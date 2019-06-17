Пушков поддержал журналиста, раскритиковавшего Дуду за слова о русскихРИА Новости вчера в 22:04

с чего всё началось

Сенатор Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского, который раскритиковал президента Польши Анджея Дуду за слова о русских.

Пушков поддержал журналиста, раскритиковавшего Дуду за слова о русских

Армия и оружие Роскосмос засекретил сведения о гражданской спутниковой группировке Роскосмос осуществляет управление только космическими аппаратами двойного и гражданского назначения.

Политика NYT ответила на обвинения Трампа в предательстве Газета The New York Times в Twitter ответила президенту США Дональду Трампу, назвавшему ее статью об активизации кибератак на российскую энергосистему предательством.

Общество СМИ узнали о предложении регионов скорректировать критерии нуждаемости Чиновники из регионов предложили в качестве одного из шагов к снижению уровня бедности скорректировать критерии нуждаемости, пишут «Известия» со ссылкой на отчеты, которые региональные власти отправили в Минтруд в рамках подведения предварительных итогов первого этапа проекта по снижению бедности.

Здоровье Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространённостью рака Министерство здравоохранения России назвало регионы с самыми большими показателями распространенности рака по итогам прошлого года.

Общество В Эстонии попросили убрать красный крест из спектакля про Айболита Таллинский Русский молодежный театр столкнулся с угрозой штрафа за использование символа красного креста на реквизитах в своем спектакле «Доктор Айболит».

Здоровье Хабиров пошутил о высокой рождаемости в Бурзянском районе На совещании в правительстве Башкортостана временно исполняющий обязанности главы РБ Радий Хабиров в очередной раз поднял проблему нехватки врачей в сельской местности.

Шоу-бизнес Беременная Анастасия Решетова покинула Россию "Долгожданная встреча с океаном", - подписала снимок Анастасия. Куда именно улетела Решетова пока неизвестно.

Общество За 2018 год в Китае изъяли около 68 т наркотиков "В минувшем году в КНР органами общественной безопасности было изъято 67,9 т наркотиков, расследовано более 109 тыс. уголовных дел, связанных с распространением наркотических веществ, по подозрению в незаконном обороте наркотиков арестовано 137 400 человек", - заявил замруководителя комитета.

Происшествия В Ставропольском крае два человека погибли в ДТП Двое погибли и 10 человек пострадали в ДТП в Ставропольском крае, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.

Футбол "Отдаешь деньги детям? Давай плати и нам!" Жесткая речь Леонида Слуцкого о детском футболе в России Кто-то вкладывает деньги в благотворительные фонды, кто-то переводит средства в больницы или в детские дома, а для Слуцкого благотворительность – это деятельность во благо футбола в родном городе, для местных мальчишек.

Футбол Руслан Малиновский: Чувствую себя обманутым Украинский полузащитник Генка Руслан Малиновский обвинил клуб в нарушение обещания.

Политика Президент Германии рассказал о перспективах отношений России и ЕС Отношения между Россией и Евросоюзом больше не будут прежними, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Происшествия Самолет с неисправной системой кондиционирования сел в «Шереметьево» Самолет компании «Аэрофлот», у которого во время полета дала сбой система кондиционирования, благополучно совершил посадку в столичном аэропорту «Шереметьево».

Происшествия Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео Момент аварии в Воронежской области, в которой погибли восемь человек, попал на видео.

Кино Объявлены победители «Кинотавра» В Сочи завершилась церемония награждения лауреатов юбилейного 30-го российского кинофестиваля "Кинотавр".

Авто Компания ГАЗ анонсировала автомобили для розничной торговли Совсем недавно были презентованы ТС, которые предназначены для розничной торговли.

Армия и оружие Экс-глава Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс» Реакция экс-командира батальона "Донбасс" Экс-командующий батальоном "Донбасс" и депутат Верховной рады Семен Семенченко резко ответил на заявление бывшего главы Генштаба ВСУ.

Экономика Приморский парк хочет привлечь иностранных инвесторов Приморский парк «Изумрудная долина» презентовали инвесторам Китайской Народной Республики на VI Экспо в Харбине, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.Территория представляет собой исторический комплекс, рассказывающий о древней Руси и народах Приморского края.

Экономика Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемах Китайские компании хотят закупать в России куриные лапки в больших объемах, но пока только 23 российских предприятия могут работать с Китаем в этой сфере, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли (РЭЦ) Алексей Мурзенок.

Шоу-бизнес Кортни Кокс отпраздновала 55-летие с Энистон и Кудроу Кортни Кокс исполнилось 55 лет. Эту круглую дату она отметила в компании своих лучших подруг - Дженнифер Энистон и Лизы Кудроу.

Экономика Детскому питанию меняют таможенный режим Детскому питанию меняют таможенный режим Сенаторы нашли способ мотивации компаний локализовывать производство заменителей грудного молока в России.

Экономика Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую фирму Ряд российских молочных заводов, получивших разрешение на ввоз в Китай своей продукции, подадут общий иск к компании из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян, которая зарегистрировала на себя их торговые марки, заявил РИА Новости директор по развитию электронной торговли РЭЦ Алексей Мурзенок.