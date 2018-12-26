Армия и оружие
Пушков прокомментировал итоги отражения ракетной атаки под Дамаском
Пушков прокомментировал итоги отражения ракетной атаки под ДамаскомNewInformвчера в 19:49
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал итоги отражения сирийских ПВО ракетной атаки под Дамаском.
NewInformвчера в 19:49
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Судя по итогам отражения ракетной атаки комплексами С-300 под Дамаском, их поставка резко повысила способность Сирии отражать ракетные удары.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельГазета.Ru 00:37
с чего всё началось
«Судя по итогам отражения ракетной атаки комплексами С-300 под Дамаском, их поставка резко повысила способность Сирии отражать ракетные удары», — написал спикер Совета Федерации России в своём микроблоге в Twitter.Московский Комсомолец01:57
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Пушков оценил итоги отражения сирийскими ПВО ракетной атаки под Дамаском
Комсомольская правдавчера в 19:14
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