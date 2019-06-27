Политика
Пушков похвалил планы по переносу столицы УкраиныГазета.Ru 10:57
Сенатор назвал "отличной мыслью" решение о переносе столицы Украины, с которым выступил президент Владимир Зеленский, а также главным делом, в котором нуждается страна. "Дела с финансами сразу пойдут лучше, особенно у тех, кто будет заниматься и переносом, и перевозом", - заявил Пушков.
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Дела с финансами сразу пойдут лучше, особенно у тех, кто будет заниматься и переносом, и перевозом. А Киев утратит статус столицы Украины и вновь станет в основном русским городом.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельФАН 08:13
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