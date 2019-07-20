Политика

Пушков прокомментировал претензии Омеляна к ЗеленскомуРИА Новости 10:31

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог.
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Пушков прокомментировал претензии Омеляна к Зеленскому

РИА Новости10:31

Пушков поинтересовался отношением Европы к указам Зеленского

News.ru04:59

Украинский министр назвал указ Зеленского цирком

Известиявчера в 22:22

Украинский министр назвал указ Зеленского цирком

Газета.Ru02:08

Министр инфраструктуры назвал указ Зеленского о дорогах «цирком»

РБК00:22

Омелян назвал указ Зеленского цирком

RT на русском02:18

Украинский министр, обещавший приехать в Россию на танках, назвал указ Зеленского «цирком»

URA.Ruвчера в 21:44
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:05, Вашингтон
Происшествия

SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке

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Умер аргентинский архитектор Сезар Пелли

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Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
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Политика

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству аннулировать штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.
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Нападающий Николай Жердев не прибыл в расположение «Тамбова», сообщает «Спорт-Экспресс».
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Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

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В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили о задержании в районе Ормузского пролива британского нефтяного танкера Stena Impero.
Обновлено вчера в 14:13
Футбол

«Наполи» продал Винисиуса в «Бенфику»

Полузащитник «Наполи» Карлос Винисиус перешел в «Бенфику», сообщает пресс-служба португальского клуба.
Обновлено в 10:01
Экономика

Эксперты: в России может появиться социальное арендное жилье

Речь идет об институте социального арендного жилья, оператором которого будет являться государство, предполагают эксперты.
Обновлено вчера в 12:16
Политика

На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице

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Apple готовит аналог будущей операционной системы Huawei

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Обновлено в 09:54
Происшествия

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Врач оценил состаривающее приложение FaceApp

Обновлено в 08:22
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Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова

Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
Обновлено в 05:51
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В Екатеринбурге закрасили еще один стрит-арт фестиваля «Карт-бланш»

Обновлено в 07:24
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Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем

Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
Обновлено в 08:40
Спорт

Бондарь завоевал бронзу чемпионата мира в прыжках с 10-метровой вышки

Россиянин Александр Бондарь стал бронзовым призером чемпионата мира по водным видам спорта в прыжках в воду с 10-метровой вышки.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Владимир Омелян
Украинский дипломат
Украинский дипломат и политик, министр инфраструктуры Украины с 15 апреля 2016 года.
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