Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не МиминоРоссийская газета 04:58

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией. Ранее артист сказал, что правительство Грузии "заслужило то, что получило". Как подчеркнул Пушков, слова Кикабидзе - "обычные мантры грузинского националиста".

Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино

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