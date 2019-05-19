Пушков призвал Зеленского не слушать советы СаакашвилиРоссийская газета 06:00

Не слушать советы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в вопросах отношений с Россией посоветовал новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому российский сенатор Алексей Пушков.

Музыка Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении» "Евровидение", прошедшее в этом году в Тель-Авиве, закончилось для участника от России Сергея Лазарева повторением своего результата 2016 года - третье место.

Кино Парад зомби: Каннский фестиваль захватили живые мертвецы К середине фестиваля стало ясно, что живые мертвецы не случайно появились у Джима Джармуша в фильме открытия («Мертвые не умирают»).

Происшествия Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100 Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.

Транспорт Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.

Футбол УЕФА опубликовал стоимость билетов на матчи ЧЕ-2020 в Петербурге Билеты на матчи ЧЕ-2020 по футболу в Санкт-Петербурге обойдутся болельщикам от 50 евро, или 3615 рублей.

Происшествия Участник Московского полумарафона умер после финиша Мужчина умер, когда бежал полумарафон в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Происшествия В Казани напали на лидера Либертарианской партии России На лидера Либертарианской партии России Михаила Светова напали в Казани.

Экономика Греф заявил, что готов вернуться в правительство в экстренной ситуации Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что не хотел бы возвращаться на работу в правительство, если в этом не возникнет серьезной необходимости.

Общество Пародию на Якубовича в стиле Mortal Kombat удалили с YouTube Ролик «Леонид Якубович в игре Mortal Kombat» быстро получил славу — более 1,5 миллиона просмотров за неделю.

Шоу-бизнес Ирина Пегова показала редкие фото с дочкой-подростком Пегова не любит афишировать семейную жизнь, поэтому о тринадцатилетней наследнице актрисы известно крайне мало.

Политика В Раде оценили экономические потери от сокращения экспорта в Россию Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский в эфире телеканала «Наш» заявил, что государство потеряло около 80 миллиардов долларов за пять лет от сокращения торговли с Российской Федерацией.

Транспорт Садовое кольцо открыли для транспорта после московского велофестиваля Движение транспорта открылось по Садовому кольцу после завершения первого московского весеннего велофестиваля.

Общество КПРФ примет в пионеры школьников из 15 российских регионов Коммунистическая партия примет в пионеры школьников из 15 регионов России. Церемония пройдет в воскресенье, 19 мая, на Красной площади.

Происшествия Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).

Космос Российская станция может отправить к Луне зарубежный спутник Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» имеет возможность отправить к Луне зарубежный спутник массой около полутонны.

Политика Позорными назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал позорными видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки, снятые на Ибице в 2017 году.

Общество Радий Хабиров отказался работать с главой Роспотребнадзора Башкирии Отказ от работы с главой башкирского Роспотребнадзора Евгением Степановым связан с многочисленными жалобами региональных предпринимателей.

Авто Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин Эксперты установили, какие машины показали максимальную надежность при эксплуатации от четырех до десяти лет.

Происшествия Взрыв гранаты в Харькове: два человека погибли Вчера, 18 мая, в 23:42 в Харькове произошел взрыв. В результате два человека погибли и еще один получил ранения.

Политика Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о своем возвращении на Украину.