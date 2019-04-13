Пушков прокомментировал обещания Порошенко по поводу ДонбассаRT на русском 03:03

Порошенко на грани нервного срыва. Он исчерпал ресурс лжи и обещает в точности то, что обещал пять лет назад - за две недели прекратить войну и установить мир в Донбассе.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал обещания президента Украины Петра Порошенко по поводу Донбасса.

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Хоккей Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА и уедут в НХЛ Нападающий Никита Гусев и защитник Владислав Гавриков покинули петербургский СКА. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

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Происшествия Видео от дома в Тюмени, где в ходе КТО были ликвидированы боевики RT публикует видеозапись, снятую у дома 118 на Амурской улице в Тюмени, где 12 апреля в ходе контртеррористической операции были уничтожены сторонники ИГ*.

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