Политика

Пушков прокомментировал претензии Омеляна к ЗеленскомуРИА Новости 10:31

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог. Ранее Омелян опубликовал в фейсбуке пост, в котором раскритиковал решение главы государства.
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Пушков поинтересовался отношением Европы к указам Зеленского

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Пушков задал вопрос украинскому министру, назвавшему «цирком» указ Зеленского

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Пушков прокомментировал претензии Омеляна к Зеленскому

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РБК00:22

Украинский министр назвал указ Зеленского цирком

Известиявчера в 22:22

Украинский министр, обещавший приехать в Россию на танках, назвал указ Зеленского «цирком»

URA.Ruвчера в 21:44
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 15:40, Вашингтон
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Стали известны доходы Ангелы Меркель

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В городе Брухзаль на северо-западе немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг в здание строительного гипермаркета врезался небольшой самолет.
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Проходящие в субботу в московском парке Горького мероприятия собрали около 78 тысяч человек - люди пришли на фестиваль японской культуры J-FEST Summer и VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show - 2019, а также на битву тортов, лекции, музыкальный концерт и другие активности.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Владимир Омелян
Украинский дипломат
Украинский дипломат и политик, министр инфраструктуры Украины с 15 апреля 2016 года.
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