Пушков прокомментировал изменение русских фамилий на УкраинеАргументы и Факты вчера в 18:43

с чего всё началось

Сенатор пошутил, что фамилия президента США на Украине будет звучать как "Трампий" Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков отреагировал на введение новых правил написания русских фамилий на Украине.

Происшествия Суд арестовал двух следователей СК и адвоката по делу о взятке Как ранее сообщила официальный представитель ГСУ СК Москвы, указанные должностные лица следственного подразделения СК РФ вступили в сговор с адвокатом с целью получения взятки в размере 1 миллиона рублей от фигуранта уголовного дела за выдачу изъятых при обыске предметов и документов.

Футбол Мадрид увидит английский финал футбольной Лиги чемпионов вслед за Москвой Английские клубы "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" встретятся в финале футбольной Лиги чемпионов, который пройдет в субботу на стадионе "Метрополитано" в Мадриде.

Авто В России с 1 июня вступают в силу новые правила тюнинга автомобилей Новые правила автомобильного тюнинга вступают в силу в России с 1 июня 2019 года.

Авто Внедорожник Cadillac Escalade получил новую спецверсию в России Американский гигант Cadillac с сегодняшнего дня объявил о приеме заказов на спецверсию популярного в России внедорожника Escalade, в названии которого появилась приставка Sport Edition.

Происшествия В Дагестане произошло ДТП с участием автобуса Один человек погиб в Дагестане в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем. Об этом сообщает региональное отделение МВД.

Авто Опубликованы дебютные изображения 4-дверного пикапа Lada 4x4 Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.

Общество Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Анастасии Волочковой из бюджета Как стало известно, Анастасия Волочкова все же выступит на открытии курортного сезона в Анапе.

Экономика Банк Intesa вслед за автоконцернами пожаловался на российские суды Ранее стало известно, что в начале мая на схемы мошенничества с участием судов Краснодарского края пожаловались в ФСБ, Генеральную прокуратуру, а также в Высшую квалификационную коллегию судей крупные мировые автоконцерны — Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar Land Rover.

Происшествия В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.

Общество В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».

Происшествия Капитана лайнера, устроившего аварию на Дунае, арестовали на месяц Суд в Будапеште принял решение арестовать на один месяц 64-летнего капитана круизного лайнера Viking Sygin, который врезался в прогулочный катер с туристами во время прогулки на Дунае.

Общество Зеленский впервые показал публике сына Шестой президент Украины Владимир Зеленский впервые показал общественности фотографии шестилетнего сына.

Происшествия Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.

Футбол Месси упрекнул «Реал» за трансфер Роналду Футболист упрекнул руководство королевского клуба за необдуманный шаг, приведший «Реал» к провалу, сообщает Marca.

Политика Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова – Риббентропа На сайте фонда «Историческая память» опубликовали сканы советского оригинала договора о ненападении между СССР и Германей от 23 августа 1939 года.

Общество В эту субботу «желтые жилеты» снова проводят акции протеста в Париже В прошлую субботу по всей стране на улицы вышли 12 с половиной тысяч человек, что в 20 раз меньше, чем полгода назад, когда во Франции сдетонировал самый мощный за многие десятилетие социальный протест.

Политика В Совфеде прокомментировали запрет на поставки топлива на Украину Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал вступление в силу запрета на поставки угля и нефтепродуктов из России в Украину.

Общество В Саратове отменили все заезды детей в летние оздоровительные лагеря В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей и подростков в период проведения летней оздоровительной кампании 2019 года отменяются заезды детей на первые оздоровительные смены в лагеря, расположенные в зоне лесного массива Саратова.