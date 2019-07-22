Политика
Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабамиРИА Новости вчера в 22:43
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами. Ранее Турчинов заявил, что пятая часть его соотечественников готова "променять свободу на сытое и уютное рабство".
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с чего всё началось
"Свобода, по его логике, это смотреть в рот США, клянчить деньги у ЕС, батрачить у поляков, с дрожью ждать транша МВФ и славить Бандеру", - написал сенатор в Twitter.РИА Новостивчера в 22:43
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Политика
Команда Зеленского отказалась от минских соглашений
Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено вчера в 11:18
Хоккей
Нападающий «Салавата Юлаева» Павел Шэн подписал контракт с «Бостоном»
Накануне стало известно, что молодой форвард «Салавата Юлаева» Павел Шэн заключил контракт новичка с клубом НХЛ «Бостон Брюинз».
Обновлено в 00:18
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
Обновлено в 02:56
Политика
Партия Зеленского в новой Раде лидирует и может получить 237 мест
В новоизбранной Верховной раде Украины партия Зеленского «Слуга народа» может получить 237 мест и сама сформировать большинство.
Обновлено вчера в 03:43
Армия и оружие
Sohu: Китаю нужна новая партия Су-35, свои истребители не справляются
Некоторое время назад российское агентство по военно-техническому сотрудничеству заявило, что официально предложило Китаю закупить еще одну партию новейших истребителей Су-35.
Обновлено вчера в 19:54
Финансы
Сбербанк перечислил факторы риска при оформлении ипотеки
«При рассмотрении заявки на кредит Сбербанк оценивает ряд факторов, в числе которых — платежеспособность заемщика, доход, кредитная история и другие»,— сообщил в интервью «РИА Новости» зампред правления банка Олег Ганеев.
Обновлено в 00:58
Общество
Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет
Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено вчера в 13:43
Армия и оружие
Южная Корея выразила протест России из-за «нарушения границы»
Начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён выразил секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву протест в связи с предполагаемым нарушением российским военным самолетом воздушного пространства Южной Кореи, сообщила администрация президента Республики Корея.
Обновлено в 02:11
Футбол
ФК «Ростов»: в РФС признали ошибки арбитра в матче со «Спартаком»
Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил об ошибках, допущенных арбитром Кириллом Левниковым в ходе матча 2-го тура РПЛ между футбольными клубами «Ростов» и «Спартак», сообщает пресс-служба донской команды.
Обновлено в 02:04
Футбол
Forbes назвал самые дорогие спортивные клубы мира
Журнал Forbes назвал клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Даллас» самым дорогим спортивным коллективом на планете.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Деньги за домашний арест засветились в ультрафиолете
В ходе предварительного следствия было установлено, что госпожа Васильчикова предложила судье Якубаеву за вознаграждение в 1 млн руб. отказать следователю в помещении обвиняемого Жидкова в СИЗО, ограничившись в его отношении домашним арестом.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт
Конфликт с применением оружия произошел 22 июля на границе Киргизии и Таджикистана. В ходе столкновения пострадали пять человек.
Обновлено вчера в 10:51
Космос
Скончался первый руководитель полетов космических миссий NASA
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия
На серой ветке московского метро произошел сбой
Обновлено в 01:28
Интернет
Киберпреступники используют высокую популярность FaceApp в своих целях
Международная антивирусная компания ESET предупреждает о том, что сетевые злоумышленники используют в мошеннических целях высокую популярность мобильного приложения FaceApp.
Обновлено вчера в 16:02
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Космос
Школьники из Сочи, Томска и Королева одновременно вышли на связь с МКС
Воспитанники образовательного центра «Сириус», которые представляли олимпийскую столицу, задали первый вопрос.
Обновлено в 02:34
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
Минобороны России опровергло сообщения об ударе ВКС по рынку в Сирии
Министерство обороны РФ опровергло информацию о том, что самолеты ВКС нанесли удар по рынку в населенном пункте Мааррат-эн-Нууман в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 08:42
Футбол
Стало известно, сколько «Спартак» заработал на продаже Ханни
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Москве задержали группу вымогателей
В Москве задержаны предполагаемые вымогатели, похитившие человека. Как сообщили в МВД, подозреваемых четверо.
Обновлено в 00:04
Космос
Раскрыты данные о местоположении секретных спутников США
В размещенном документе указывается, что космические аппараты расположены на геостационарной орбите.
Обновлено в 02:50
Политика
Трамп выразил готовность стать посредником в споре Индии и Пакистана
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что готов стать посредником в кашмирском споре между Индией и Пакистаном.
Обновлено в 01:05
Кино
Тридцатилетний Гарри Поттер: Дэниел Рэдклифф отмечает юбилей
23 июля отмечает 30-летие актер Дэниел Рэдклифф, первую славу которому принесла главная роль в фильмах о Гарри Поттере.
Обновлено вчера в 13:02
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено вчера в 10:01
Космос
Российские ученые хотят пробурить Луну в целях исследований
Обновлено вчера в 21:36
Здоровье
Названы продукты, ускоряющие старение
По словам специалистов, коллаген обеспечивает эластичность и упругость кожи. Учеными были названы продукты, ускоряющие старение.
Обновлено вчера в 07:53
Технологии
Тестирование системы электронного голосования пройдет 23 июля
Завершается прием заявок на участие в открытом тестировании системы дистанционного электронного голосования.
Обновлено вчера в 09:13