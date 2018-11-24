Политика

Пушков: От заклинаний Порошенко Крым на Украину не вернётся
REGNUM
06:45

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, касающиеся рабочего визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Крым.
REGNUM06:45
Алексей Пушков
Народ высказался. А от заклинаний Порошенко Крым на Украину не вернётся. Поезд истории ушёл. Казус истории уже исправлен.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРИА Новости 02:35
с чего всё началось
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере
 прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о визите российского лидера Владимира Путина в Крым.
Газета.Ruвчера в 16:18

Подробнее о событии

Пушков: От заклинаний Порошенко Крым на Украину не вернётся

REGNUM06:45

Пушков ответил Порошенко насчет поездки Путина в Крым: «Поезд ушел»

Московский Комсомолец04:37

Пушков ответил на резкое высказывание Порошенко о Путине в Крыму

URA.Ru04:13

Пушков прокомментировал слова Порошенко о поездке Путина в Крым

РИА Новости04:05

Пушков о словах Порошенко про визит Путина в Крым: поезд истории ушел, казус исправлен

Вести.Ru03:07

Пушков напомнил Порошенко об исторической принадлежности Крыма

Известия02:54

Пушков про высказывание Порошенко о Крыме: он исторически был российским

RT на русскомвчера в 15:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 06:57, Ашберн
Политика

РПЦ предупредила о начале гонений против священнослужителей на Украине

Обновлено в 06:47
Политика

Лавров прокомментировал заявление Британии об «угрозе» России

Ранее глава Генштаба ВС Британии заявил, что Россия представляет большую угрозу, чем террористическая организация "Исламское государство" * RT ведёт прямую трансляцию.
Обновлено в 06:53
Политика

Космонавт рассказал, как доказать высадку американцев на Луну

Обновлено в 06:52
Политика

Хакеры рассказали об антироссийской программе Британии

Хакеры из группировки Anonymous выложили в открытый доступ документы проекта Integrity Initiative, который власти Великобритании, по их предположению, использовали для вмешательства во внутренние дела европейских стран и для информационной войны против России.
Обновлено в 06:46
Политика

Лавров и глава МИД Португалии подписали меморандум о взаимопонимании

Министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров и глава Министерства иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва подписали меморандум о взаимопонимании между ведомствами.
Обновлено в 06:51
Политика

Избирком не допустил Ищенко и еще 13 кандидатов на выборы в Приморье

К повторным выборам в Приморье допущены пять кандидатов, в том числе временно исполняющий обязанности губернатора региона Олег Кожемяко.
Обновлено в 06:45
Политика

Президенты Украины и Латвии совместно посетят Донбасс

В свою очередь президент Латвии уточнил, что восток Украины он посетит в воскресенье.
Обновлено в 06:45
Политика

Меркель назвала сроки вступления Украины в ЕС, заявили в Киеве

Первый заместитель председателя парламентской фракции Блока Петра Порошенко Игорь Кононенко заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель во время своего визита в Киев дала знак украинцам о вступлении страны в ЕС, отмечает ФАН.
Обновлено в 06:50
Политика

Украина готовит для ООН проект резолюции по Азовскому и Черному морям

Украина готовит для рассмотрения на Генеральной ассамблее ООН проект резолюции о "милитаризации" Россией Черного и Азовского морей, заявила информагентству УНИАН пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко.
Обновлено в 06:25
Политика

В США назвали сроки завершения расследования «российского дела»

Председатель комитета сената США по разведке Ричард Бэрр заявил, что расследование дела о "вмешательстве России" в американские выборы продлится еще полгода.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие

Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора обсудил с главой Минобороны Турции Хулуси Акаром ситуацию в Сирии.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие

В Латвии заявили о российских военных кораблях у своих границ

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии проинформировали, что ими были обнаружены два российских военных корабля недалеко от морской границы государства.
Обновлено в 06:48
Политика

Депутат Рады рассказал об «унизительном» обмане украинцев

Украинское правительство прибегает к "унизительному" обману своих граждан, пытаясь получить новый транш Международного валютного фонда (МВФ), заявил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в эфире канала "112 Украина".
Обновлено в 05:09
Политика

Лавров рассмешил зал сравнением политики Запада с супружеской изменой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего выступления на конференции "Средиземноморье: римский диалог" высмеял "мегафонную дипломатию" Запада аналогией с супружеской изменой.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие

В Сирии 11 мирных жителей погибли в результате авиаударов коалиции США

Обновлено в 04:34
ещё по теме
Алексей Пушков
Российский общественный деятель
Российский государственный и общественный деятель. Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представитель от законодательного органа государственной власти Пермского края, председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации. Депутат Государственной Думы VI созыва, член фракции «Единая Россия», председатель Комитета ГД по международным делам.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пётр Алексеевич Порошенко
Президент Украины
Украинский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер, президент Украины с 7 июня 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное