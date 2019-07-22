с чего всё началось

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами. Ранее Турчинов заявил, что пятая часть его соотечественников готова "променять свободу на сытое и уютное рабство".

Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами

Политика Команда Зеленского отказалась от минских соглашений Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе.

Хоккей Нападающий «Салавата Юлаева» Павел Шэн подписал контракт с «Бостоном» Накануне стало известно, что молодой форвард «Салавата Юлаева» Павел Шэн заключил контракт новичка с клубом НХЛ «Бостон Брюинз».

Политика Жириновский допустил вхождение Украины в состав России Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.

Политика Партия Зеленского в новой Раде лидирует и может получить 237 мест В новоизбранной Верховной раде Украины партия Зеленского «Слуга народа» может получить 237 мест и сама сформировать большинство.

Армия и оружие Sohu: Китаю нужна новая партия Су-35, свои истребители не справляются Некоторое время назад российское агентство по военно-техническому сотрудничеству заявило, что официально предложило Китаю закупить еще одну партию новейших истребителей Су-35.

Финансы Сбербанк перечислил факторы риска при оформлении ипотеки «При рассмотрении заявки на кредит Сбербанк оценивает ряд факторов, в числе которых — платежеспособность заемщика, доход, кредитная история и другие»,— сообщил в интервью «РИА Новости» зампред правления банка Олег Ганеев.

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Футбол Forbes назвал самые дорогие спортивные клубы мира Журнал Forbes назвал клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Даллас» самым дорогим спортивным коллективом на планете.

Происшествия Деньги за домашний арест засветились в ультрафиолете В ходе предварительного следствия было установлено, что госпожа Васильчикова предложила судье Якубаеву за вознаграждение в 1 млн руб. отказать следователю в помещении обвиняемого Жидкова в СИЗО, ограничившись в его отношении домашним арестом.

Происшествия На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт Конфликт с применением оружия произошел 22 июля на границе Киргизии и Таджикистана. В ходе столкновения пострадали пять человек.

Интернет Киберпреступники используют высокую популярность FaceApp в своих целях Международная антивирусная компания ESET предупреждает о том, что сетевые злоумышленники используют в мошеннических целях высокую популярность мобильного приложения FaceApp.

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Армия и оружие Минобороны России опровергло сообщения об ударе ВКС по рынку в Сирии Министерство обороны РФ опровергло информацию о том, что самолеты ВКС нанесли удар по рынку в населенном пункте Мааррат-эн-Нууман в сирийской провинции Идлиб.

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Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Здоровье Названы продукты, ускоряющие старение По словам специалистов, коллаген обеспечивает эластичность и упругость кожи. Учеными были названы продукты, ускоряющие старение.