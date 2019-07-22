Политика

Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабамиРИА Новости вчера в 22:43

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами. Ранее Турчинов заявил, что пятая часть его соотечественников готова "променять свободу на сытое и уютное рабство".
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