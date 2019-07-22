с чего всё началось

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами. Ранее Турчинов заявил, что пятая часть его соотечественников готова "променять свободу на сытое и уютное рабство".

Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами

Происшествия Число пострадавших при пожаре в детском лагере возросло В МЧС России по региону рассказали, что при пожаре в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае также пострадали пять взрослых человек.

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Армия и оружие Южная Корея обвинила РФ в нарушении воздушного пространства Ранее сообщалось, что Южная Корея обвинила самолет России в нарушении воздушного пространства.

Шоу-бизнес Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда» На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.

Политика Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.

Происшествия Пятьсот российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву Более 500 российских туристов не могут вылететь из Антальи в Москву. Причиной стала задержка рейса из-за технических причин.

Авто Mitsubishi объявила цены на трёхрядный Mitsubishi Outlander для РФ Компания Mitsubishi объявила официальные цены для РФ на обновленный кроссовер Mitsubishi Outlander с третьим рядом сидений.

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Происшествия Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Армия и оружие Подведены итоги первого дня перемирия в Донбассе В первый день перемирия в Донбассе зафиксированы семь нарушений, но тяжелое вооружение не использовалось.

Армия и оружие Кедми объяснил, почему США пугает существование России Американцам, которые смеялись над «мультиками», где Россия демонстрировала свои успехи в области нового вооружения, уже не смешно, они видят угрозу даже просто в существовании РФ, заявил израильский политолог Яков Кедми.

Политика Польша пригласила Германию отметить 80-летие начала ВОВ Ранее власти Польши заявляли, что не позвали представителей России на мероприятия по поводу 80-летия начала Второй мировой войны из-за нарушения международного права в 1939 году.

Авто Названы самые угоняемые в РФ автомобили Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России за первые шесть месяцев этого года.

Политика Путин отменил санкции России против Эритреи Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.

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Политика ЦИК Украины обработал более 50% протоколов на выборах в Раду На Украине по мажоритарным округам, где обработано 50,24% протоколов, уверенно лидирует партия «Слуга народа» с результатом 42,44%.

Политика Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.