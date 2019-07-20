Политика
Пушков прокомментировал реплику Омеляна в адрес ЗеленскогоРоссийская газета 11:34
Реплика министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в адрес президента страны Зеленского не осталась без внимания в России. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал пост Омеляна в Facebook, где тот назвал поручения главы государства "цирком".
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Создатель мобильного YouTube Андрей Дороничев: «Люди, которые не ошибаются, бесполезны. Люди, которые учатся на ошибках, бесценны»
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Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
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Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы подорвало доверие украинцев к Германии.
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О начале военной операции против хуситов в йеменской провинции Сана объявила арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, 20 июля сообщил новостной телеканал Al Arabiya со ссылкой на военных.
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Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
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Наивысший уровень опасности из-за ливней, обрушившихся под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии, объявлен для ряда районов префектуры Нагасаки, объявило Главное метеорологическое управление страны в субботу.
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