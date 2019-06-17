Политика
Пушков поддержал журналиста, осудившего Дуду за слова о русскихГазета.Ru 02:26
Член Совфеда Алексей Пушков одобрил критику польского журналиста Томаша Залевского, высказанную президенту Польши Анджею Дуде. Российский сенатор отметил, что сомневаться в мужестве народа, потерявшего 20 млн человек во Второй мировой войне - это "мягко сказано, что неумная бестактность".
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Кино
Лена Хиди осталась недовольна финалом истории Серсеи Ланнистер
Актриса Лена Хиди, сыгравшая роль Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов», осталась недовольная финалом истории своей героини.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Даром и уксус сладкий! Обнищавшая Бабкина радуется бесплатной одежде
Обновлено вчера в 10:28
Политика
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено вчера в 15:17
Экономика
«Газпром-медиа» купил долю работающей с блогерами Happy Monday Family
Холдинг «Газпром-медиа» инвестировал в группу компаний Happy Monday Family (HMF), специализирующейся на рекламе с участием блогеров, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя холдинга.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие
ВКС получили первые два новейших истребителя МиГ-35
На форуме "Армия-2018" Минобороны и корпорация подписали контракт на поставку до 2023 года шести таких истребителей в одноместной и двухместной (учебно-боевой) модификациях "С" и "УБ".
Обновлено в 01:05
Здоровье
В тюменской ОКБ №2 открылось отделение реабилитации для пациентов, перенесших инсульт
Отделение реабилитации для пациентов, перенесших инсульт, открылось в Тюмени в Областной клинической больнице №2. Одновременно реабилитацию в нем могут проходить 24 человека, сообщает пресс-служба клиники.
Обновлено в 02:43
Общество
ЕГЭ в резервные дни сдадут 80 тысяч российских школьников
Сегодня, 17 июня, в России начинаются резервные сроки сдачи ЕГЭ. Сдавать экзамены в эти дни будут 80 тысяч российских выпускников.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Футбол
Алексеев назначен на пост главного тренера «Енисея»
Пресс-служба «Енисея» объявила имя нового главного тренера клуба.
Обновлено в 01:47
Происшествия
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 04:28
Общество
На Украине из-за непогоды обесточены более 100 населённых пунктов
«В ночь с 16 на 17 июня в результате осложнения погодных условий (ветер, дождь, гроза) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены 107 населённых пунктов в трёх областях, а именно: Львовская — 67, Закарпатская — 38 и Луганская — два населённых пункта», — сказано в сообщении.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
Опубликовано видео полета истребителей Су-27 и Су-30 на малых высотах
Обновлено вчера в 21:22
Общество
Burger King накажут за рекламные слоганы
В отношении сети ресторанов быстрого питания Burger King возбудили дело по факту массовой рассылки по электронной почте неоднозначных рекламных слоганов, сообщается на сайте столичного УФАС России.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Новосибирске экс-директора НИИТО осудили за аферу с премиями
Центральный районный суд Новосибирска приговорил бывшего директора ФГБУ "Научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Цивьяна" (НИИТО) Михаила Садового к трем годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Нетрезвая сотрудница полиции в Хабаровске устроила ДТП
Полиция в Хабаровске проводит служебную проверку после ДТП с участием нетрезвой сотрудницы отдела МВД России.
Обновлено в 03:16
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака
Самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований в 2018 году были зафиксированы в Курской области (3331,1 на 100 тыс. населения) и Мордовии (3292,1 на 100 тыс.), сообщает RT со ссылкой на Минздрав России.
Обновлено в 02:59
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата
Обновлено в 01:46
Общество
СМИ сообщили о предложении изменить критерии нуждаемости в России
В Минтруде отметили, что с 2014 года критерии нуждаемости для получения соцподдержки устанавливают региональные власти.
Обновлено в 03:04
Происшествия
Полпред президента провел в Пензе совещание по ситуации в Чемодановке
Вечером в воскресенье, 16 июня, в Пензе полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел совещание по урегулированию ситуации в селе Чемодановка, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Обновлено в 02:19
Происшествия
В Пермском крае суд вынес приговор по делу о реконструкции стадиона
Ленинский районный суд Перми приговорил к трем годам условно бывшего министра спорта Пермского края Павла Ляха за злоупотребление должностными полномочиями, допущенными при реконструкции пермского стадиона "Динамо", сообщили РИА Новости в канцелярии суда.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
В Сирии успешно испытали российский «ночной суперохотник» Ми-28НМ
Представители российского Минобороны заявили о том, что на территории Сирии был успешно испытан боевой вертолет Ми-28НМ «Ночной суперохотник».
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Принц Гарри повоспитывал жену на дне рождения королевы
Уже довольно много времени прошло с тех пор, как в Великобритании отшумели празднования дня рождения королевы Елизаветы II.
Обновлено в 01:22
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Экономика
Власти обсудят новый критерий для изъятия земель у фермеров
С инициативой усилить контроль государства за состоянием земель сельхозназначения и плодородием почв выступила «Опора России».
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Генпрокуратуре РФ назвали сумму ущерба от экологических преступлений
«Только в 2018 году зафиксировано 12 млрд ущерба от совершенных преступлений», — сказал Мирошник, добавив, что основной ущерб приходится на лесную отрасль.
Обновлено в 02:10
Футбол
Алексей Миранчук: С какой стати надо было жалеть вратаря Сан-Марино
Мол, надо было пожалеть классного санмаринского вратаря.
Обновлено в 03:07
Политика
Индия начала торговую войну с США
Стороны начали обмениваться пошлинами в прошлом году, после того как Трамп ввел дополнительные сборы на все поставки алюминия и стали в США.
Обновлено 15 июня в 18:09
Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46