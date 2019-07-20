Политика
Пушков прокомментировал претензии Омеляна к ЗеленскомуРИА Новости 10:31
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог.
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Происшествия
SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке
Обновлено в 10:15
Общество
Умер аргентинский архитектор Сезар Пелли
Обновлено вчера в 20:52
Общество
Около 11 тыс. россиян получают зарплату более 1 млн рублей
Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено вчера в 01:52
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
Обновлено в 09:02
Авто
«ГАЗель» отмечает свой юбилей – 25 лет
Сегодня, 20 июля, самая популярная коммерческая модель в России – «ГАЗель» празднует 25 лет со дня начала выпуска.
Обновлено в 03:20
Политика
Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к ФРГ
Украинский посол в Берлине Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено в 10:54
Футбол
ЦСКА обыграл «Оренбург» в молодежном первенстве
Обновлено в 08:10
Политика
Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству аннулировать штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.
Обновлено 18 июля в 13:15
Хоккей
ВХЛ. Жердев не прибыл в расположение «Тамбова» по неизвестной причине
Нападающий Николай Жердев не прибыл в расположение «Тамбова», сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 09:41
Политика
В Иране заявили о задержании британского танкера в Ормузском проливе
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о задержании в районе Ормузского пролива британского нефтяного танкера Stena Impero.
Обновлено вчера в 14:13
Футбол
«Наполи» продал Винисиуса в «Бенфику»
Полузащитник «Наполи» Карлос Винисиус перешел в «Бенфику», сообщает пресс-служба португальского клуба.
Обновлено в 10:01
Экономика
Эксперты: в России может появиться социальное арендное жилье
Речь идет об институте социального арендного жилья, оператором которого будет являться государство, предполагают эксперты.
Обновлено вчера в 12:16
Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Гаджеты
Apple готовит аналог будущей операционной системы Huawei
Huawei недавно рассказала, что её операционная система HongMeng будет предназначаться для Интернета вещей (IoT).
Обновлено в 09:54
Происшествия
Арестован хозяин фирмы, строившей завод по производству С-400
Владелец общества с ограниченной ответственностью «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве объектов акционерного общества «Нижегородский завод 70-летия Победы».
Обновлено в 05:47
Общество
Врач оценил состаривающее приложение FaceApp
Обновлено в 08:22
Происшествия
Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова
Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено в 05:51
Общество
Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем
Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
Обновлено в 08:40
Спорт
Бондарь завоевал бронзу чемпионата мира в прыжках с 10-метровой вышки
Россиянин Александр Бондарь стал бронзовым призером чемпионата мира по водным видам спорта в прыжках в воду с 10-метровой вышки.
Обновлено в 09:26
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Обновлено вчера в 23:29
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой
Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Инна Чурикова остается в реанимации в тяжелом состоянии
75-летняя Инна Чурикова остается в реанимации НИИ им. Н.Склифосовского в тяжелом состоянии, куда она попала после падения со сцены во время спектакля.
Обновлено вчера в 01:39
Политика
Медведчук рассказал, как Украина может договориться с Россией
Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своём Twitter заявил, что украинские власти могут договориться с Россией, но не с позиции ультиматума или шантажа.
Обновлено в 10:10
Экономика
В Госдуме рассказали о работе над законопроектом о краудфандинге
Законопроект регулирует отношения, возникающие в связи с инвестированием и привлечением инвестиций с использованием инвестиционных платформ (краудфандинг), определяет правовые основы деятельности операторов таких платформ, регулирует возникновение и обращение утилитарных цифровых прав, а также выдачу и обращение удостоверяющих их ценных бумаг.
Обновлено в 06:17
Общество
Иркутский губернатор отчитался о выплатах пострадавшим от паводка
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о проведенных за 18 суток после паводка масштабных работах и получении положенных выплат 99% пострадавших.
Обновлено в 10:12
Игры
Авторы PC Building Simulator работают над симулятором плотника
О сроках выхода игры создатели пока не говорят.
Обновлено в 08:38
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия
В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро
В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
Обновлено в 07:36