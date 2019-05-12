Пушков прокомментировал призыв Зеленского к политикам есть шаурмуNewInform вчера в 20:22

Совет Зеленского политикам есть шаурму звучит, конечно, занятно, словно прямо с юмористического концерта, но ни к чему не приближает Украину. Сплясать на сцене, съесть шаурму, понятное дело, веселее, чем разбираться с долгами или Донбассом. Но на этом президентство не выстроить.

Алексей Пушков, являющийся председателем комиссии Совета Федерации по информационной политики, ответил на призыв украинского президента Владимира Зеленского к политикам питаться шаурмой на своей странице в социальной сети Twitter в среду.

Пушков прокомментировал призыв Зеленского к политикам есть шаурму

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