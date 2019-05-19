Политика
Пушков призвал Зеленского не слушать советы СаакашвилиРоссийская газета 06:00
Не слушать советы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в вопросах отношений с Россией посоветовал новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому российский сенатор Алексей Пушков.
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Происшествия
В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом
Обновлено в 09:03
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
"Евровидение", прошедшее в этом году в Тель-Авиве, закончилось для участника от России Сергея Лазарева повторением своего результата 2016 года - третье место.
Обновлено в 05:52
Кино
Парад зомби: Каннский фестиваль захватили живые мертвецы
К середине фестиваля стало ясно, что живые мертвецы не случайно появились у Джима Джармуша в фильме открытия («Мертвые не умирают»).
Обновлено в 10:30
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Футбол
УЕФА опубликовал стоимость билетов на матчи ЧЕ-2020 в Петербурге
Билеты на матчи ЧЕ-2020 по футболу в Санкт-Петербурге обойдутся болельщикам от 50 евро, или 3615 рублей.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Участник Московского полумарафона умер после финиша
Мужчина умер, когда бежал полумарафон в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В Казани напали на лидера Либертарианской партии России
На лидера Либертарианской партии России Михаила Светова напали в Казани.
Обновлено в 10:20
Экономика
Греф заявил, что готов вернуться в правительство в экстренной ситуации
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что не хотел бы возвращаться на работу в правительство, если в этом не возникнет серьезной необходимости.
Обновлено в 10:20
Общество
Пародию на Якубовича в стиле Mortal Kombat удалили с YouTube
Ролик «Леонид Якубович в игре Mortal Kombat» быстро получил славу — более 1,5 миллиона просмотров за неделю.
Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес
Ирина Пегова показала редкие фото с дочкой-подростком
Пегова не любит афишировать семейную жизнь, поэтому о тринадцатилетней наследнице актрисы известно крайне мало.
Обновлено в 10:26
Политика
В Раде оценили экономические потери от сокращения экспорта в Россию
Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский в эфире телеканала «Наш» заявил, что государство потеряло около 80 миллиардов долларов за пять лет от сокращения торговли с Российской Федерацией.
Обновлено в 03:53
Транспорт
Садовое кольцо открыли для транспорта после московского велофестиваля
Движение транспорта открылось по Садовому кольцу после завершения первого московского весеннего велофестиваля.
Обновлено в 09:31
Футбол
Парфёнов: «Горд парнями, сегодня они показали характер»
Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов подвёл итоги матча с "Локомотивом" (2:2).
Обновлено в 07:24
Гаджеты
Опубликованы официальные рендеры смартфона Honor 20
Обновлено в 09:54
Общество
КПРФ примет в пионеры школьников из 15 российских регионов
Коммунистическая партия примет в пионеры школьников из 15 регионов России. Церемония пройдет в воскресенье, 19 мая, на Красной площади.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Музыка
Профессиональное жюри отдало Лазареву 9 место на Евровидении-2019
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обновлено в 05:15
Космос
Российская станция может отправить к Луне зарубежный спутник
Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» имеет возможность отправить к Луне зарубежный спутник массой около полутонны.
Обновлено в 08:39
Политика
Позорными назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал позорными видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки, снятые на Ибице в 2017 году.
Обновлено вчера в 16:19
Общество
Радий Хабиров отказался работать с главой Роспотребнадзора Башкирии
Отказ от работы с главой башкирского Роспотребнадзора Евгением Степановым связан с многочисленными жалобами региональных предпринимателей.
Обновлено в 03:52
Авто
Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин
Эксперты установили, какие машины показали максимальную надежность при эксплуатации от четырех до десяти лет.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Взрыв гранаты в Харькове: два человека погибли
Вчера, 18 мая, в 23:42 в Харькове произошел взрыв. В результате два человека погибли и еще один получил ранения.
Обновлено в 04:11
Политика
Обнародована программа инаугурации Зеленского
Обновлено в 08:35
Политика
Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о своем возвращении на Украину.
Обновлено в 08:04
Кино
«Переживающий» за героев боевика кот стал звездой Сети
Видео с котом, который следит за героями боевика на телеэкране, набирает популярность в Сети.
Обновлено вчера в 14:42
Общество
Участники гей-парада прошли маршем по улицам Кишинёва
Обновлено в 10:43