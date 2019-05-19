Политика

Пушков призвал Зеленского не слушать советы СаакашвилиРоссийская газета 06:00

Не слушать советы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в вопросах отношений с Россией посоветовал новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому российский сенатор Алексей Пушков.
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Российский сенатор посоветовал Зеленскому не слушать Саакашвили

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