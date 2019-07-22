Политика

Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабамиРИА Новости вчера в 22:43

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами. Ранее Турчинов заявил, что пятая часть его соотечественников готова "променять свободу на сытое и уютное рабство".
Читать в источнике
Обсудить55
с чего всё началось
"Свобода, по его логике, это смотреть в рот США, клянчить деньги у ЕС, батрачить у поляков, с дрожью ждать транша МВФ и славить Бандеру", - написал сенатор в Twitter
.
РИА Новостивчера в 22:43

Подробнее о событии

Пушков ответил Турчинову, заявившему о желании украинцев быть рабами

URA.Ru01:22

Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами

РИА Новостивчера в 22:43

Политолог оценил слова Турчинова об «уютном рабстве»

ФАНвчера в 14:03

Пушков ответил на слова Турчинова о желании украинцев «стать рабами»

РЕН ТВвчера в 21:41

Турчинов после выборов в Раду заявил о желании украинцев стать рабами

РБКвчера в 12:50

Политолог объяснил слова Турчинова об «уютном рабстве»

RT на русскомвчера в 13:29

Проголосовавших за оппозицию украинцев назвали рабами

Lenta.ruвчера в 11:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 03:05, Вашингтон
Политика

Команда Зеленского отказалась от минских соглашений

Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 02:31
Происшествия

В Петербурге убита активистка Елена Григорьева

Обновлено вчера в 11:18
Хоккей

Нападающий «Салавата Юлаева» Павел Шэн подписал контракт с «Бостоном»

Накануне стало известно, что молодой форвард «Салавата Юлаева» Павел Шэн заключил контракт новичка с клубом НХЛ «Бостон Брюинз».
Обновлено в 00:18
Политика

Жириновский допустил вхождение Украины в состав России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
Обновлено в 02:56
Политика

Партия Зеленского в новой Раде лидирует и может получить 237 мест

В новоизбранной Верховной раде Украины партия Зеленского «Слуга народа» может получить 237 мест и сама сформировать большинство.
Обновлено вчера в 03:43
Армия и оружие

Sohu: Китаю нужна новая партия Су-35, свои истребители не справляются

Некоторое время назад российское агентство по военно-техническому сотрудничеству заявило, что официально предложило Китаю закупить еще одну партию новейших истребителей Су-35.
Обновлено вчера в 19:54
Финансы

Сбербанк перечислил факторы риска при оформлении ипотеки

«При рассмотрении заявки на кредит Сбербанк оценивает ряд факторов, в числе которых — платежеспособность заемщика, доход, кредитная история и другие»,— сообщил в интервью «РИА Новости» зампред правления банка Олег Ганеев.
Обновлено в 00:58
Общество

Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет

Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено вчера в 13:43
Армия и оружие

Южная Корея выразила протест России из-за «нарушения границы»

Начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён выразил секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву протест в связи с предполагаемым нарушением российским военным самолетом воздушного пространства Южной Кореи, сообщила администрация президента Республики Корея.
Обновлено в 02:11
Футбол

ФК «Ростов»: в РФС признали ошибки арбитра в матче со «Спартаком»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил об ошибках, допущенных арбитром Кириллом Левниковым в ходе матча 2-го тура РПЛ между футбольными клубами «Ростов» и «Спартак», сообщает пресс-служба донской команды.
Обновлено в 02:04
Происшествия

Обогреватель мог стать причиной пожара в хабаровском детском лагере

Обновлено в 02:33
Футбол

Forbes назвал самые дорогие спортивные клубы мира

Журнал Forbes назвал клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Даллас» самым дорогим спортивным коллективом на планете.
Обновлено в 01:17
Происшествия

Деньги за домашний арест засветились в ультрафиолете

В ходе предварительного следствия было установлено, что госпожа Васильчикова предложила судье Якубаеву за вознаграждение в 1 млн руб. отказать следователю в помещении обвиняемого Жидкова в СИЗО, ограничившись в его отношении домашним арестом.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия

На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт

Конфликт с применением оружия произошел 22 июля на границе Киргизии и Таджикистана. В ходе столкновения пострадали пять человек.
Обновлено вчера в 10:51
Космос

Скончался первый руководитель полетов космических миссий NASA

Обновлено вчера в 20:56
Происшествия

На серой ветке московского метро произошел сбой

Обновлено в 01:28
Интернет

Киберпреступники используют высокую популярность FaceApp в своих целях

Международная антивирусная компания ESET предупреждает о том, что сетевые злоумышленники используют в мошеннических целях высокую популярность мобильного приложения FaceApp.
Обновлено вчера в 16:02
Общество

В сети появился самый короткий тест на IQ

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Космос

Школьники из Сочи, Томска и Королева одновременно вышли на связь с МКС

Воспитанники образовательного центра «Сириус», которые представляли олимпийскую столицу, задали первый вопрос.
Обновлено в 02:34
Экономика

Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей

Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие

Минобороны России опровергло сообщения об ударе ВКС по рынку в Сирии

Министерство обороны РФ опровергло информацию о том, что самолеты ВКС нанесли удар по рынку в населенном пункте Мааррат-эн-Нууман в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 08:42
Футбол

Стало известно, сколько «Спартак» заработал на продаже Ханни

Обновлено в 02:18
Происшествия

В Москве задержали группу вымогателей

В Москве задержаны предполагаемые вымогатели, похитившие человека. Как сообщили в МВД, подозреваемых четверо.
Обновлено в 00:04
Космос

Раскрыты данные о местоположении секретных спутников США

В размещенном документе указывается, что космические аппараты расположены на геостационарной орбите.
Обновлено в 02:50
Политика

Трамп выразил готовность стать посредником в споре Индии и Пакистана

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что готов стать посредником в кашмирском споре между Индией и Пакистаном.
Обновлено в 01:05
Кино

Тридцатилетний Гарри Поттер: Дэниел Рэдклифф отмечает юбилей

23 июля отмечает 30-летие актер Дэниел Рэдклифф, первую славу которому принесла главная роль в фильмах о Гарри Поттере.
Обновлено вчера в 13:02
Общество

Умер шеф-редактор «Пусть говорят»

Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено вчера в 10:01
Космос

Российские ученые хотят пробурить Луну в целях исследований

Обновлено вчера в 21:36
Здоровье

Названы продукты, ускоряющие старение

По словам специалистов, коллаген обеспечивает эластичность и упругость кожи. Учеными были названы продукты, ускоряющие старение.
Обновлено вчера в 07:53
Технологии

Тестирование системы электронного голосования пройдет 23 июля

Завершается прием заявок на участие в открытом тестировании системы дистанционного электронного голосования.
Обновлено вчера в 09:13
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное