Политика

Пушков посмеялся над идеей сдать Севастополь в аренду СШАГазета.Ru 12:06

Российский сенатор Алексей Пушков посмеялся над идеей о сдачи Севастополя в аренду американской стороне. О своем отношении он написал в твиттере. Пушков назвал эту идею "безумной".
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Пушков посмеялся над идеей сдать Севастополь в аренду США

Газета.Ru12:06

Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США

РИА Новости11:24

Украинцы просят Порошенко передать Севастополь в аренду США

РИА Новости Крым04:46

Киев подняли на смех за попытку сдать в аренду Севастополь

Утро.ru12:12

Украинцы предложили передать Севастополь в аренду США

Независимое телевидение Севастополя08:05

«А в аренду Порошенко пусть сдаёт свою квартиру»: Пушков об идее аренды Севастополя

Царьград12:04

У Порошенко попросили отдать Севастополь США

ТВ Центр06:52
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 12:39, Ашберн
Экономика

Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе—марте вырос на 5,8%

Положительное сальдо внешнеторгового баланса России в январе—марте выросло на 5,8% ($2,8 млрд) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило $51,1 млрд, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).
Обновлено в 06:50
Общество

Губернатор назвал россиянку шизоидной дурой и заявил о взломе

Губернатор Смоленской области Алексей Островский на своей странице в Facebook назвал шизоидной дурой местную жительницу Анну Азаренкову, которая раскритиковала его за пост с поздравлением на День Победы, пишет региональный портал Keytown.me.
Обновлено в 11:30
Политика

Китай ответил США в торговой войне

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил КНР "болью" в случае срыва торговой сделки.
Обновлено в 08:52
Хоккей

Россия обыграла Чехию на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею обыграла национальную команду Чехии в третьем матче группового этапа чемпионата мира в Братиславе со счетом 3:0 (Андронов, 13; Гусев, 33; Зайцев, 60 — п.в.).
Обновлено в 12:30
Футбол

Мамаев и Кокорин подадут на УДО по прибытии в колонию

Обновлено в 08:14
Происшествия

На Ставрополье пьяный мужчина расстрелял семь человек из ружья

Обновлено в 05:42
Спорт

Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом

Обновлено в 09:03
Политика

В фундаменте АЭС «Аккую» обнаружили трещины

Обновлено в 12:00
Авто

В топ-10 популярных автомобилей сменился лидер

Обновлено в 08:15
Авто

Эксперты назвали худшие модели автомобилей в России

Обновлено в 00:15
Политика

Помпео отменил часть визита в Россию

Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента.
Обновлено в 00:36
Экономика

Инфляция в апреле снизилась до 5,2%

Инфляция в РФ в апреле снизилась до 5,2% с 5,25% в марте на фоне замедления роста цен на непродовольственные товары и услуги, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес

Первый канал прокомментировал засекречивание проверки «Голоса»

Обновлено вчера в 14:59
Политика

Более трети жителей ЕС признают Крым частью России

Не относят регион к территории РФ по 34 % французов и британцев, 48 % немцев и 27 % американцев.
Обновлено в 05:42
Политика

Оператор «Северного потока-2» ответил на угрозу санкций США

Проект газопровода «Северный поток-2» полностью соответствует закону и не нуждается в плане Б на случай введения санкций США.
Обновлено в 11:25
Происшествия

«Азимут» отложил рейс SSJ100 из Новосибирска на восемь часов

Авиакомпания "Азимут" в понедельник отложила вылет самолета Sukhoi Superjet 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону на восемь часов, сообщил РИА Новости представитель новосибирского аэропорта "Толмачево".
Обновлено в 02:26
Политика

Анатолий Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО ОАК).
Обновлено в 12:05
Общество

Минсельхоз определился с правилами ввоза импортного хамона

Минсельхоз подготовил поправки в закон «О ветеринарии», которые предусматривают запрет на ввоз животноводческой продукции из стран, неблагополучных по заразным болезням животных.
Обновлено в 10:23
Политика

Украина выдвинула ультиматум Европе из-за санкций против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев не станет соблюдать Минские соглашения, если страны Европы ослабят санкционное давление на Россию.
Обновлено в 09:38
Политика

Зеленский опубликовал послание мира для жителей Донбасса и Крыма

Обновлено в 10:29
Авто

Флагманский кроссовер Nissan Murano стал дешевле в России

Автомобиль стал дешевле на 286 000 – 456 000 рублей в зависимости от комплектации, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 07:23
Технологии

Роскомнадзор обвинили во взломе компьютеров россиян ради блокировки Telegram

Telegram-канал «IT уголовные дела СОРМ россиюшка» рассказал, что Роскомнадзор использует взломанные устройства российских пользователей для блокировки прокси-серверов, обеспечивающих доступ к Telegram.
Обновлено в 10:50
Энергетика

«Роснефть» отказалась от проекта на ₽1 трлн из-за налогового маневра

Проект «Роснефти» по строительству Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке стал нерентабельным из-за большого налогового маневра, так что компания отказалась от его реализации, рассказал первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров на телеконференции по итогам отчета за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес

Максим Галкин отмечает 18-летие знакомства с Аллой Пугачевой

Максим Галкин подчеркнул, что это произошло 18 лет назад во время танца, и добавил, он с супругой и сейчас продолжает танцевать.
Обновлено в 11:20
Общество

Вторые вестибюли «Василеостровской» и «Балтийской» откроют в 2025 году

Обновлено в 12:20
Происшествия

В Дагестане при возгорании пассажирской «Газели» погибли три человека

Возгорание, предположительно, пассажирской "Газели" произошло в Дагестане.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Первого пострадавшего в результате ЧП с SSJ-100 выписали из больницы

Одного из пострадавших в результате аварийной посадки с последующим возгоранием самолёта SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево выписали из больницы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства.
Обновлено в 11:19
Происшествия

СК возбудил дело после инцидента с вооруженным школьником в Казани

Обновлено в 08:09
Футбол

«Болтон» начнет следующий сезон с 12-очковым штрафом

"Болтон" начнет следующую кампанию с 12-очковым дефицитом.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес

СМИ сообщают, что Алина Кабаева родила двойню

Интерес общественности к личной жизни известной российской гимнастки Алины Кабаевой с годами все только увеличивается.
Обновлено в 06:41
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