Политика
Пушков ответил на совет Кравчука по КрымуРИА Новости вчера в 18:31
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.
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Советуя Зеленскому снять блокаду Крыма, Кравчук исходит из того, что она отдаляет Крым от Украины, а нормальные отношения приблизят его к ней. Не надо только вынашивать надежду на „ползучее возвращение“ Крыма. А сама по себе идея снятия блокады разумна. Тест для Зеленского.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельURA.Ru вчера в 23:28
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Бальбек посоветовал Зеленскому принять во внимание совет Кравчука по Крыму
Аргументы и Факты - Крым06:06
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