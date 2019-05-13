Пушков посмеялся над идеей сдать Севастополь в аренду СШАГазета.Ru 12:06

Российский сенатор Алексей Пушков посмеялся над идеей о сдачи Севастополя в аренду американской стороне. О своем отношении он написал в твиттере. Пушков назвал эту идею "безумной".

Пушков посмеялся над идеей сдать Севастополь в аренду США

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