Политика

Пушков призвал Зеленского не слушать советы СаакашвилиРоссийская газета 06:00

Не слушать советы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в вопросах отношений с Россией посоветовал новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому российский сенатор Алексей Пушков.
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Пушков посоветовал Зеленскому не слушать рекомендации Саакашвили

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Пушков призвал Зеленского не слушать советы Саакашвили

Российская газета06:00

Российский сенатор посоветовал Зеленскому не слушать Саакашвили

SM News04:01
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