским лидером Игорем Додоном предложил проверить, были ли американцы на Луне.
Обновлено в 04:58
Политика

Порошенко прокомментировал поездку Путина в Крым

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что от поездки Владимира Путина в Крым полуостров не станет частью России.
Обновлено в 04:39
Политика

Избирком не допустил Ищенко и еще 13 кандидатов на выборы в Приморье

На заседании комиссии в субботу, 24 ноября, рассматривались дела 14 кандидатов, все они, в том числе участник отмененного второго тура Андрей Ищенко, к выборам допущены не были.
Обновлено в 05:01
Политика

Меркель назвала сроки вступления Украины в ЕС, заявили в Киеве

Обновлено в 05:00
Армия и оружие

Глава Генштаба Великобритании счел Россию опаснее ИГ

В интервью The Telegraph он отметил, что Россия «продемонстрировала готовность применять военную силу в целях защиты и расширения своих национальных интересов».
Обновлено в 05:03
Политика

Лавров: США подстёгивают опасную военную деятельность у границ России

США подстёгивают военную деятельность у российских границ в Европе, безопасность европейских стран становится заложницей такой политики.
Обновлено в 04:39
Политика

Хакеры рассказали об антироссийской программе Британии

Обновлено в 04:58
Политика

Украина готовит для ООН проект резолюции по Азовскому и Черному морям

Украина готовит для рассмотрения на Генеральной ассамблее ООН проект резолюции о "милитаризации" Россией Черного и Азовского морей, заявила информагентству УНИАН пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко.
Обновлено в 05:00
Политика

Депутат Рады рассказал об «унизительном» обмане украинцев

Украинское правительство прибегает к "унизительному" обману своих граждан, пытаясь получить новый транш Международного валютного фонда (МВФ), заявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в эфире канала "112 Украина".
Обновлено в 04:02
Армия и оружие

Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром ситуацию в Сирии.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие

В Сирии 11 мирных жителей погибли в результате авиаударов коалиции США

Обновлено в 04:34
Политика

«Рёнхап»: СБ ООН предоставил Сеулу исключение по санкциям против КНДР

Совбез ООН предоставил Сеулу исключение по санкциям против КНДР в рамках проекта по соединению железных дорог Южной и Северной Кореи.
Обновлено в 04:39
Политика

В США задержали брата президента Гондураса

Брат действующего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса — Хуан Антонио Эрнандес — задержан в американском Майами, сообщила в пятницу пресс-служба главы центральноамериканской страны.
Обновлено в 02:49
Политика

В США назвали сроки завершения расследования «российского дела»

Председатель комитета сената США по разведке Ричард Бэрр заявил, что расследование дела о "вмешательстве России" в американские выборы продлится еще полгода.
Обновлено в 04:44
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Алексей Пушков
Российский общественный деятель
Российский государственный и общественный деятель. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представитель от законодательного органа государственной власти Пермского края, председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации. Депутат Государственной Думы VI созыва, член фракции «Единая Россия», председатель Комитета ГД по международным делам.
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Пётр Алексеевич Порошенко
Президент Украины
Украинский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер, президент Украины с 7 июня 2014 года.
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