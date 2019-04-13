Политика

Пушков прокомментировал обещания Порошенко по поводу ДонбассаRT на русском 03:03

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал обещания президента Украины Петра Порошенко по поводу Донбасса.
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Алексей Пушков
Порошенко на грани нервного срыва. Он исчерпал ресурс лжи и обещает в точности то, что обещал пять лет назад - за две недели прекратить войну и установить мир в Донбассе.
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