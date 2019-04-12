Политика

Пушков ответил на совет Кравчука по КрымуРИА Новости вчера в 18:31

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.
Читать в источнике
Алексей Пушков
Советуя Зеленскому снять блокаду Крыма, Кравчук исходит из того, что она отдаляет Крым от Украины, а нормальные отношения приблизят его к ней. Не надо только вынашивать надежду на „ползучее возвращение“ Крыма. А сама по себе идея снятия блокады разумна. Тест для Зеленского.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельURA.Ru вчера в 23:28

Подробнее о событии

На Украине ответили на инициативу Кравчука снять блокаду Крыма

РИА Новости Крым09:57

Бальбек посоветовал Зеленскому принять во внимание совет Кравчука по Крыму

Аргументы и Факты - Крым06:06

Кравчук посоветовал Зеленскому изменить отношение к Крыму

РИА Новостивчера в 20:52

Пушков посоветовал Зеленскому не надеяться на «ползучее возвращение» Крыма на Украину

URA.Ruвчера в 23:28

Пушков назвал идею Кравчука о Крыме тестом для Зеленского

Российская газетавчера в 21:40

В Совфеде ответили на совет Кравчука Зеленскому «снять блокаду» с Крыма

Газета.Ru02:39

Кравчук посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма

RT на русскомвчера в 13:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 11:52, Ашберн
Транспорт

В дни репетиции парада Победы в Москве перекроют несколько улиц

Обновлено в 05:52
Экономика

Реальные доходы россиян с 2013 года снизились на 8,3%

Реальные располагаемые доходы населения России в 2018 году снизились на 8,3% по сравнению с 2013 годом (расчет произведен по обновленной методологии Росстата), сообщило во вторник статистическое ведомство.
Обновлено в 11:10
Экономика

Пивоварам могут запретить производить пиво не по ГОСТу

Фото: Global Look Press @ Evgeniy Kanaev Законопроект о создании реестра производителей пива, пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре предлагает исключать из данного реестра производителей, делающих не соответствующее «государственным, национальным или международным стандартам» пиво, сообщают «Известия».
Обновлено в 07:59
Политика

Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал в интервью телеканалу РБК о том, как Владимиру Зеленскому, победившему на выборах президента Украины, нужно выстраивать отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:52
Общество

На месте судебного квартала в Петербурге появится Арт-парк

Владимир Путин инициативу Александра Беглова поддержал Теперь на этом месте появится Арт-парк - новый многоуровневый комплекс, сочетающий в себе парк, лаборатории и мастерские, кинотеатр, художественные галереи, арт-биржи и гастрономический кластер.
Обновлено в 10:17
Космос

НАСА: в климате Земли произошли драматические изменения

В климате Земли за последние 63 года произошли «драматические изменения» - буквально такое заявление сделало Национальное аэрокосмическое агентство США, передает ОТР.
Обновлено в 07:48
Гаджеты

Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона

Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Адвокаты Кокорина попросили исключить из списка доказательств раскадровку видео

Обновлено в 11:41
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить факт дебоша в самолете

Обновлено в 08:43
Политика

Трамп потребовал от New York Times встать на колени и извиниться

Американский лидер Дональд Трамп считает, что The New York Times должна попросить у него прощения, причем сделать это сотрудники газеты должны на коленях.
Обновлено в 09:23
Кино

Кинотеатры просят перенести дату премьеры финала «Мстителей» в России

Уточняется, что дату премьеры в России ранее перенесли на 29 апреля по инициативе самого прокатчика.
Обновлено в 07:47
Кино

Сериал «Лучше звоните Солу» завершится на шестом сезоне

Актер Джанкарло Эспозито, который играет Густаво Фринга в сериале «Лучше звоните Солу», рассказал, что шоу закончится на шестом сезоне.
Обновлено в 06:03
Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачу

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Представитель МакSим раскрыла детали аварии певицы

Представительница певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова рассказала, как артистка попала в аварию.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон опубликовала фотографии принца Луи, которые делала лично

Сегодня исполняется 1 год млашему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принцу Луи.
Обновлено в 04:40
Политика

ЦИК объявил о победе Зеленского на выборах президента Украины

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие

Первый носитель «Посейдона» спустили на воду

На "Севмаше" спустили на воду атомную подводную лодку "Белгород", которая будет первым экспериментальным носителем беспилотной системы "Посейдон".
Обновлено в 11:38
Политика

Суд потребовал импичмента и уголовного дела против Порошенко

Коллегия Окружного административного суда Киева попросила начать процедуру импичмента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.
Обновлено в 08:06
Общество

Алексей Текслер в Магнитогорске посетил ММК

Обновлено в 07:40
Общество

Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостью

Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Могилу певца Евгения Осина привели в порядок после возгорания

Могилу певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище в Москве привели в порядок после возгорания, возле нее будет установлено видеонаблюдение, рассказал РИА Новости продюсер Андрей Разин.
Обновлено в 08:35
Общество

Архитектор сообщил о планах защитить Нотр-Дам брезентом от дождя

Альпинисты накроют защитным брезентом собор Парижской Богоматери, пострадавший от пожара.
Обновлено в 09:31
Общество

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

Обновлено в 11:03
Музыка

Сергей Лазарев пообещал удивить зрителя на «Евровидении»

Обновлено в 10:05
Политика

В Верховной раде собирают подписи за отставку спикера Андрея Парубия

В Верховной раде Украины инициировали сбор подписей для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.
Обновлено в 09:28
Авто

В России пересчитали все автомобили старше 10 лет

Обновлено в 02:48
Армия и оружие

ФСБ отчиталась о ликвидации ячейки террористов в Приморье

ФСБ РФ сообщила о ликвидации ячейки террористической организации «Джамаат Таухид ва Джихад» (запрещена в РФ).
Обновлено в 11:22
Политика

МИД Литвы призвал запретить Григорию Лепсу въезд в страну

МИД Литвы направил обращение в МВД республики с призывом запретить российскому артисту Григорию Лепсу въезд в страну.
Обновлено в 11:18
Происшествия

В липецкой квартире нашли двух брошенных матерью детей

Силовики в Липецке обнаружили в квартире двух маленьких голодных детей, брошенных матерью, сообщает прокуратура области.
Обновлено в 08:34
Космос

Космическую обсерваторию «Спектр-РГ» готовят к отправке на Байконур

Обсерватория состоит из двух уникальных телескопов, которые разработали российские и немецкие ученые. В июне спутник запустят на орбиту.
Обновлено в 00:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Леонид Кравчук
Политик
Советский и украинский партийный, государственный и политический деятель, первый Президент Украины. Народный депутат Верховной рады Украины I-IV созывов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное