Политика
Пушков прокомментировал призыв Зеленского к политикам есть шаурмуNewInform вчера в 20:22
Алексей Пушков, являющийся председателем комиссии Совета Федерации по информационной политики, ответил на призыв украинского президента Владимира Зеленского к политикам питаться шаурмой на своей странице в социальной сети Twitter в среду.
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Совет Зеленского политикам есть шаурму звучит, конечно, занятно, словно прямо с юмористического концерта, но ни к чему не приближает Украину. Сплясать на сцене, съесть шаурму, понятное дело, веселее, чем разбираться с долгами или Донбассом. Но на этом президентство не выстроить.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельСвободная Пресса вчера в 21:22
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