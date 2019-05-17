Политика

Пушков прокомментировал демарш Климкина перед заседанием Совета ЕвропыРИА Новости 18:08

Сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал отказ главы МИД Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы, выразив мнение, что подобные шаги вряд ли окажут на кого-либо впечатление.
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Пушков прокомментировал демарш Климкина перед заседанием Совета Европы

РИА Новости18:08

Отказ Климкина от участия в саммите Совета Европы высмеяли в РФ

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Пушков прокомментировал отказ Климкина участвовать в заседании Совета Европы

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Пушков прокомментировал отказ Климкина участвовать в заседании СЕ

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Пушков прокомментировал демарш главы МИД Украины

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В Совфеде прокомментировали отказ Климкина участвовать в заседании СЕ

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Проект, разрешающий родственникам и законным представителям пациента посещение реанимации, прошел в Госдуме второе чтение.
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Муж Нюши опубликовал ее снимок без макияжа

Вчера Игорь Сивов поздравил Нюшу с Днем семьи и опубликовал кадры, где на лице супруги нет ни грамма косметики.
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"Бостон" победил "Каролину" в серии до четырех побед со счетом 4:0. Другой финалист турнира определится в противостоянии между "Сан-Хосе Шаркс" и "Сент-Луис Блюз".
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Культура

Скульптуру Кунса «Кролик» продали на аукционе Christie’s за $91,1 млн

Скульптура "Кролик" американского художника Джеффа Кунса продана на аукционе Christie's за $91,1 млн.
Обновлено вчера в 21:33
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В Екатеринбурге остановили стройку храма: коротко о главных событиях четвертого дня протестов

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Исполнитель роли Рамси Болтона из «Игры престолов» приехал в Петербург

Актер сериала «Игра престолов», исполнявший роль Рамси Болтона прибыл в Петербург. Об этом Иван Реон сообщил на своей странице в Instagram.
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Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

Российское Министерство труда и соцзащиты представило систему единого порядка определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для установления соцдоплаты к пенсиям, сообщает ТАСС.
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В Калифорнии рухнул истребитель F-16

В Калифорнии неподалеку от базы ВВС потерпел крушение военный самолет F-16. О происшествии сообщает местное отделение телеканала ABC.
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Мадуро впервые встретился с представителями контактной группы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро впервые встретился с представителями Международной контактной группы, обсудил с ними санкции США, следует из записи и видео в Twitter главы государства.
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Решение было принято после публикации предварительных результатов проверки голосования.
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Европейская комиссия не сможет остановить строительство российско-немецкого трубопровода "Северный поток - 2", несмотря на принятие новой Газовой директивы ЕС.
Обновлено в 01:36
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