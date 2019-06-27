Пушков поприветствовал планы по переносу столицы Украины из КиеваNews.ru 07:08

Дела с финансами сразу пойдут лучше, особенно у тех, кто будет заниматься и переносом, и перевозом. А Киев утратит статус столицы Украины и вновь станет в основном русским городом.

Дела с финансами сразу пойдут лучше, особенно у тех, кто будет заниматься и переносом, и перевозом, — написал политик в своём Twitter. Единственным рациональным зерном от такого решения будет то, что Киев, утратив статус столицы Украины, вновь станет в основном русским городом, отметил он.

Пушков поприветствовал планы по переносу столицы Украины из Киева

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