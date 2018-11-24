Политика
Пушков: От заклинаний Порошенко Крым на Украину не вернётся
Пушков: От заклинаний Порошенко Крым на Украину не вернётсяREGNUM06:45
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, касающиеся рабочего визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Крым.
REGNUM06:45
Народ высказался. А от заклинаний Порошенко Крым на Украину не вернётся. Поезд истории ушёл. Казус истории уже исправлен.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРИА Новости 02:35
с чего всё началось
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о визите российского лидера Владимира Путина в Крым.Газета.Ruвчера в 16:18
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