Политика
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не МиминоРоссийская газета 04:58
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление знаменитого актера Вахтанга Кикабидзе о протестах в Грузии и отношениях с Россией. Ранее артист сказал, что правительство Грузии "заслужило то, что получило". Как подчеркнул Пушков, слова Кикабидзе - "обычные мантры грузинского националиста".
Читать в источнике
Оценить56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:30, Вашингтон
Шоу-бизнес
Хлебникова после слухов об алкоголизме пришла на телеканал «Спас»
Обновлено вчера в 09:43
Общество
В Екатеринбурге представили пять площадок для храма Святой Екатерины
Напомним, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский поддержал три возможные площадки для храма Святой Екатерины.
Обновлено в 07:38
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Общество
«Аэрофлот» с 1 июля повышает топливные сборы на некоторых рейсах
Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о повышении с 1 июля размера топливного сбора на рейсах между рядом городов РФ, а также на некоторых международных рейсах, следует из информации, размещенной на сайте компании.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
В ЛНР объяснили отступление украинских военных
Обновлено вчера в 14:00
Авто
Представили новый кроссовер Kia XCeed
Компания Kia официально показала свой новый кроссовер, который был разработан на базе модели Ceed третьего поколения.
Обновлено в 10:17
Общество
Психотропные вещества нашли в организме Алибасова
Психотропные вещества нашли врачи в организме Бари Алибасова, передает RNS. Об этом сообщил директор Алибасова Вадим Горжанкин.
Обновлено в 06:08
Авто
Кроссовер Geely Boyue показал, каким станет новый Geely Atlas
Geely Atlas, который известен в Поднебесной под именем Boyue, претерпел в прошлом году небольшой рестайлинг, а скоро на рынок выйдет еще раз обновленная модель, при этом вторая модернизация оказалась масштабнее, а в названии появилась приставка Pro.
Обновлено вчера в 06:05
Экономика
Власти Казахстана погасят долги ряда граждан
Власти Казахстана погасят таким заёмщикам потребительские кредиты на сумму до 300 тысяч тенге (около $800).
Обновлено в 11:06
Армия и оружие
Мэр Горловки попал под обстрел ВСУ в Донбассе
Глава Горловки Иван Приходько попал под обстрел ВСУ в районе поселка Зайцево Донецкой области.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Врачи запрещают допрашивать сына Соколова по делу об убийстве матери
Врачи запрещают следователям Ленинградской области допрашивать старшего сына бывшего хоккеиста Максима Соколова по делу об убийстве его матери, передает ТАСС.
Обновлено в 11:15
Политика
Продовольственное эмбарго продлили до 2020 года
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев продлил до 31 декабря 2020 года продовольственное эмбарго в отношении ряда стран.
Обновлено в 06:49
Политика
Задержанный в Керченском проливе украинский моряк женился в СИЗО
Украинский моряк Виктор Беспальченко, задержанный в Керченском проливе в ноябре 2018 года, вступил в брак в московском СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 11:02
Здоровье
Россиянкам посоветовали не получать образование в ущерб материнству
Россиянкам не стоит выбирать образование в ущерб материнству, заявила заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина.
Обновлено в 08:50
Общество
В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Авто
Москва стала лидером по зарегистрированным автомобилям
На втором месте находится Санкт-Петербург, где зарегистрированы 1,75 млн автомобилей.
Обновлено в 10:05
Хоккей
Хоккеист Щербак подписал контракт с «Авангардом»
Российский нападающий Никита Щербак стал игроком омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард".
Обновлено в 10:47
Футбол
Гинер: Марио Фернандес останется в ЦСКА
Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил журналистам, что защитник Марио Фернандес продолжит выступать за команду.
Обновлено в 07:40
Общество
Министр Мантуров объяснил выбор люксов в командировках их доступностью
Министр промышленности Денис Мантуров прокомментировал свои траты в командировках.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Двухгодовалый мальчик два дня просидел в квартире с мертвым отцом
Двухгодовалый ребенок два дня просидел один в квартире с мертвым отцом в Красноярском крае.
Обновлено в 08:06
Игры
В Steam стартовала летняя распродажа
25 июня в сервисе Steam началась летняя распродажа. Она продлится до 9 июля, 20:00 мск.
Обновлено вчера в 14:24
Наука
У французского короля Людовика Святого нашли цингу
Обновлено в 03:18
Политика
Порошенко назвал возвращение делегации РФ в ПАСЕ поражением мира
Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) поражением всего мира.
Обновлено в 08:20
Общество
В Анапе у фотографов изъяли африканского львенка
Обновлено в 09:24
Общество
Жириновский призвал переименовать Петербург в Петроград
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает необходимым сократить число регионов в России за счет их укрупнения с 85 до 40, а также переименовать Санкт-Петербург в Петроград.
Обновлено в 08:50
Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01
Религия
РПЦ призвала закрепить за человеческим эмбрионом права
Как отмечается, в церкви разработали проект документа "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия", согласно которому эмбрион является "уникальным развивающимся человеческим существом", и его права должны быть защищены законом.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес
Настя Каменских спровоцировала разговоры о своей беременности
Настю Каменских подозревали в беременности очень часто, ну, а теперь, когда она стала законной женой Алексея Потапенко, поклонники ждут настоящей беременности с нетерпением.
Обновлено в 04:38