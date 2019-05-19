Политика

Пушков посоветовал Зеленскому не слушать СаакашвилиПятый канал 06:07

Сенатор напомнил, что экс-президент Грузии в отношениях с Россией "проиграл все, что можно" Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рекомендовал Владимиру Зеленскому не слушать советы бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили по вопросам отношений с Россией.
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Российский сенатор посоветовал Зеленскому не слушать Саакашвили

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