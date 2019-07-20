Политика

Пушков отреагировал на заявление Омеляна о «цирке» ЗеленскогоВести.Ru 14:05

Сенатор Алексей Пушков высказался по поводу поста в Facebook министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. Омелян раскритиковал указ украинского лидера Владимира Зеленского, подписавшего указ об улучшении качества автодорог.
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Министр инфраструктуры назвал указ Зеленского о дорогах «цирком»

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Пушков поинтересовался отношением Европы к указам Зеленского

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Омелян назвал указ Зеленского цирком

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Украинский министр назвал указ Зеленского цирком

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Украинский министр назвал указ Зеленского цирком

Известиявчера в 22:22

Украинский министр, обещавший приехать в Россию на танках, назвал указ Зеленского «цирком»

URA.Ruвчера в 21:44
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 14:06, Вашингтон
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 09:15
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ЦСКА обыграл «Оренбург» в матче второго тура РПЛ

Обновлено в 13:57
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Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады

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Общество

ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России

Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Экономика

Николаев: мост через реку Лена поможет экономить более 8 млрд рублей в год

Строительство моста через реку Лена позволит снизить расходы на северный завоз в Якутии на 8,4 млрд рублей в год, сообщил журналистам глава республики Айсен Николаев.
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Телеведущая Ольга Скабеева в своём Telegram-канале сообщила, что посетила отбывающих наказание в исправительном учреждении в Белгородской области футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 13:40
Происшествия

Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено в 11:12
Политика

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Обновлено вчера в 19:17
Экономика

S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
Обновлено вчера в 18:10
Политика

Помпео заявил Чавушоглу, что разочарован сделкой по С-400

Госсекретарь США Майк Помпео заявил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу в телефонном разговоре в субботу, что США разочарованы сделкой по покупке Турцией российских ЗРК С-400.
Обновлено в 13:06
Авто

Опубликован рейтинг автомобилей-первооткрывателей

Первым автомобиль Benz Patent-Motorwagen был создан Карлом Бенцем (1844–1929) в 1886 году.
Обновлено в 01:34
Общество

В префектуре Фукусима впервые после аварии на АЭС открылся пляж

Пляж Китайзуми (Kitaizumi) в городе Минамисома близ АЭС "Фукусима-1" открылся впервые с момента аварии в марте 2011 года, сообщает газета Japan Times.
Обновлено в 11:13
Происшествия

В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро

В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Космос

«Союз МС-13» стартовал с Байконура к МКС

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» стартовала к Международной космической станции с космодрома Байконур.
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Футбол

«Монако» с Головиным обыграл «Валенсию» в контрольном матче

Форвард «Валенсии» Денис Черышев участия в матче не принимал. Ранее сообщалось, что «Монако» уступил «Эвертону» в товарищеском матче.
Обновлено в 13:24
Происшествия

Горячие версии убийства Шеремета назвали на Украине

Луценко отметил, что в деле есть "горячие версии" убийства журналиста.
Обновлено в 09:11
Общество

British Airways на неделю приостановила рейсы в Каир

Авиакомпания British Airways в субботу, 20 июля, на семь дней приостановила рейсы из Лондона в Каир.
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Шоу-бизнес

Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой

Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.
Обновлено в 00:53
Политика

Режиссер Стоун попросил Путина стать крестным его дочери

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Наука

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Российское посольство показало карту с украинским Крымом

Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Культура

Известный продюсер посоветовал Алибасову уволить пиарщиков

Девочки, композитор Сергей Галоян, талант продюсера Ивана Шаповалова, который нашел все это соединил, скомпилировал.
Обновлено в 10:13
Кино

Marvel создаст новые комиксы о злодее из «Фантастической четверки»

Во вселенной Marvel появятся новые комиксы, посвященные главному злодею из «Фантастической четверки», противодействующего команде супергероев Виктора фон Дума.
Обновлено в 13:30
Политика

Петербург разделит с Челябинском саммиты ШОС и БРИКС

Обновлено вчера в 15:28
Политика

Иран задержал британский нефтяной танкер

Обновлено вчера в 15:05
Единоборства

Получивший отек мозга в бою Дадашев находится в критическом состоянии

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Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Политика

Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер

Глава российского государства Владимир Путин дал указание правительству урегулировать вопрос с отменой штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые были выявлены неправильно установленными камерами.
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Величайшая тайна. Как возникла жизнь на Земле

Некоторые РНК уже удалось синтезировать (Эмиль Фишер и Оскар Пилоти), воспроизводя предполагаемые условия существования Земли миллиарды лет назад.
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Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у Зеленского

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Владимир Омелян
Украинский дипломат
Украинский дипломат и политик, министр инфраструктуры Украины с 15 апреля 2016 года.
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