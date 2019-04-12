Пушков ответил на совет Кравчука по КрымуРИА Новости вчера в 18:31

Советуя Зеленскому снять блокаду Крыма, Кравчук исходит из того, что она отдаляет Крым от Украины, а нормальные отношения приблизят его к ней. Не надо только вынашивать надежду на „ползучее возвращение“ Крыма. А сама по себе идея снятия блокады разумна. Тест для Зеленского.

Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму

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