Пушков поддержал журналиста, укорившего Дуду за слова о русскихREGNUM 00:29

Российский сенатор Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского, который укорил президента Польши Анджея Дуду за слова о превосходстве поляков над русскими. Свой комментарий Пушков написал в Twitter.

Пушков поддержал журналиста, укорившего Дуду за слова о русских

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