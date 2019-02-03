Пушков прокомментировал предложение разместить ракеты за УраломREGNUM 11:59

В ФРГ призывают Россию разместить свои ракеты за Уралом, а глава МИД Польши зовет США установить ядерные ракеты в Польше — поближе к границам России. Вот такое неравное уравнение предлагают нам в странах НАТО. Разумеется, в мирных целях, без мысли о том, чтобы угрожать России.

Заявление двух членов немецкого бундестага, предложивших России передислоцировать свои вооруженные ракетами 9М729 комплексы за Урал, прокомментировал на странице в соцсети Twitter глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Происшествия Пропавший самолет с футболистом Салой обнаружен на дне Ла-Манша 27 января семья пропавшего аргентинского футболиста Эмилиано Салы начала собственную операцию по поиску самолета, на борту которого находился спортсмен.

Происшествия Число жертв аварии с автобусом в Калужской области выросло до четырех Число погибших в ДТП с автобусом с детьми под Калугой возросло до четырех, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по Калужской области Наталья Горохова.

Авто Обновленный Lada Largus появится в 2020 году Обновленный грузопассажирский универсал LADA Largus (FL) появится на рынке не раньше 2020 года.

Общество В Канаде продали лотерейный билет с выигрышем $25,5 млн Джекпот национальной лотереи "6 из 49" в размере 33,4 млн канадских долларов ($25,5 млн) разыгран в Канаде.

Происшествия В Калифорнии самолет врезался в жилые дома По данным издания, самолет врезался в жилые дома в городе Йорба-Линда. Как отмечается, после падения самолет взорвался.

Здоровье Минздрав сообщил об увеличении случаев заболевания раком в России В России по итогам прошлого года выявлено 617 тыс. новых случаев заболевания раком, что на 20 тыс. превышает показатель 2017 года, сообщили в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава РФ.

Происшествия Самолет с российскими туристами экстренно сел в Будапеште Экстренную посадку совершил в Будапеште самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Белграда в Москву.

Авто Опубликованы фотографии одного из редких прототипов «Нивы» Модернизированная «Нива» с квадратной оптикой проходила под заводским индексом ВАЗ-21214М, должна встать на конвейер в 2009-м.

Происшествия Аспирант МГУ, подозреваемый в изготовлении взрывчатки, исчез Аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов, задержанный в Балашихе по подозрению в изготовлении взрывчатки, пропал.

Политика Илон Маск восхитился своей Tesla в украинском Марсе Основатель компании Tesla Илон Маск восхитился фотографией, на которой автомобиль этой марки стоит у таблички с названием украинского села Марс.

Экономика Внезапная смерть: Tesla может обанкротиться уже в марте Через месяц Tesla предстоит выплатить кредиторам почти миллиард долларов по облигациям.

Гаджеты Ростех сообщил о продаже в России телефона с защитой от прослушки В России начали продавать телефон, который невозможно взломать или прослушать. Стоимость одного устройства - 85 тысяч рублей.

Происшествия В аэропорту Домодедово самолет укатился с места стоянки Самолет укатился с места стоянки в аэропорту Домодедово, сообщил РИА Новости представитель воздушной гавани.

Авто Nissan не будет выпускать X-Trail в Великобритании Компания Nissan отказалась выпускать кроссоверы X-Trail на заводе в британском городе Сандерленд.

Технологии Из YouTube может пропасть кнопка «дизлайк» Из сервиса видеохостинга YouTube может пропасть кнопка «дизлайк», которая позволяет выразить негативное отношение пользователей к опубликованному контенту.

Космос Астрономы открыли новую галактику Карликовую галактику обнаружила международная команда учёных.

Общество Опубликован рейтинг самых романтичных городов мира В рейтинг вошли по три города США и Канады. Также в список попали четыре японских города.

Авто Продажи удлиненной Volkswagen Jetta стартуют в марте Официальные продажи удлиненной Volkswagen Jetta нового поколения начнутся 11 марта 2019 года.