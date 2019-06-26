Политика
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не МиминоРоссийская газета 04:58
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией. Ранее артист сказал, что правительство Грузии "заслужило то, что получило". Как подчеркнул Пушков, слова Кикабидзе - "обычные мантры грузинского националиста".
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Политика
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено вчера в 06:18
Политика
Угрозу задержки «Северного потока-2» сочли реальной
По словам Зеле, чем дольше Дания задерживает выдачу разрешения на строительство, тем реальнее становится отсрочка в сдаче проекта в эксплуатацию.
Обновлено в 06:08
Политика
Журналист Los Angeles Times посоветовал американцам отдохнуть в Крыму
Обновлено вчера в 14:33
Энергетика
Правительство перестанет сдерживать цены на бензин
В 2018 году Федеральная антимонопольная служба, миниэнерго и нефтяные компании согласились: Не повышать цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.
Обновлено вчера в 01:57
Шоу-бизнес
Волочкова посетила репетицию шоу Запашных, чтобы набраться опыта
Анастасия не смогла пропустить репетицию нового шоу дрессировщиков.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В Приангарье начались подтопления в связи с паводком
В Иркутской области из-за обильных дождей и подъема уровня воды в реках значительно обострилась паводковая обстановка.
Обновлено в 01:31
Транспорт
В ГИБДД сообщили о рекорде превышения скорости на Крымском мосту
Полиция зафиксировала максимальное превышение скорости движения на Крымском мосту в 243 км/ч.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
В самопровозглашённой Донецкой народной республике назвали имена сотрудников Службы безопасности Украины, которые причастны к убийству бывшего главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом
Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
Общество
На Урале мужчину оштрафовали за гомофобный комментарий
В Сысерти суд оштрафовал мужчину за гомофобный комментарий в интернете. Такое решение суд принял впервые в Свердловской области .
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Магадане возбудили дело против авторов надписи «город отстой»
Прокуратура Магадана утвердила постановление о возбуждении уголовного дела по статье "вандализм" в отношении двух жителей поселка Сокол, изменивших надпись на баннере "Магадан – город золотой", сообщил РИА Новости в среду представитель ведомства.
Обновлено в 03:15
Политика
Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ
Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
У станицы Луганская в ЛНР начался отвод войск от линии соприкосновения
У станицы Луганская в ЛНР начался отвод вооруженных сил от линии соприкосновения, сообщает ТАСС со ссылкой на командование самопровозглашенной Луганской народной республики.
Обновлено в 06:33
Политика
Песков прокомментировал опрос «Левады» о пытках в полиции
Кремль видел опрос "Левада-центра", посвященный пыткам в полиции, однако с материалом пока не ознакомился, заявил Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Ребенок в Красноярском крае два дня провел в квартире с мертвым отцом
Двухлетний мальчик двое суток провел один в квартире с умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 01:36
Шоу-бизнес
Алибасов показал результаты проверки на психоактивные вещества
Продюсер Бари Алибасов показал заключение из лаборатории, согласно которому в его крови нашли психотропные вещества — феназепам и хлорпротиксен.
Обновлено в 06:11
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге
На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:13
Авто
Ravon сертифицировал еще одну модель для России
Обновлено в 06:00
Политика
В Госдуму внесли законопроект о статусе ополченцев Дагестана
В Государственную думу внесен проект закона, приравнивающий к ветеранам боевых действий дагестанских ополченцев, воевавших против боевиков.
Обновлено в 06:21
Здоровье
Минздрав: число наркоманов за год снизилось на 8%
Число наркоманов, находящихся на медицинском учете, сократилось в России на 8% с 2017 года.
Обновлено в 06:35
Авто
Opel показал новую Opel Corsa с бензиновым и дизельным моторами
Компания Opel представила хэтчбек Opel Corsa шестого поколения.
Обновлено в 03:28
Происшествия
В Крыму погибли двое десантников
Обновлено в 03:52
Общество
В Екатеринбурге продают «императорский» особняк за 15 миллионов
В Екатеринбурге продают огромный особняк с королевским интерьером.В Екатеринбурге на улице Краснокамской выставили на продажу двухэтажный кирпичный коттедж.
Обновлено в 05:01
Общество
Верховный суд отменил проведение референдума по свалке в Шиесе
Отменить решение Архангельского облсуда о проведении референдума по мусорной свалке постановил Верховный суд РФ 25 июня, сообшает «Эхо севера».
Обновлено вчера в 13:07
Общество
Глава Роскомнадзора пригрозил Google штрафом в 700 тыс. рублей
Компании Google грозит штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства.
Обновлено в 06:05
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о его сделке с британскими властями
Племянница Скрипаля рассказала о его сделке с британскими властями Родственница Сергея Скрипаля допустила, что ее дядя и его дочь Юлия могли пойти на сделку с властями Великобритании перед инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 02:23
Музыка
Трагически погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
Яна Рудковская: «Вызвали батюшку, чтобы освятить дом»
Телеведущая испугала поклонников откровенным признанием о потусторонних силах Яна Рудковская, по собственному утверждению, никогда не верила в мистику.
Обновлено в 04:38