Пушков похвалил планы по переносу столицы УкраиныГазета.Ru 10:57

Дела с финансами сразу пойдут лучше, особенно у тех, кто будет заниматься и переносом, и перевозом. А Киев утратит статус столицы Украины и вновь станет в основном русским городом.

Сенатор назвал "отличной мыслью" решение о переносе столицы Украины, с которым выступил президент Владимир Зеленский, а также главным делом, в котором нуждается страна. "Дела с финансами сразу пойдут лучше, особенно у тех, кто будет заниматься и переносом, и перевозом", - заявил Пушков.

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