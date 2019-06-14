Политика

Пушков поддержал журналиста, укорившего Дуду за слова о русскихREGNUM 00:29

Российский сенатор Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского, который укорил президента Польши Анджея Дуду за слова о превосходстве поляков над русскими. Свой комментарий Пушков написал в Twitter.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Пушков поддержал журналиста, раскритиковавшего Дуду за слова о превосходстве поляков

Народные новостивчера в 23:01

Пушков поддержал позицию раскритиковавшего Дуду польского журналиста

Известиявчера в 23:28

Польский журналист оценил высказывание Дуды о русских

RT на русскомвчера в 22:24

Пушков поддержал журналиста, раскритиковавшего Дуду за слова о русских

РИА Новостивчера в 22:04

Пушков поддержал журналиста, раскритиковавшего польского президента за высказывание о русских

URA.Ruвчера в 23:28

«Достойный ответ»: Пушков о критике в адрес Дуды за слова о русских

Газета.Ruвчера в 22:44

Польский президент перепутал смелость с глупостью

Новостной фронт14 июня в 02:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 01:47, Вашингтон
Общество

СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости

Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Во Владивостоке ракетную установку уронили из-за ямы на дороге

Обновлено в 00:56
Происшествия

Проблемный самолет сел в Шереметьеве

В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку "Боинг-737" компании "Аэрофлот", у которого во время полета дала сбой система кондиционирования.
Обновлено вчера в 13:22
Политика

Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным

Ранее сообщалось, что Мэй отказалась заниматься Brexit и захотела смотреть крикет.
Обновлено вчера в 19:15
Кино

Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»

Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено вчера в 13:53
Футбол

"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России

Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

17-летний спортсмен-биатлонист погиб в Крыму

Обновлено вчера в 23:23
Авто

Tesla запустила продажи подержанных Model 3

В Сан-Франциско стало возможным приобрести подержанную Model 3 Tesla на официальном сайте компании, а не с рук у бывших владельцев.
Обновлено вчера в 22:32
Кино

«Люди в черном» возглавили российский кинопрокат

Обновлено вчера в 17:32
Экономика

«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза

Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями), следует из его письма вице-премьеру Дмитрию Козаку от 28 мая (есть у "Ъ").
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия

Журналисту Голунову предоставили защиту

Журналисту интернет-издания «Медуза» Ивану Голунову предоставили защиту как свидетелю по уголовному делу.
Обновлено вчера в 17:46
Общество

На въезде в Екатеринбург появился указатель «Город бесов»

На въезде в Екатеринбург появился указатель Город бесов .
Обновлено в 00:03
Авто

Лады с загранпаспортом: особые версии, которые обитали только за границей

Lada Natacha Кабриолеты на базе переднеприводной восьмёрки делал с десяток компаний, что в СССР, что за пределами.
Обновлено в 00:30
Происшествия

Смертельное ДТП произошло в Ставропольском крае

В Ставропольском крае в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:51
Шоу-бизнес

Жена Гогена Солнцева оставила супруга без элитного алкоголя

Обновлено в 01:39
Происшествия

В аквапарке Екатеринбурга пострадала трёхлетняя девочка

Обновлено вчера в 22:34
Шоу-бизнес

Директор Юлии Началовой рассказала, что носила ее на руках во сне

Анна Исаева, директор Юлии Началовой, призналась, что певица впервые приснилась ей после своей смерти.
Обновлено в 00:23
Общество

Новая маркировка продуктов появится в России

В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Политика

Израиль назвал будущее поселение на Голанах в честь Трампа

Правительство Израиля присвоило будущему населенному пункту на Голанских высотах имя Рамат-Трамп в честь президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 13:45
Кино

Звезда «Игры престолов» разочаровалась в смерти своего героя

Актриса Лена Хиди, известная по роли Серсеи Ланнистер в "Игре престолов", раскритиковала смерть своего персонажа в сериале.
Обновлено вчера в 23:52
Здоровье

В Подмосковье семья, выпив молока, заразилась клещевым энцефалитом

В Подмосковье семья, выпив сырого козьего молока, заразилась клещевым энцефалитом.
Обновлено вчера в 04:38
Политика

Покинувшие Крым и Севастополь украинцы захотели паспорт РФ

Бывшие жители Крыма и Севастополя, граждане Украины подали заявления на получение паспортов России по упрощенной схеме.
Обновлено в 00:32
Политика

В Москве госпитализировали главу Дагестана

В Москве госпитализировали главу Дагестана Владимира Васильева, сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Обновлено вчера в 20:08
Общество

Жителей Киселёвска, которые пожаловались Канаде на экологию, переселят

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что решил переселить жителей города Киселёвска, которые ранее попросили помощи у Канада в связи в плохой экологической обстановкой.
Обновлено 15 июня в 15:11
Политика

Штайнмайер: ЕС и Россия разочаровали друг друга

Отношения между Россией и Евросоюзом уже не вернутся на прежний уровень, к России теперь нужен новый подход, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на конференции в Финляндии.
Обновлено вчера в 13:46
Футбол

Уругвай разгромил Эквадор на Кубке Америки

Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

В Кемерове строитель погиб от удара молнии

По одной из версий, мужчина, работавший прорабом на стройке, мог погибнуть от удара молнии.
Обновлено в 01:15
Политика

Токаев заявил, что Россия для Казахстана «абсолютно необходима»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану абсолютно необходимы отношения с Россией, с которой страну объединяет самая большая сухопутная граница.
Обновлено вчера в 23:10
Музыка

Скончался барабанщик группы «Машина времени»

Обновлено вчера в 06:54
Происшествия

Экс-глава НИИТО Михаил Садовой приговорен к трем годам колонии

Центральный райсуд Новосибирска приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего директора Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Минздрава РФ Михаила Садового.
Обновлено в 00:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное