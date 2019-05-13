Политика
Пушков посмеялся над идеей сдать Севастополь в аренду СШАГазета.Ru 12:06
Российский сенатор Алексей Пушков посмеялся над идеей о сдачи Севастополя в аренду американской стороне. О своем отношении он написал в твиттере. Пушков назвал эту идею "безумной".
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Экономика
Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе—марте вырос на 5,8%
Положительное сальдо внешнеторгового баланса России в январе—марте выросло на 5,8% ($2,8 млрд) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило $51,1 млрд, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).
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Губернатор назвал россиянку шизоидной дурой и заявил о взломе
Губернатор Смоленской области Алексей Островский на своей странице в Facebook назвал шизоидной дурой местную жительницу Анну Азаренкову, которая раскритиковала его за пост с поздравлением на День Победы, пишет региональный портал Keytown.me.
Обновлено в 11:30
Политика
Китай ответил США в торговой войне
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил КНР "болью" в случае срыва торговой сделки.
Обновлено в 08:52
Хоккей
Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею
Сборная России по хоккею обыграла национальную команду Чехии в третьем матче группового этапа чемпионата мира в Братиславе со счетом 3:0 (Андронов, 13; Гусев, 33; Зайцев, 60 — п.в.).
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Футбол
Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию
Обновлено в 08:14
Спорт
Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом
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Политика
В фундаменте АЭС «Аккую» обнаружили трещины
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Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России
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Политика
Помпео отменил часть визита в Россию
Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента.
Обновлено в 00:36
Экономика
Инфляция в апреле снизилась до 5,2%
Инфляция в РФ в апреле снизилась до 5,2% с 5,25% в марте на фоне замедления роста цен на непродовольственные товары и услуги, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ.
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Шоу-бизнес
Первый канал прокомментировал засекречивание проверки «Голоса»
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Политика
Более трети жителей ЕС признают Крым частью России
Не относят регион к территории РФ по 34 % французов и британцев, 48 % немцев и 27 % американцев.
Обновлено в 05:42
Политика
Оператор «Северного потока-2» ответил на угрозу санкций США
Проект газопровода «Северный поток-2» полностью соответствует закону и не нуждается в плане Б на случай введения санкций США.
Обновлено в 11:25
Происшествия
«Азимут» отложил рейс SSJ100 из Новосибирска на восемь часов
Авиакомпания "Азимут" в понедельник отложила вылет самолета Sukhoi Superjet 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону на восемь часов, сообщил РИА Новости представитель новосибирского аэропорта "Толмачево".
Обновлено в 02:26
Политика
Анатолий Сердюков возглавил совет директоров ОАК
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО ОАК).
Обновлено в 12:05
Общество
Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона
Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 10:23
Политика
Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Авто
Флагманский кроссовер Nissan Murano стал дешевле в России
Автомобиль стал дешевле на 286 000 – 456 000 рублей в зависимости от комплектации, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 07:23
Технологии
Роскомнадзор обвинили во взломе компьютеров россиян ради блокировки Telegram
Telegram-канал «IT уголовные дела СОРМ россиюшка» рассказал, что Роскомнадзор использует взломанные устройства российских пользователей для блокировки прокси-серверов, обеспечивающих доступ к Telegram.
Обновлено в 10:50
Энергетика
«Роснефть» отказалась от проекта на ₽1 трлн из-за налогового маневра
Проект «Роснефти» по строительству Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что компания отказалась от его реализации, рассказал первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров на телеконференции по итогам отчета за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес
Максим Галкин отмечает 18-летие знакомства с Аллой Пугачевой
Максим Галкин подчеркнул, что это произошло 18 лет назад во время танца, и добавил, он с супругой и сейчас продолжает танцевать.
Обновлено в 11:20
Происшествия
В Дагестане при возгорании пассажирской «Газели» погибли три человека
Возгорание, предположительно, пассажирской "Газели" произошло в Дагестане.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Первого пострадавшего в результате ЧП с SSJ-100 выписали из больницы
Одного из пострадавших в результате аварийной посадки с последующим возгоранием самолёта SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево выписали из больницы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства.
Обновлено в 11:19
Футбол
«Болтон» начнет следующий сезон с 12-очковым штрафом
"Болтон" начнет следующую кампанию с 12-очковым дефицитом.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес
СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню
Интерес общественности к личной жизни известной российской гимнастки Алины Кабаевой с годами все только увеличивается.
Обновлено в 06:41