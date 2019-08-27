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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова сенатора США Рона Джонсона, который заявил, что Россия отказала ему в визе. Об этом сенатор написал в своем твиттере.

Пушков ответил на заявление сенатора США об отказе в российской визе

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