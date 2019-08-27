Политика

Газета.RuГазета.RuПушков ответил на заявление сенатора США об отказе в российской визе

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова сенатора США Рона Джонсона, который заявил, что Россия отказала ему в визе. Об этом сенатор написал в своем твиттере.
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Алексей Пушков
Если сенатор Джонсон хочет приехать в Россию, ему следует поднять в сенате вопрос об отмене санкций США против российских законодателей. Когда эти санкции будут отменены, Россия будет иметь основания пересмотреть стоп-листы, введённые в ответном порядке в отношении политиков США.
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