Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию британских и украинских парламентариев на возвращение России в ПАСЕ.

Пушков прокомментировал «истерику» Украины и Британии в ПАСЕ из-за России

Политика ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2» Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Кузнецова рассказала о состоянии избитой в Ингушетии девочки Ранее уполномоченный по правам ребенка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать девочки нашли, отец, со слов тети, уехал на заработки в другой регион.

Футбол Зенит — Локомотив 2:3 Футболисты московского "Локомотива" со счетом 3:2 победили петербургский "Зенит" в матче за Суперкубок России.

Спорт В новой произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о новой произвольной программе олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая в сезоне-2019/20 предстанет в образе Клеопатры.

Шоу-бизнес Анну Нетребко назвали «повелительницей молний» Оперная прима выставила в своем инстаграме фото и видео, где она весело танцует на пляже под «музыку» грома и «софиты» молний в топе и шортиках, выгодно подчеркивающих ее ладную фигуру.

Происшествия В Одессе идет спецоперация «Гром» Полиция ввела план "Гром", здание оцеплено. К месту преступления направляется переговорщик, пишет одесское издание "Думская".

Армия и оружие Журналисты «Звезды» попали под обстрел в ДНР Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под минометный обстрел в поселке Коминтерново самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), говорится в сообщении на сайте телеканала.

Гаджеты Билл Гейтс рассказал о «заклинаниях» Стива Джобса Стив Джобс обладал уникальной способностью — он мог взять «умирающую» компанию и сделать ее самой дорогой в мире, заявил один из создателей Microsoft, миллиардер Билл Гейтс в еженедельном шоу Фарида Захарии на CNN.

Происшествия Российские туристы случайно заплыли в Грецию Как сообщает портал «Фонтанка», они не заметили, как пересекли водную границу с Грецией.

Футбол Встреча ЦСКА с болельщиками: о чем говорили Гончаренко и Бабаев Все последние годы ЦСКА активно доставалось за то, что встречи с болельщикам проходят в устаревшем формате и грустных декорациях.

Экономика Российские садоводы призвали ограничить импорт фруктов Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов.

Экономика Афипский НПЗ оценили в один рубль Михаилу Гуцериеву достался не только Афипский НПЗ, но и задолженность в размере 170 миллиардов рублей.

Единоборства В Сети появилось видео потасовки Нурмагомедова и Диаса В сети появилось видео инцидента, произошедшего на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает "Матч ТВ".

Транспорт РЖД открыли новый железнодорожный путь через реку Лена РЖД запустили движение по второму пути с новым мостом через реку Лена на перегоне Лена – Восточная – Предленский Восточно-Сибирской железной дороги.

Шоу-бизнес Влад Соколовский объяснился за измены Рите Дакоте В прошлом году Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским по причине неверности мужа.

Гаджеты Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.

Происшествия Задержанных в Мексике краснодарцев депортировали из страны Десятерых россиян, задержанных ранее в аэропорту Канкуна в Мексике вечером 6 июля депортировали из страны.

Здоровье Эксперты назвали девять экзотических смертельно опасных блюд Эксперты провели исследования, после которых назвали смертельно опасные экзотические блюда, сообщают "Аргументы и факты".

Спорт Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.

Политика Зеленский заявил, что работает днем и ночью для возвращения моряков Украинский лидер добавил, что работает днем и ночью, чтобы слова о возвращении моряков смогли наконец превратиться "в крепкие объятия с ребятами".

Шоу-бизнес Пугачева показала необычное фото дочери Российская певица Алла Пугачева опубликовала на своей странице в Instagram необычное фото своей младшей дочери.

Политика Скабеева прокомментировала видео с Зеленским на совещании в Ужгороде Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала распространённое в сети видео, на котором, как сообщают СМИ, показано «странное поведение» президента Украины Владимира Зеленского во время совещания в Ужгороде.

Футбол «Спартак» хочет купить сына легендарного футболиста Хаджи За национальную румынскую команду Хаджи сыграл пять встреч. Полузащитник является сыном известного в прошлом футболиста Георге Хаджи.