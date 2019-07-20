Политика

Пушков прокомментировал реплику Омеляна в адрес ЗеленскогоРоссийская газета 11:34

Реплика министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в адрес президента страны Зеленского не осталась без внимания в России. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал пост Омеляна в Facebook, где тот назвал поручения главы государства "цирком".
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Пушков прокомментировал претензии Омеляна к Зеленскому

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Владимир Омелян
Украинский дипломат
Украинский дипломат и политик, министр инфраструктуры Украины с 15 апреля 2016 года.
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