Политика
Пушков прокомментировал отказ Нуланд в российской визеРИА Новости 22:18
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в российской визе бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд. О том, что Нуланд не дали российскую визу, ранее рассказали РИА Новости в МИД.
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Политика
В администрации Зеленского сочли закон о люстрации антиконституционным
Заместитель нового руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка отозвался о законе о люстрации как о «некачественном и противоречащем Конституции» страны.
Обновлено в 17:59
Политика
Филарет заявил об отказе выполнять условия томоса об автокефалии ПЦУ
Бывший патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), раскольник Филарет заявил, что не будет выполнять некоторые условия томоса об автокефалии.
Обновлено в 13:35
Происшествия
Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре
Священник Троице-Сергиевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.
Обновлено в 04:34
Наука
Ученые назвали самый смертоносный вид курения
Ученые из Медицинского университета Южной Каролины пришли к выводу, что сигареты без фильтра являются самыми опасными для здоровья.
Обновлено в 14:49
Общество
Томный взгляд и разрез до бедра: Адриана Лима покорила Канны
Обтягивающее платье с пайетками синего цвета с высоким разрезом подчеркнуло идеальную фигуру и стройные ноги модели.
Обновлено вчера в 14:04
Кино
Опубликован тизер продолжения фильма «Притяжение» Федора Бондарчука
В Сети появился тизер нового фантастического фильма Федора Бондарчука "Вторжение".
Обновлено в 09:24
Происшествия
В Иркутске мотоциклист погиб при столкновении с поездом
Обновлено в 23:30
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками
Ракета-носитель Falcon 9 c 60 спутниками стартовала с космодрома во Флориде, сообщает компания SpaceX.
Обновлено в 22:48
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено в 16:35
Происшествия
Следовавший из Гонконга в Мельбурн самолёт вынужденно сел в Дарвине
Пассажирский самолёт авиакомпании Cathay Pacific, следовавший из Гонконга в Мельбурн, совершил вынужденную посадку в аэропорту Дарвина.
Обновлено в 23:30
Происшествия
WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения о выплате $44 млн для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 22:59
Авто
Названы модели LADA, которые появятся в следующем году
В конце прошлого года был заключен спеиальный инвестиционный контракт автобренда с Минпромторгом России, по условиям которого за 10 лет действия контракта LADA наладит выпуск 26 своих новых моделей.
Обновлено в 10:38
Культура
Алсу впервые прокомментировала победу своей дочери в шоу «Голос. Дети»
Артистка уверена, что эта история должна «хорошо закончиться».
Обновлено вчера в 07:14
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода
После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.
Обновлено в 09:26
Происшествия
В США казнили серийного убийцу и насильника
В американском штате Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта Джо Лонга, который признал свою вину в убийстве восьми женщин в 1984 году.
Обновлено в 21:30
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Политика
Посол США не примет участие в ПМЭФ-2019
Посол США в России Джон Хантсман не примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня.
Обновлено в 17:53
Гаджеты
Amazon разрабатывает устройство для распознавания эмоций
Сотрудники компании Amazon в настоящее время занимаются разработкой гаджета, чувствительного к человеческим эмоциям.
Обновлено в 20:19
Происшествия
«Метровагонмаш» оштрафуют за сбой в московском метро
Обновлено в 18:59
Наука
Ученые выяснили, что любовь к мясу после 50 лет опасна для здоровья
Ученые-диетологи из США установили, что пристрастие к мясу и сыру после 50 лет опасно для здоровья человека.
Обновлено в 17:43
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса
Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Политика
Профессор Тишкин не допущен до выборов ректора АлтГУ
Напомним, в Москву на собеседование 17 мая помимо Тишкина летали врио ректора Сергей Бочаров, проректор по экономики и стратегическому развитию АлтГТУ Александр Жидких и завкафедрой зоологии и физиологии Александр Мацюра.
Обновлено в 20:29
Хоккей
НХЛ сократила срок дисквалификации Вячеслава Войнова
Российскому хоккеисту Вячеславу Войнову сократили срок дисквалификации, которую он получил по обвинению в домашнем насилии.
Обновлено в 20:31
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:06
Происшествия
Москвичей предупредили об атаках ворон
Ранее жителей столичного региона предупреждали об агрессивных змеях в лесопарках.
Обновлено в 22:06