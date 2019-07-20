Политика
Пушков прокомментировал претензии Омеляна к ЗеленскомуРИА Новости 10:31
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог. Ранее Омелян опубликовал в фейсбуке пост, в котором раскритиковал решение главы государства.
Читать в источнике
Оценить151
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 17:13, Ашберн
Футбол
«Ростов» и «Спартак» сыграли вничью
Футбольный клуб «Ростов» на своем поле сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче второго тура чемпионата России.
Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес
«Женщина, полегче»: Вера Брежнева в купальнике отбросила стеснение
«Стеснение пропало, градус повышен», — процитировала Вера Брежнева песню Филиппа Киркорова и разделась до бикини.
Обновлено в 14:15
Политика
Помпео заявил Чавушоглу, что разочарован сделкой по С-400
Госсекретарь США Майк Помпео заявил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу в телефонном разговоре в субботу, что США разочарованы сделкой по покупке Турцией российских ЗРК С-400.
Обновлено в 13:06
Политика
Госдеп предостерёг КНР от провокаций в Южно-Китайском море
Власти КНР должны отказаться от «провокационной деятельности» в Южно-Китайском море, которая якобы связана с политикой Пекина, например, в нефтегазовой отрасли, заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.
Обновлено в 12:22
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
Обновлено в 08:16
Политика
Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к Германии
Доверие многих украинцев к Германии подорвано в связи с восстановлением полномочий делегатов из России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt.
Обновлено в 15:07
Политика
Путин пообещал машинку мальчику из Тулуна
Президент России Владимир Путин пообещал мальчику из пострадавшего от паводка Тулуна подарить ему радиоуправляемый «Мерседес».
Обновлено вчера в 05:50
Спорт
Российская саблистка Великая проиграла украинке в финале ЧМ
Обновлено в 16:12
Футбол
Фелиш получил травму в дебютном матче за «Атлетико»
Обновлено в 16:02
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Происшествия
ВСУ обстреляли Донбасс за несколько часов до перемирия
Украинские силовики открыли огонь по жилым домам в городе Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.
Обновлено в 14:08
Армия и оружие
Американские военные готовят операцию «Страж» в Персидском заливе
«Центральное командование США разрабатывает международную морскую операцию «Страж», чтобы усилить надзор и безопасность на ключевых водных путях на Ближнем Востоке, чтобы обеспечить свободу судоходства в свете недавних событий в регионе Персидского залива», — отмечается в сообщении командования.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро
В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой
Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.
Обновлено в 00:53
Авто
Новый Kia KX1 обошёл в продажах Kia Sportage
Напомним, модель Kia KX1 появилась на рынке летом прошлого года. Паркетник создан на той же платформе, что и российский Kia Rio.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Общество
В США шесть человек погибли из-за жары
Аномально жаркая погода стала причиной смерти по меньшей мере шести человек в разных штатах США, сообщает телеканал CBS.
Обновлено в 12:18
Технологии
Хакеры взломали сайт тайных подрядчиков ФСБ
13 июля 2019 года на главной странице сайта московской IT-компании «Сайтэк» появилось странное изображение: жёлтый улыбающийся пекафейс во весь экран.
Обновлено в 15:00
Футбол
«Авангард» сыграл вничью с «Краснодаром-2»
"Авангард" сыграл вничью с "Краснодаром-2" (1:1) в матче третьего тура Олимп-ФНЛ.
Обновлено в 13:05
Общество
British Airways приостановила полеты в Каир
В целях безопасности авиакомпания "Британские авиалинии" (British Airways) на неделю приостановила полеты в Каир.
Обновлено в 13:33
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко подвел итоги матча с «Оренбургом»
Обновлено в 15:59
Футбол
Кононов впервые не проиграл Карпину
"Спартак" в матче второго тура чемпионата России добился ничьей в гостях у "Ростова" (2:2), а главный тренер москвичей Олег Кононов впервые в карьере сумел избежать поражения от Валерия Карпина.
Обновлено в 16:42
Единоборства
Ломаченко и Кэмпбелл разыграют четыре чемпионских пояса
Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе украинский боксёр Василий Ломаченко и официальный претендент Люк Кэмпбелл разыграют не три, а четыре титула в поединке, сообщает World Boxing News.
Обновлено в 08:36
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Интернет
Tinder отказался от оплаты через Google Play
Tinder - последний пример, когда служба знакомств больше не использует платежную систему Google Play в приложении.
Обновлено в 08:20
Музыка
Сергей Шнуров вернется в шоу «Голос»
Обновлено в 16:00