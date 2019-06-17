Политика
Пушков поддержал журналиста, раскритиковавшего Дуду за слова о русскихРИА Новости вчера в 22:04
Сенатор Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского, который раскритиковал президента Польши Анджея Дуду за слова о русских.
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с чего всё началось
Как отмечает издание Polityka, заявление президента Польши было неуместным, так как в годы Второй мировой войны миллионы русских отдали свои жизни ради победы над нацистами и освобождение Европы.Царьградвчера в 02:53
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Армия и оружие
Роскосмос засекретил сведения о гражданской спутниковой группировке
Роскосмос осуществляет управление только космическими аппаратами двойного и гражданского назначения.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
NYT ответила на обвинения Трампа в предательстве
Газета The New York Times в Twitter ответила президенту США Дональду Трампу, назвавшему ее статью об активизации кибератак на российскую энергосистему предательством.
Обновлено вчера в 19:16
Общество
СМИ узнали о предложении регионов скорректировать критерии нуждаемости
Чиновники из регионов предложили в качестве одного из шагов к снижению уровня бедности скорректировать критерии нуждаемости, пишут «Известия» со ссылкой на отчеты, которые региональные власти отправили в Минтруд в рамках подведения предварительных итогов первого этапа проекта по снижению бедности.
Обновлено вчера в 23:48
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространённостью рака
Министерство здравоохранения России назвало регионы с самыми большими показателями распространенности рака по итогам прошлого года.
Обновлено вчера в 23:33
Общество
В Эстонии попросили убрать красный крест из спектакля про Айболита
Таллинский Русский молодежный театр столкнулся с угрозой штрафа за использование символа красного креста на реквизитах в своем спектакле «Доктор Айболит».
Обновлено вчера в 11:43
Здоровье
Хабиров пошутил о высокой рождаемости в Бурзянском районе
На совещании в правительстве Башкортостана временно исполняющий обязанности главы РБ Радий Хабиров в очередной раз поднял проблему нехватки врачей в сельской местности.
Обновлено вчера в 22:26
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Решетова покинула Россию
"Долгожданная встреча с океаном", - подписала снимок Анастасия. Куда именно улетела Решетова пока неизвестно.
Обновлено вчера в 10:18
Общество
За 2018 год в Китае изъяли около 68 т наркотиков
"В минувшем году в КНР органами общественной безопасности было изъято 67,9 т наркотиков, расследовано более 109 тыс. уголовных дел, связанных с распространением наркотических веществ, по подозрению в незаконном обороте наркотиков арестовано 137 400 человек", - заявил замруководителя комитета.
Обновлено вчера в 23:29
Религия
На въезде в Екатеринбург появился указатель «город бесов»
Неизвестные установили указатель «Город бесов» на въезде в Екатеринбург.
Обновлено в 00:12
Происшествия
В Ставропольском крае два человека погибли в ДТП
Двое погибли и 10 человек пострадали в ДТП в Ставропольском крае, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.
Обновлено вчера в 22:35
Футбол
"Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России
Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.
Обновлено вчера в 17:05
Футбол
Руслан Малиновский: Чувствую себя обманутым
Украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский обвинил клуб в нарушение обещания.
Обновлено вчера в 14:31
Политика
Президент Германии рассказал о перспективах отношений России и ЕС
Отношения между Россией и Евросоюзом больше не будут прежними, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
Самолет с неисправной системой кондиционирования сел в «Шереметьево»
Самолет компании «Аэрофлот», у которого во время полета дала сбой система кондиционирования, благополучно совершил посадку в столичном аэропорту «Шереметьево».
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.
Обновлено вчера в 10:11
Футбол
Сарри покидает «Челси» и становится главным тренером «Ювентуса»
Пресс-служба "Челси" сообщает, что главный тренер команды Маурицио Сарри покидает английский клуб.
Обновлено вчера в 09:07
Кино
Объявлены победители «Кинотавра»
В Сочи завершилась церемония награждения лауреатов юбилейного 30-го российского кинофестиваля "Кинотавр".
Обновлено вчера в 15:52
Общество
В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»
Обновлено вчера в 07:50
Авто
Компания ГАЗ анонсировала автомобили для розничной торговли
Совсем недавно были презентованы ТС, которые предназначены для розничной торговли.
Обновлено вчера в 10:13
Армия и оружие
Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»
Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
В аквапарке Екатеринбурга пострадала трёхлетняя девочка
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
Столичные врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Обновлено вчера в 04:35
Экономика
Приморский парк хочет привлечь иностранных инвесторов
Приморский парк «Изумрудная долина» презентовали инвесторам Китайской Народной Республики на VI Экспо в Харбине, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.Территория представляет собой исторический комплекс, рассказывающий о древней Руси и народах Приморского края.
Обновлено вчера в 20:04
Экономика
Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемах
Китайские компании хотят закупать в России куриные лапки в больших объемах, но пока только 23 российских предприятия могут работать с Китаем в этой сфере, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексей Мурзенок.
Обновлено вчера в 22:54
Авто
Tesla начала продавать подержанные автомобили Model 3
Обновлено вчера в 23:44
Футбол
Уругвай разгромил Эквадор на Кубке Америки
Обновлено вчера в 20:00
Шоу-бизнес
Кортни Кокс отпраздновала 55-летие с Энистон и Кудроу
Кортни Кокс исполнилось 55 лет. Эту круглую дату она отметила в компании своих лучших подруг - Дженнифер Энистон и Лизы Кудроу.
Обновлено вчера в 11:27
Экономика
Детскому питанию меняют таможенный режим
Детскому питанию меняют таможенный режим Сенаторы нашли способ мотивации компаний локализовывать производство заменителей грудного молока в России.
Обновлено вчера в 18:31
Экономика
Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую фирму
Ряд российских молочных заводов, получивших разрешение на ввоз в Китай своей продукции, подадут общий иск к компании из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян, которая зарегистрировала на себя их торговые марки, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли РЭЦ Алексей Мурзенок.
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Примеру украинского главы последовали и некоторые из горожан Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Мариуполь пробежал через фонтан на городской площади, передает РИА Новости.
Обновлено 15 июня в 18:31