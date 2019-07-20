Политика

Пушков прокомментировал претензии Омеляна к ЗеленскомуРИА Новости 10:31

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог. Ранее Омелян опубликовал в фейсбуке пост, в котором раскритиковал решение главы государства.
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Владимир Омелян
Украинский дипломат
Украинский дипломат и политик, министр инфраструктуры Украины с 15 апреля 2016 года.
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