Политика
Пушков посоветовал Зеленскому не слушать рекомендации СаакашвилиРИА Новости 04:41
Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал совет экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Владимиру Зеленскому, касающийся отношений с Москвой. По его словам, новоизбранному президенту Украины не стоит прислушиваться к политику по вопросу об отношениях с Россией.
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Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
Россию заподозрили в подготовке вооруженного конфликта с Эстонией
Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил о подготовке Россией вооруженного конфликта на западном направлении.
Обновлено вчера в 17:51
Шоу-бизнес
Пугачева подарила прощенному племяннику квартиру в Москве
Певица Алла Пугачева подарила племяннику Владиславу, с которым долгое время не общалась, квартиру на севере Москвы.
Обновлено в 08:39
Происшествия
В Египте прогремел взрыв рядом с пирамидами
В Египте рядом с Большим национальным музеем в Гизе прогремел взрыв. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Обновлено в 09:11
Футбол
Урал — Локомотив 2:2
Норвежец получил вторую желтую карточку и уходя с поля показал жест "денег", намекая на предвзятость судьи.
Обновлено в 05:59
Политика
Дипломатам было стыдно за неопрятный вид Порошенко
Петр Порошенко, завершающий свою работу в качестве президента Украины, всегда пренебрегал своим внешним видом, за что многим дипломатам было стыдно.
Обновлено в 08:00
Футбол
«Арсенал» — «Краснодар». Стали известны стартовые составы
Обновлено в 08:19
Политика
Британского депутата обвинили в шпионаже в пользу Чехословакии и СССР
Влиятельный член британской Лейбористской партии Джеффри Робинсон, который уже более 40 лет представляет свой избирательный округ в парламенте Соединенного Королевства, в годы холодной войны шпионил в пользу Чехословакии и СССР.
Обновлено в 08:11
Авто
Названы самые популярные версии LADA Vesta в России
В 1 квартале 2019 года в России было продано 21456 автомобилей семейства LADA Vesta с 1,6-литровым 106-сильным двигателем.
Обновлено в 07:00
Здоровье
В 2019 году проверки выявили 22 нарушения в больницах Башкирии
Минздрав Башкирии отчитался о результатах проведенных проверок в медицинских учреждениях региона за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обновлено в 05:15
Политика
Минск и Москва согласовали проект по урегулированию поставок нефти
Россия и Белоруссия согласовали проект «дорожной карты» по урегулированию поставок нефти, а также приступили к его реализации.
Обновлено в 07:58
Футбол
Аллегри может возглавить «Рому»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может возглавить «Рому».
Обновлено в 05:35
Политика
Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеров
Обновлено вчера в 23:26
Шоу-бизнес
«Пошли все к черту, я иду умирать»: как третья жена спасала Олега Даля от алкоголизма
Обновлено в 07:00
Музыка
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле
Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Общество
В Кронштадте восстановили первый советский морской робот
Специалисты завершили в Кронштадте восстановление одного из первых советских морских роботов, который в 1980-х годах позволял проводить обследование затонувших объектов и заводить шланг с воздухом в подлодки, терпящие бедствие.
Обновлено в 07:29
Транспорт
Парад поездов в московском метро увидели свыше 450 тысяч пассажиров
"Парад поездов на Кольцевой линии московского метро в субботу, 18 мая, посмотрели более 450 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Бегун умер во время полумарафона в Москве
Участник полумарафона в Москве умер после финиша 10-километровой дистанции. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о «ядерном заклании» Европы перед лицом РФ по плану США
Европа сознательно идет на "ядерное заклание", а США, обещая защиту от России, ничем не рискуют.
Обновлено в 05:00
Футбол
Агент Головина рассказал о будущем футболиста
Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артёмов рассказал о дальнейших планах футболиста.
Обновлено в 06:53
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.
Обновлено 17 мая в 10:24
Футбол
«Енисей» и «Динамо» сыграли вничью в матче РПЛ
Обновлено в 08:55
Политика
Стало известно, кто приедет на инаугурацию Зеленского
Торжественное заседание Верховной рады Украины по случаю инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского состоится в понедельник в 10.00 мск.
Обновлено в 08:18
Энергетика
Новак заявил, что рано говорить о продлении сделки ОПЕК+
Мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в воскресенье может выработать предложения к министерской конференции альянса, которая пройдет в Вене 25-26 июня, но говорить о продлении сделки по сокращению добычи пока рано.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы
Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
Сирийская армия прекратила огонь в Идлибе
Сирийские вооруженные силы в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб с 18 мая, сообщило Минобороны России.
Обновлено в 06:36
Финансы
Греф: ипотечные ставки могут опуститься ниже 8 процентов
Ставки по ипотечным кредитам могут опуститься до уровня 8 процентов в ближайшей перспективе, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". Пик инфляции пройден, отметил Греф.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Ставрополе двух девочек-маугли забрали бабушка и дедушка
В Ставрополе двух маленьких девочек, которые жили в замусоренной квартире, из больницы передали бабушке и дедушке.
Обновлено в 07:12