Политика
Пушков прокомментировал обещания Порошенко по поводу ДонбассаRT на русском 03:03
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал обещания президента Украины Петра Порошенко по поводу Донбасса.
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Порошенко на грани нервного срыва. Он исчерпал ресурс лжи и обещает в точности то, что обещал пять лет назад - за две недели прекратить войну и установить мир в Донбассе.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРИА Новости вчера в 20:11
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Для Порошенко победа на выборах является вопросом жизни и смерти, считает политолог
Народные новости05:43
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Украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Энтони Кроллу в поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе.
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Гаджеты
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Губернатор раскритиковал СМИ за трансляцию спецоперации в Тюмени
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Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал дело экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняли в мошенничестве и создании преступного сообщества.
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Экономика
ГАЗ ведет переговоры с властями США о снятии санкций, решения не принято
Группа ГАЗ ведет переговоры с Офисом по контролю над иностранными активами минфина США (OFAC) о снятии санкций, решения пока не принято, сказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
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Экономика
Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса»
Самый большой доход среди чиновников Кремля в 2018 году задекларировал полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров — 657,278 млн руб. В его собственности пять земельных участков, жилой дом (2498 кв. м) и квартира (117,7 кв. м).
Обновлено вчера в 13:30
Спорт
Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
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Политика
Германия отдала важную для новой церкви Украины грамоту Петра I
В Киеве считают это свидетельством сильных опасений Москвы в то время потерять Киевскую метрополию в свете «давнего стремления» Украины создать независимую церковь, чего удалось добиться только в начале 2019 года.
Обновлено в 09:45
Авто
Продажи кроссовера Haval F7 российской сборки стартуют в мае
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Общество
Познер назвал три книги, которые он взял бы на необитаемый остров
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Обновлено в 07:11
Авто
УАЗ раскрыл детали создания «Русского Прадо»
Кроме внедорожника новую платформу на «УАЗе» планируют использовать для выпуска полноценного ряда современных автомобилей.
Обновлено в 05:29
Политика
ЕС перестал быть главным торговым партнёром России
Евросоюз уступил лидерство в торговле с Россией странам БРИКС, СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Обновлено в 09:27
Общество
Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой»
Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".
Обновлено в 07:31
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Гимнаст Аблязин завоевал золото в упражнении на кольцах на ЧЕ
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Гаджеты
Опубликованы все характеристики и официальные изображения бюджетного смартфона Honor 8S
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Обновлено в 00:45
Футбол
«Эспаньол» победил «Алавес» благодаря автоголу
«Эспаньол» победил «Алавес» в матче 32-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Барселоне и завершилась со счетом 2:1.
Обновлено в 08:58
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Кино
Тизер нового эпизода «Звездных войн» появился в Сети
Девятый эпизод фантастической киносаги «Звездные войны» получил название «Восхождение Скайуокера».
Обновлено вчера в 17:58
Политика
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
Обновлено вчера в 14:59