Политика
Пушков прокомментировал предложение перенести столицу Украины из КиеваАргументы и Факты 09:06
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение команды нового президента Украины Владимира Зеленского перенести столицу страны из Киева. Ранее об этом рассказал депутат Рады Вадим Рабинович, который назвал инициативу «анекдотом».
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Кино
Умер известный американский актер Билли Драго
Причина смерти Билли Драго не сообщается.
Обновлено в 00:38
Политика
ЕС продлил санкции против России
Лидеры ЕС приняли это решение единогласно. Речь идет об экономических санкциях, они продлены до 31 января 2020 года.
Обновлено в 08:25
Политика
Украина отвергла предложение МИД России по украинским морякам
Как сообщили в МИД РФ, Украине и в Международный трибунал были направлены ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 13:46
Наука
У французского короля Людовика Святого нашли цингу
Обновлено вчера в 03:18
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о сложностях на дорогах в четверг
Москвичам следует выбирать метро или выезжать на машине после 20.00, так как на дорогах ожидаются сложности из-за непогоды и локальных ограничений движения, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения на своей странице в Twitter.
Обновлено в 10:02
Происшествия
СК возбудил дело против основателя «Рольфа»
Следственный комитет возбудил уголовное дело о махинациях с валютой против основателя группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Водонаева и Косинус официально разводятся
Алена Водонаева разводится со своим мужем — музыкантом Алексеем Косинусом, брак с которым не продлился и 2 лет.
Обновлено в 09:37
Интернет
Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото
На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Происшествия
В Дагестане возбудили дела на чиновников за ущерб в 241 млн рублей
Сразу три заместителя руководителя дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана стали фигурантами уголовных дел за превышение служебных полномочий и нанесение ущерба государству в размере более 241 миллиона рублей.
Обновлено в 09:52
Экономика
Оценка роста ВВП США в I квартале сохранена на уровне 3,1%
Потребительские расходы, на долю которых приходится 70% ВВП США, в I квартале увеличились на 0,9% в пересчете на годовые темпы, а не на 1,3%, как сообщалось ранее.
Обновлено в 09:03
Политика
Президента Туниса госпитализировали
Президента Туниса Бежи Каида ас-Себси госпитализировали из-за ухудшения самочувствия, передает TAP со ссылкой на заявление представителей главы государства.
Обновлено в 08:33
Общество
Девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия» в Брянске
Советский районный суд Брянска оштрафовал жительницу города на 30 тыс. рублей за неуважение к обществу.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве чемпиона Самарской области по дзюдо
Следователи задержали уроженца Азербайджана, подозреваемого в убийстве 27-летнего жителя Тольятти в ходе конфликта в одном из местных кафе, сообщает в четверг СУСК по региону.
Обновлено в 06:54
Происшествия
В Твери задержали вероятного отравителя людей в московских электричках
В Тверской области задержали мужчину, подозреваемого в отравлении пассажира электрички, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Пожар на месте крушения Ан-24 в Бурятии полностью потушен
Сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар, охвативший 200 квадратных метров, на месте крушения самолета Ан-24 в Бурятии.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие
Минобороны получит 76 истребителей Су-57
Минобороны РФ получит 76 многоцелевых истребителей Су-57 в рамках контракта с компанией "Сухой", сообщил в пятницу журналистам на форуме "Армия-2019" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 10:16
Экономика
В России выросла стоимость обучения в вузах
По словам экспертов, в сентябре цены могут снова увеличиться.
Обновлено вчера в 19:23
Общество
Уборщицу оштрафовали на 30000 рублей за неуважение к власти
В Мотыгино в Красноярском крае районный суд оштрафовал уборщицу на 30 000 рублей, за оскорбление представителей власти, пишет "Дождь".
Обновлено в 08:48
Недвижимость
Получить в собственность квартиру в новостройке станет проще
"Благодаря новой инвестиционной схеме застройщик разделит интересы жильцов: только проведя кадастровый учет и запустив процедуру регистрации квартир в собственность, он сможет получить от банка средства дольщиков", - поясняет Надежда Лещенко.
Обновлено в 01:00
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Здоровье
В Челябинской области не хватает больше тысячи врачей
В Челябинской области дефицит врачей составляет 1,2 тысячи специалистов. А всего, включая первичное звено, вакантны 3,5 тысячи ставок.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи
Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
Обновлено в 06:46
Кино
Алибасов снимется в фильме Стаса Барецкого «Брат-3»
Обновлено в 09:13
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль за расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой готовит предложение о введении контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
В Москве простились с Аллой Покровской
Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе
Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52