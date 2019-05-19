Политика
Пушков посоветовал Зеленскому не слушать СаакашвилиПятый канал 06:07
Сенатор напомнил, что экс-президент Грузии в отношениях с Россией "проиграл все, что можно" Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рекомендовал Владимиру Зеленскому не слушать советы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили по вопросам отношений с Россией.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 08:03, Ашберн
Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено в 05:37
Политика
Интрига сохраняется: кого Зеленский приведет в кабмин Украины
Претенденты на посты глав СБУ и Генпрокуратуры Издание "Обозреватель" со ссылкой на источники писало, что Зеленский якобы предложил должность главы Службы безопасности депутату от фракции партии "Батькивщина" Владиславу Бухареву.
Обновлено в 03:27
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.
Обновлено 17 мая в 10:24
Политика
На инаугурации Зеленского пообещали «фишечки»
Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет с существенными отклонениями от традиционного сценария, ни от одной из «фишечек» штаба нового главы государства управление госохраны не отказалось, сообщил начальник ведомства Валерий Гелетей.
Обновлено в 06:35
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Участницу Spice Girls госпитализировали с потерей зрения
Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, также известная как Mel B, обратилась за медицинской помощью к врачам с жалобой на полную потерю зрения.
Обновлено в 05:08
Музыка
Профессиональное жюри отдало Лазареву 9 место на Евровидении-2019
Обновлено вчера в 18:49
Авто
Названы самые популярные версии LADA Vesta в России
В 1 квартале 2019 года в России было продано 21456 автомобилей семейства LADA Vesta с 1,6-литровым 106-сильным двигателем.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Иностранные туристы погибли при крушении частного самолета в Гондурасе
В Гондурасе пятеро иностранных туристов погибли во время крушения частного самолета Piper PA-32-260.
Обновлено вчера в 23:01
Шоу-бизнес
Дочь Александра Серова опубликовала фотографии с девичника
26-летняя дочь Александра Серова вышла замуж Ну а пока поклонники девушки с нетерпением ждут этого события, Мишель решила показать им, с каким размахом прошел ее девичник.
Обновлено 17 мая в 14:19
Политика
Песков заявил об отсутствии инициатив США по встрече Путина и Трампа
Песков отметил, что несмотря на высказанное Трампом желание встретиться с российским лидером, госсекретарь Майк Помпео во время недавнего визита в Россию не привез каких-то конкретных предложений об организации такой встречи на полях саммита «двадцатки» в Осаке.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Мужчина избил пенсионерку в одном из храмов в центре Москвы
Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который напал на пенсионерку в храме в Москве.
Обновлено в 06:44
Политика
Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко
Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:52
Футбол
Названа минимальная стоимость билетов на ЧЕ-2020 по футболу
Минимальная стоимость билетов на ЧЕ-2020 по футболу составит €30.
Обновлено в 06:31
Музыка
Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле
Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
Обновлено в 00:10
Общество
КПРФ примет в пионеры школьников из 15 российских регионов
Коммунистическая партия примет в пионеры школьников из 15 регионов России. Церемония пройдет в воскресенье, 19 мая, на Красной площади.
Обновлено вчера в 23:00
Религия
В Екатеринбургской епархии референдум по вопросу строительства храма назвали излишней мерой
Всю неделю в центре Екатеринбурга проходили акции протеста из-за строительства храма.
Обновлено в 07:30
Транспорт
В Москве из-за велофестиваля перекрыты несколько улиц
Несколько улиц в Москве перекрыты из-за проведения велофестиваля 19 мая.
Обновлено в 05:53
Музыка
Верка Сердючка перепела победительницу Евровидения прошлого года
Композиция, с которой Нетта Барзилай в прошлом году принесла победу Израилю, понравилась публике в исполнении Верки Сердючки.
Обновлено 17 мая в 18:39
Авто
Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым
Обновлено вчера в 06:35
Политика
Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов
Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено 17 мая в 11:44
Здоровье
Кашля может и не быть. Мифы о туберкулёзе
Миф 1. Туберкулёзом болеют бомжи и наркоманы, а не дети.
Обновлено вчера в 16:51
Путешествия
Туристы назвали лучший вид транспорта для путешествий за рубежом
Почти половина опрошенных российских туристов назвали прогулку пешком лучшим способом изучать зарубежные города и достопримечательности.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы
Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
Обновлено в 06:08
Общество
В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары на Земле
Японец Масао Мацумото, состоявший в старейшей на Земле супружеской паре, умер в возрасте 108 лет. Об этом сообщает агентство Kyodo.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Фигуристка Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обладательница золотой медали зимней Олимпиады в Пхенчхане и действующая чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова может быть наказана за вождение автомобиля без прав.
Обновлено в 07:13
Религия
В Екатеринбурге возле сквера совместили акцию против храма и молебен
В Екатеринбурге возле сквера, в котором собираются построить храм святой Екатерины, вечером 18 мая собрались протестующие против строительства и проходит молебен.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Музыка
Максим Ержан высмеял итоги шоу «Голос. Дети» в рекламе
Выяснилось, что победительница шоу — дочь певицы Алсу Микелла — победила нечестно. В пользу нее было накручено 38 тысяч голосов.
Обновлено вчера в 11:20