Политика

Пушков прокомментировал претензии Омеляна к ЗеленскомуРИА Новости 10:31

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог. Ранее Омелян опубликовал в фейсбуке пост, в котором раскритиковал решение главы государства.
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Как Зеленский выполняет свои предвыборные обещания

RT на русском18:33

Украинский министр, обещавший приехать в Россию на танках, назвал указ Зеленского «цирком»

URA.Ruвчера в 21:44

Пушков отреагировал на заявление Омеляна о «цирке» Зеленского

РЕН ТВ15:46

Пушков задал вопрос украинскому министру, назвавшему «цирком» указ Зеленского

Life.ru14:23

Пушков прокомментировал претензии Омеляна к Зеленскому

РИА Новости10:31

Пушков поинтересовался отношением Европы к указам Зеленского

News.ru04:59

Пушков отреагировал на «цирк» Зеленского

Газета.Ru17:34
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Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 09:15
Армия и оружие

Украина собирается купить списанные корабли советской постройки

Превратив вследствие провальной политики и тотальной коррупции основную часть своего военно-морского флота в ржавые лохани, частично продав, частично порезав на металл, командование ВМСУ теперь рассматривает возможность приобретения кораблей советской постройки.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие

На Донбассе потребовали расследования обстрела Первомайска

Обновлено в 17:59
Гаджеты

Фотограф Fritzchens Fritz показал внутренности процессора AMD Ryzen 5 3600

Фотограф Fritzchens Fritz «препарировал» AMD Ryzen 5 3600 и показал как он выглядит внутри.
Обновлено в 08:11
Футбол

«Рубин» опроверг слухи о переносе матча с «Ахматом» в Нижний Новгород

Пресс-служба казанского футбольного клуба «Рубин» опровергла информацию о переносе матча третьего тура Российской премьер-лиги с грозненским «Ахматом» в Нижний Новгород.
Обновлено в 06:19
Политика

Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера

Агентство Ruptly опубликовало видео задержания британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено в 15:55
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

Обновлено в 08:16
Музыка

Эд Ширан выступил в Москве в футболке с гербом РФ

Обновлено вчера в 16:58
Футбол

Гризманн заявил, что плакал от радости после перехода в «Барселону»

Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал об эмоциях после перехода в новый клуб.
Обновлено в 15:59
Футбол

Кононов: «Спартак» отрезками показывал тот футбол, к которому мы стремимся

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов заявил, что в матче чемпионата России против "Ростова" футболисты его команды отрезками показывали тот футбол, к которому стремятся "красно-белые".
Обновлено в 18:36
Футбол

Валерий Карпин: «Не сомневался, выпускать ли Гацкана»

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча второго тура чемпионата России со "Спартаком" (2:2) заявил, что у него не было мыслей не выпустить хавбека Александра Гацкана в его прощальной игре.
Обновлено в 17:24
Шоу-бизнес

Сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко госпитализировали с тренировки

Сын бизнесвумен Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша получил травму во время занятий фигурным катанием.
Обновлено в 13:44
Шоу-бизнес

Виктория Боня заявила, что отказалась от уколов ботокса

Обновлено в 07:57
Политика

Украинский посол заявил о подрыве доверия к Германии

Возвращение российской делегации в ПАСЕ привело к подрыву доверия к Германии со стороны Киева.
Обновлено в 17:43
Энергетика

Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Происшествия

Марш в защиту ЛГБТ в польском Белостоке закончился беспорядками

«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ в польском Белостоке на площади Независимого объединения студентов закончился уличными беспорядками в субботу, 20 июля.
Обновлено в 16:11
Кино

Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»

Обновлено в 03:36
Футбол

Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева

Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 13:32
Наука

Новые VR-перчатки позволяют почувствовать виртуальную реальность

Созданная инженерами из Южнокорейского института VR-перчатка позволяет потрогать объекты в виртуальной реальности на ощупь.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия

Два человека получили ранения при стрельбе на севере Москвы

Неизвестный ранил двух человек из травматического пистолета на севере Москвы в ночь на 21 июля.
Обновлено в 18:16
Путешествия

Названы наиболее комфортные для отдыха россиян европейские страны

Самой комфортной среди остальных европейских стран россияне назвали Швейцарию.
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес

Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой

Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Во Владивостоке приземлился самолёт с треснувшим стеклом

Пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» приземлился в аэропорту Владивостока с треснувшим стеклом.
Обновлено в 12:49
Общество

Росстат пересчитал россиян с зарплатой больше миллиона

Самая многочисленная категория в отчете Росстата - более 2,6 миллиона человек - зарабатывает от 33,9 до 40 тысяч рублей ежемесячно, но при этом более 775 тысяч россиян получают зарплату в пределах МРОТ - 11 280 рублей в месяц.
Обновлено вчера в 02:10
Общество

Lufthansa вслед за British Airways приостановила полеты в Каир

Немецкая авиакомпания Lufthansa 20 июля приостановила полеты в Каир по соображениям безопасности.
Обновлено в 18:09
Политика

Донбасс открестился от плана Медведчука

Глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук предложил создать в Донбассе автономный регион, тем более что Конституция Украины это позволяет.
Обновлено вчера в 13:11
Политика

Госдеп предостерёг КНР от провокаций в Южно-Китайском море

Власти КНР должны отказаться от «провокационной деятельности» в Южно-Китайском море, которая якобы связана с политикой Пекина, например, в нефтегазовой отрасли, заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.
Обновлено в 12:22
Единоборства

Получивший отек мозга в бою Дадашев находится в критическом состоянии

Российский боксер Дадашев находится в критическом состоянии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:25
Происшествия

На Ямале сошел с рельсов грузовой поезд

Грузовой поезд сошел с рельсов на железной дороге в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
Обновлено в 06:45
Политика

На Украине пройдут досрочные выборы в Верховную раду

Выборы пройдут по смешанной системе: половина депутатов будет избрана по партийным спискам, ещё половина — в мажоритарных округах.
Обновлено в 18:21
Президентские выборы на УкраинеБольше новостей по теме
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