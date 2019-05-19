Пушков посоветовал Зеленскому не слушать СаакашвилиПятый канал 06:07

Сенатор напомнил, что экс-президент Грузии в отношениях с Россией "проиграл все, что можно" Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рекомендовал Владимиру Зеленскому не слушать советы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили по вопросам отношений с Россией.

Политика Интрига сохраняется: кого Зеленский приведет в кабмин Украины Претенденты на посты глав СБУ и Генпрокуратуры Издание "Обозреватель" со ссылкой на источники писало, что Зеленский якобы предложил должность главы Службы безопасности депутату от фракции партии "Батькивщина" Владиславу Бухареву.

Происшествия У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.

Политика На инаугурации Зеленского пообещали «фишечки» Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет с существенными отклонениями от традиционного сценария, ни от одной из «фишечек» штаба нового главы государства управление госохраны не отказалось, сообщил начальник ведомства Валерий Гелетей.

Шоу-бизнес Участницу Spice Girls госпитализировали с потерей зрения Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, также известная как Mel B, обратилась за медицинской помощью к врачам с жалобой на полную потерю зрения.

Авто Названы самые популярные версии LADA Vesta в России В 1 квартале 2019 года в России было продано 21456 автомобилей семейства LADA Vesta с 1,6-литровым 106-сильным двигателем.

Происшествия Иностранные туристы погибли при крушении частного самолета в Гондурасе В Гондурасе пятеро иностранных туристов погибли во время крушения частного самолета Piper PA-32-260.

Шоу-бизнес Дочь Александра Серова опубликовала фотографии с девичника 26-летняя дочь Александра Серова вышла замуж Ну а пока поклонники девушки с нетерпением ждут этого события, Мишель решила показать им, с каким размахом прошел ее девичник.

Политика Песков заявил об отсутствии инициатив США по встрече Путина и Трампа Песков отметил, что несмотря на высказанное Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита «двадцатки» в Осаке.

Происшествия Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.

Политика Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.

Музыка Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.

Общество КПРФ примет в пионеры школьников из 15 российских регионов Коммунистическая партия примет в пионеры школьников из 15 регионов России. Церемония пройдет в воскресенье, 19 мая, на Красной площади.

Транспорт В Москве из-за велофестиваля перекрыты несколько улиц Несколько улиц в Москве перекрыты из-за проведения велофестиваля 19 мая.

Музыка Верка Сердючка перепела победительницу Евровидения прошлого года Композиция, с которой Нетта Барзилай в прошлом году принесла победу Израилю, понравилась публике в исполнении Верки Сердючки.

Политика Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.

Путешествия Туристы назвали лучший вид транспорта для путешествий за рубежом Почти половина опрошенных российских туристов назвали прогулку пешком лучшим способом изучать зарубежные города и достопримечательности.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.

Общество В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары на Земле Японец Масао Мацумото, состоявший в старейшей на Земле супружеской паре, умер в возрасте 108 лет. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Происшествия Фигуристка Загитова может быть наказана за вождение без прав Обладательница золотой медали зимней Олимпиады в Пхенчхане и действующая чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова может быть наказана за вождение автомобиля без прав.

Религия В Екатеринбурге возле сквера совместили акцию против храма и молебен В Екатеринбурге возле сквера, в котором собираются построить храм святой Екатерины, вечером 18 мая собрались протестующие против строительства и проходит молебен.

Происшествия Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100 Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.