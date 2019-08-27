Политика
Газета.RuПушков ответил на заявление сенатора США об отказе в российской визе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова сенатора США Рона Джонсона, который заявил, что Россия отказала ему в визе. Об этом сенатор написал в своем твиттере.
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Если сенатор Джонсон хочет приехать в Россию, ему следует поднять в сенате вопрос об отмене санкций США против российских законодателей. Когда эти санкции будут отменены, Россия будет иметь основания пересмотреть стоп-листы, введённые в ответном порядке в отношении политиков США.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельРИА Новости 06:01
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Интерфакс 07:01
Спорт
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Чемпионка мира в беге на 800 метров, представительница Белоруссии Марина Арзамасова временно отстранена за допинг, сообщила пресс-служба антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit.
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Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
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Видео года признан клип на песню You Need To Calm Down. В прошлом году главный приз получила певица Камила Кабельо за клип на песню Havana.
Говорит Москва 02:29
Кино
Определен самый популярный российский фильм XXI века
Назван самый популярный российский фильм XXI века. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса "Кино Mail.ru".
Газета.Ru 07:37
Происшествия
Персональные данные 700 тыс. сотрудников РЖД утекли в Сеть
В ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) началась проверка по поводу публикации в открытых источниках персональных данных сотрудников компании, сообщил РБК представитель РЖД.
РБК 06:49
Политика
Адвокат раскрыл детали обмена заключенными между Россией и Украиной
Ранее сообщалось, что украинский адвокат назвал даты обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru 04:44
Происшествия
В Дагестане в аварии с маршруткой погибли два человека
В результате аварии погибли две женщины 46 и 55 лет. Еще восемь человек с травмами госпитализированы в ближайшую больницу.
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Политика
ЦИК может распустить свой экспертный совет
Научно-экспертный совет при ЦИК был официально сформирован только в прошлом году, хотя привлекать экспертов к своей работе Памфилова начала сразу после того, как возглавила избирком в 2016 г. Тогда же был упразднен Общественный научно-методический консультативный совет, который возглавлял предыдущий председатель Владимир Чуров.
Ведомости 04:05
Политика
Зеленский выбрал нового премьера Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту кандидатуру заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны.
BFM.ru 06:52
Политика
100 дней президентства: чем успел запомниться Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает свой 100-й день работы в должности.
Мойка78 05:02
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Строительство «Северного потока-2» закончено на 75%
Новостной фронт вчера в 05:58
Экономика
Частным инвесторам расширят доступ на арктический шельф
Правительство РФ разработает законопроект, который расширит доступ частным инвесторам к освоению арктического шельфа.
BFM.ru вчера в 09:13
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Музыка
Во вторник стартует фестиваль Rap Koktebel
Двухдневный фестиваль Rap Koktebel стартует во вторник, 27 августа, на берегу Черного моря.
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Политика
ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема
Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40
Происшествия
Глава правительства Чечни прокомментировал задержание брата во Внуково
Председатель Правительства Чеченской республики Муслим Хучиев отреагировал на произошедшее в московском аэропорту Внуково.
Московский Комсомолец вчера в 08:35
Армия и оружие
На Украине заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
RT на русском 04:28
Технологии
Самый устойчивый к кибератакам российский компьютер показали на МАКС
Самый устойчивый к кибератакам компьютер «Эльбрус 801М», разработанный концерном «Автоматика», показали на международном авиасалоне МАКС-2019, сообщили в пресс-службе предприятия.
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