Политика

Пушков прокомментировал доклад Мюллера о «российском вмешательстве»РИА Новости 19:16

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал доклад американского спецпрокурора Роберта Мюллера о "российском вмешательстве", который планируют опубликовать в выходные, заявил, что "гора вновь родила дохлого мышонка".
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Пушков заявил, что доклад Мюллера не содержит «ничего конкретного»

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Пушков ответил на доклад о «российском вмешательстве» в американские выборы

URA.Ru22:21

Пушков прокомментировал доклад Мюллера о «российском вмешательстве»

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«Гора вновь родила дохлого мышонка»: Пушков о докладе Мюллера

Вести.Ru20:52

Пушков о расследовании Мюллера: Дым, туман, «хайли лайкли»

Life.ru20:27

Пушков прокомментировал завершение расследования «российского дела»

Известия20:01

«Гора родила дохлого мышонка»: Пушков об итогах «российского дела» Мюллера

Газета.Ru21:33
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Происшествия

В Мали неизвестные убили более ста человек

Обновлено в 14:20
Армия и оружие

Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео

Надпись "Черноморский флот" свидетельствует о приписке этого самолета к базе ВМФ России в Краснодарском крае.
Обновлено в 05:40
Армия и оружие

National Interest сравнил Су-57 и F-35

Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено в 10:15
Политика

В Сети высмеяли высказывание посла Украины в Эстонии о Крыме

Пользователи социальных сетей высмеяли пост посла Украины в Эстонии о Крыме.
Обновлено в 17:30
Путешествия

Конюхов попал в шторм и находится на грани смерти

Обновлено в 16:56
Единоборства

Чудинов досрочно победил Нуерланга

Обновлено в 15:42
Происшествия

Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера

Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено в 16:17
Религия

В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола

"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
Обновлено в 08:15
Наука

Палеонтологи обнаружили останки самого крупного тираннозавра в мире

Самым крупным в мире оказался скелет тираннозавра рекса, обнаруженный еще в 1991 году.
Обновлено в 21:38
Политика

Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкультуры

Государственные учреждения, занимающиеся культурой, есть во всех странах, заявил министр культуры Владимир Мединский в ходе открытого интервью, которое дал журналистке Софико Шеварднадзе.
Обновлено в 08:29
Спорт

Мустафина победила в многоборье на этапе Кубка мира в Бирмингеме

Обновлено в 18:36
Политика

Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко

Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова призналась, что она до сих пор не замужем

Несмотря на столь долгий срок отношений (пара вместе с 2013 года) и подрастающих детей, Мария и Евгений до сих не оформили свой брак официально.23 марта Мария стала героиней программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено в 12:39
Экономика

Японии указали на риск краха из-за гуляний по случаю отречения императора

Японские банки и брокеры готовятся к колебаниям валютных курсов, резкому увеличению спроса на наличные деньги и так называемым компьютерным «проблемам тысячелетия» в период, когда вся страна в течение 10 дней будет отмечать отречение от престола императора Акихито.
Обновлено в 21:58
Спорт

Бё выиграл пасьют на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене

Норвежец Йоханнес Бё стал лучшим в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене (Норвегия).
Обновлено в 13:02
Теннис

Рублев обыграл самого рейтингового соперника за 1,5 года

Обновлено в 17:59
Политика

Зеленский допустил возвращение Крыма в состав Украины

Лидер президентской гонки на Украине, шоумен Владимир Зеленский назвал условие возвращения Крыма Украине, которое, по его мнению, произойдет обязательно.
Обновлено в 01:38
Происшествия

В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек

Обновлено в 08:50
Здоровье

Больные раком мозга назвали симптомы, которые изначально игнорировали

Больные раком мозга назвали симптомы, которым изначально не придавали значения.
Обновлено в 21:17
Политика

Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй

Более десяти министров в британском кабмине настаивают на отставке премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на фоне проблем вокруг выхода страны из состава Евросоюза.
Обновлено в 19:01
Политика

В Новосибирске прошел митинг против новых законов и реформ

Обновлено в 08:54
Происшествия

Неисправный эскалатор вызвал панику в парижском «Диснейленде»

Обновлено в 22:04
Спорт

Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов показал лишь седьмой результат в масс-старте в финале Кубка мира, теперь уступая в дистанционном зачете норвежцу Йоханнесу Клебо 42 очка.
Обновлено в 15:40
Армия и оружие

Военкоры Армии ДНР попали под обстрел на юге Республики

Обновлено в 06:41
Футбол

Михаил Кержаков: «Разочаровали болельщиков и счетом, и игрой»

Будем надеяться на победу «Зенит» в товарищеском матче, который проходил в Санкт-Петербурге, уступил «Аустрии» со счетом 0:3.
Обновлено в 14:06
Футбол

Гол Классона помог шведам победить Румынию в отборе Евро-2020

Обновлено в 15:13
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на острове Сулавеси

Обновлено в 22:14
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае

Одноэтажный жилой дом сгорел в населенном пункте Таскино в Красноярском крае, под завалами на месте пожара обнаружены четверо погибших, включая двоих детей.
Обновлено в 09:27
Происшествия

На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге

Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка».
Обновлено в 11:01
Футбол

Поль Погба хочет перейти из «МЮ» в «Реал»

Полузащитник Поль Погба хочет летом покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в «Реал», утверждает Marca.
Обновлено в 13:15
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Роберт Мюллер
Американский юрист
Руководитель Федерального бюро расследований США с 4 сентября 2001 года по 4 сентября 2013 года. Под его руководством началась реформа бюро, включавшая в себя, в частности, усиление подразделений по борьбе с терроризмом и сбору информации. В результате реформы ФБР стало активнее сотрудничать с ЦРУ, а ряд подразделений ФБР стал подотчётен Директору национальной разведки.
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Пол Манафорт
Американский юрист
Американский юрист, лоббист и политический консультант. Руководитель избирательной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа в 2016 году. Во время избирательных кампаний кандидатов в президенты США, он был советником республиканцев Джеральда Форда, Рональда Рейгана, Джорджа Буша и Боба Доула.
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