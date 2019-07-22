Политика
Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабамиРИА Новости вчера в 22:43
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами. Ранее Турчинов заявил, что пятая часть его соотечественников готова "променять свободу на сытое и уютное рабство".
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с чего всё началось
"Свобода, по его логике, это смотреть в рот США, клянчить деньги у ЕС, батрачить у поляков, с дрожью ждать транша МВФ и славить Бандеру", - написал сенатор в Twitter.РИА Новостивчера в 22:43
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Происшествия
Число пострадавших при пожаре в детском лагере возросло
В МЧС России по региону рассказали, что при пожаре в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае также пострадали пять взрослых человек.
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Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
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Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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Подведены итоги первого дня перемирия в Донбассе
В первый день перемирия в Донбассе зафиксированы семь нарушений, но тяжелое вооружение не использовалось.
Обновлено вчера в 19:05
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Кедми объяснил, почему США пугает существование России
Американцам, которые смеялись над «мультиками», где Россия демонстрировала свои успехи в области нового вооружения, уже не смешно, они видят угрозу даже просто в существовании РФ, заявил израильский политолог Яков Кедми.
Обновлено вчера в 15:32
Политика
Польша пригласила Германию отметить 80-летие начала ВОВ
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Обновлено вчера в 23:48
Авто
Названы самые угоняемые в РФ автомобили
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России за первые шесть месяцев этого года.
Обновлено 21 июля в 22:08
Политика
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Обновлено вчера в 10:30
Экономика
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Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о негативном влиянии вопроса закредитованности на российскую экономику в 2021 году.
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Инженеры Nubia не устояли перед искушением, и тоже попрактиковались в фотографировании естественного спутника Земли (во время полного солнечного затмения), для чего использовали не анонсированный пока флагман Nubia Z20.
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Ученые назвали человеческий орган, определяющий срок жизни
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На Украине по мажоритарным округам, где обработано 50,24% протоколов, уверенно лидирует партия «Слуга народа» с результатом 42,44%.
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Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве
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В Роскачестве назвали лучшие фотоаппараты
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Защитник «Милана» может перейти в «Зенит»
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