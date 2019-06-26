Политика

Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не МиминоРоссийская газета 04:58

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией. Ранее артист сказал, что правительство Грузии "заслужило то, что получило". Как подчеркнул Пушков, слова Кикабидзе - "обычные мантры грузинского националиста".
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Пушков ответил на антироссийский выпад Кикабидзе

URA.Ru04:28

Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино

Российская газета04:58

Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о Грузии и России

Известия03:26

Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о ситуации в Грузии

РИА Новости04:12

«Он вам не Мимино»: Пушков ответил на слова Кикабидзе о России

РЕН ТВ03:58

«Он вам не Мимино»: Пушков оценил слова Кикабидзе о России

Газета.Ru04:21

«Он вам не Мимино». Пушков прокомментировал русофобское высказывание Кикабидзе

Телеканал 360°02:17
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Политика

На Украине посоветовали «разобрать к чертовой матери» Крымский мост

Обновлено в 02:11
Политика

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено вчера в 06:18
Политика

Угрозу задержки «Северного потока-2» сочли реальной

По словам Зеле, чем дольше Дания задерживает выдачу разрешения на строительство, тем реальнее становится отсрочка в сдаче проекта в эксплуатацию.
Обновлено в 06:08
Политика

Журналист Los Angeles Times посоветовал американцам отдохнуть в Крыму

Обновлено вчера в 14:33
Энергетика

Правительство перестанет сдерживать цены на бензин

В 2018 году Федеральная антимонопольная служба, миниэнерго и нефтяные компании согласились: Не повышать цены на бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.
Обновлено вчера в 01:57
Шоу-бизнес

Волочкова посетила репетицию шоу Запашных, чтобы набраться опыта

Анастасия не смогла пропустить репетицию нового шоу дрессировщиков.
Обновлено в 04:22
Происшествия

В Приангарье начались подтопления в связи с паводком

В Иркутской области из-за обильных дождей и подъема уровня воды в реках значительно обострилась паводковая обстановка.
Обновлено в 01:31
Транспорт

В ГИБДД сообщили о рекорде превышения скорости на Крымском мосту

Полиция зафиксировала максимальное превышение скорости движения на Крымском мосту в 243 км/ч.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие

В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

В самопровозглашённой Донецкой народной республике назвали имена сотрудников Службы безопасности Украины, которые причастны к убийству бывшего главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом

Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
Общество

На Урале мужчину оштрафовали за гомофобный комментарий

В Сысерти суд оштрафовал мужчину за гомофобный комментарий в интернете. Такое решение суд принял впервые в Свердловской области .
Обновлено в 03:30
Происшествия

В Магадане возбудили дело против авторов надписи «город отстой»

Прокуратура Магадана утвердила постановление о возбуждении уголовного дела по статье "вандализм" в отношении двух жителей поселка Сокол, изменивших надпись на баннере "Магадан – город золотой", сообщил РИА Новости в среду представитель ведомства.
Обновлено в 03:15
Политика

Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ

Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 03:41
Армия и оружие

У станицы Луганская в ЛНР начался отвод войск от линии соприкосновения

У станицы Луганская в ЛНР начался отвод вооруженных сил от линии соприкосновения, сообщает ТАСС со ссылкой на командование самопровозглашенной Луганской народной республики.
Обновлено в 06:33
Политика

Песков прокомментировал опрос «Левады» о пытках в полиции

Кремль видел опрос "Левада-центра", посвященный пыткам в полиции, однако с материалом пока не ознакомился, заявил Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Ребенок в Красноярском крае два дня провел в квартире с мертвым отцом

Двухлетний мальчик двое суток провел один в квартире с умершим отцом в городе Назарово Красноярского края.
Обновлено в 01:36
Шоу-бизнес

Алибасов показал результаты проверки на психоактивные вещества

Продюсер Бари Алибасов показал заключение из лаборатории, согласно которому в его крови нашли психотропные вещества — феназепам и хлорпротиксен.
Обновлено в 06:11
Футбол

РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге

На проходящем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) был утвержден новый лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:13
Авто

Ravon сертифицировал еще одну модель для России

Обновлено в 06:00
Политика

В Госдуму внесли законопроект о статусе ополченцев Дагестана

В Государственную думу внесен проект закона, приравнивающий к ветеранам боевых действий дагестанских ополченцев, воевавших против боевиков.
Обновлено в 06:21
Здоровье

Минздрав: число наркоманов за год снизилось на 8%

Число наркоманов, находящихся на медицинском учете, сократилось в России на 8% с 2017 года.
Обновлено в 06:35
Авто

Opel показал новую Opel Corsa с бензиновым и дизельным моторами

Компания Opel представила хэтчбек Opel Corsa шестого поколения.
Обновлено в 03:28
Происшествия

В Крыму погибли двое десантников

Обновлено в 03:52
Общество

В Екатеринбурге продают «императорский» особняк за 15 миллионов

В Екатеринбурге продают огромный особняк с королевским интерьером.В Екатеринбурге на улице Краснокамской выставили на продажу двухэтажный кирпичный коттедж.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы

Обновлено в 05:57
Общество

Верховный суд отменил проведение референдума по свалке в Шиесе

Отменить решение Архангельского облсуда о проведении референдума по мусорной свалке постановил Верховный суд РФ 25 июня, сообшает «Эхо севера».
Обновлено вчера в 13:07
Общество

Глава Роскомнадзора пригрозил Google штрафом в 700 тыс. рублей

Компании Google грозит штраф в размере 700 тыс. рублей за неисполнение российского законодательства.
Обновлено в 06:05
Политика

Племянница Скрипаля рассказала о его сделке с британскими властями

Племянница Скрипаля рассказала о его сделке с британскими властями Родственница Сергея Скрипаля допустила, что ее дядя и его дочь Юлия могли пойти на сделку с властями Великобритании перед инцидентом в Солсбери.
Обновлено в 02:23
Музыка

Трагически погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес

Яна Рудковская: «Вызвали батюшку, чтобы освятить дом»

Телеведущая испугала поклонников откровенным признанием о потусторонних силах Яна Рудковская, по собственному утверждению, никогда не верила в мистику.
Обновлено в 04:38
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