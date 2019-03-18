Пушков ответил на требование НАТО отдать Крым УкраинеРоссийская газета вчера в 19:59

Первое, что сделал бы Киев, если бы Крым не ушел в Россию — передал бы военно-морскую базу в Севастополе США или НАТО.

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