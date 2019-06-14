Политика
Пушков поддержал журналиста, укорившего Дуду за слова о русскихREGNUM 00:29
Российский сенатор Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского, который укорил президента Польши Анджея Дуду за слова о превосходстве поляков над русскими. Свой комментарий Пушков написал в Twitter.
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Пушков поддержал журналиста, раскритиковавшего Дуду за слова о превосходстве поляков
Народные новостивчера в 23:01
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 01:47, Вашингтон
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СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости
Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
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Кино
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"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России
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Происшествия
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Общество
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На въезде в Екатеринбург появился указатель Город бесов .
Обновлено в 00:03
Авто
Лады с загранпаспортом: особые версии, которые обитали только за границей
Lada Natacha Кабриолеты на базе переднеприводной восьмёрки делал с десяток компаний, что в СССР, что за пределами.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Смертельное ДТП произошло в Ставропольском крае
В Ставропольском крае в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
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Обновлено вчера в 22:34
Шоу-бизнес
Директор Юлии Началовой рассказала, что носила ее на руках во сне
Анна Исаева, директор Юлии Началовой, призналась, что певица впервые приснилась ей после своей смерти.
Обновлено в 00:23
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
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Израиль назвал будущее поселение на Голанах в честь Трампа
Правительство Израиля присвоило будущему населенному пункту на Голанских высотах имя Рамат-Трамп в честь президента США Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 13:45
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Обновлено вчера в 04:38
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Бывшие жители Крыма и Севастополя, граждане Украины подали заявления на получение паспортов России по упрощенной схеме.
Обновлено в 00:32
Политика
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Обновлено вчера в 20:08
Общество
Жителей Киселёвска, которые пожаловались Канаде на экологию, переселят
Глава Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что решил переселить жителей города Киселёвска, которые ранее попросили помощи у Канада в связи в плохой экологической обстановкой.
Обновлено 15 июня в 15:11
Политика
Штайнмайер: ЕС и Россия разочаровали друг друга
Отношения между Россией и Евросоюзом уже не вернутся на прежний уровень, к России теперь нужен новый подход, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на конференции в Финляндии.
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Футбол
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Происшествия
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По одной из версий, мужчина, работавший прорабом на стройке, мог погибнуть от удара молнии.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану абсолютно необходимы отношения с Россией, с которой страну объединяет самая большая сухопутная граница.
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Скончался барабанщик группы «Машина времени»
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Экс-глава НИИТО Михаил Садовой приговорен к трем годам колонии
Центральный райсуд Новосибирска приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего директора Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Минздрава РФ Михаила Садового.
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