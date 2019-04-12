Политика

Пушков ответил на совет Кравчука Зеленскому по КрымуKrym.News вчера в 20:08

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал обращение первого президента Украины Леонида Кравчука к Владимиру Зеленскому по поводу Крыма. Об этом Пушков написал на своей странице в Twitter.
Читать в источнике
Алексей Пушков
Советуя Зеленскому снять блокаду Крыма, Кравчук исходит из того, что она отдаляет Крым от Украины, а нормальные отношения приблизят его к ней. Не надо только вынашивать надежду на „ползучее возвращение“ Крыма. А сама по себе идея снятия блокады разумна. Тест для Зеленского.
— Алексей Пушков, российский общественный деятельURA.Ru вчера в 23:28

Подробнее о событии

На Украине ответили на инициативу Кравчука снять блокаду Крыма

РИА Новости Крым09:57

Бальбек посоветовал Зеленскому принять во внимание совет Кравчука по Крыму

Аргументы и Факты - Крым06:06

Кравчук посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма

RT на русскомвчера в 13:08

Пушков посоветовал Зеленскому не надеяться на «ползучее возвращение» Крыма на Украину

URA.Ruвчера в 23:28

Пушков назвал идею Кравчука о Крыме тестом для Зеленского

Российская газетавчера в 21:40

Кравчук посоветовал Зеленскому изменить отношение к Крыму

РИА Новостивчера в 20:52

В Совфеде ответили на совет Кравчука Зеленскому «снять блокаду» с Крыма

Газета.Ru02:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 16:31, Ашберн
Общество

Forbes назвал самые дорогие особняки российских миллиардеров в Лондоне

Обновлено в 06:16
Спорт

Максим Ковтун объявил о завершении карьеры

Чемпион России и серебряный призер чемпионата Европы в одиночном фигурном катании Максим Ковтун сообщил РИА Новости о завершении карьеры.
Обновлено в 07:20
Футбол

Футболист АПЛ забил самый быстрый гол в истории чемпионата

Обновлено в 16:14
Кино

Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»

Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Гаджеты

Компания Xiaomi представила электровелосипед с запасом хода в 120 км

В движение Электровелосипед приводит бесколлекторный двигатель мощностью 350 Вт. В настоящее время electric bicycle T1 доступен лишь на платформе коллективного финансирования Xiaomi.
Обновлено в 14:47
Происшествия

Иркутский пенсионер покончил с жизнью в поликлинике

80-летний житель Иркутска пришёл в местную поликлинику, чтобы сдать анализы, но так и не дождался своей очереди.
Обновлено в 05:34
Музыка

Сергей Лазарев заранее объяснил возможный проигрыш на «Евровидении»

Обновлено в 12:32
Наука

Древние скульпторы знали о магнетизме

Обновлено в 09:40
Армия и оружие

Российские С-300 в Сирии уничтожили израильскую «ракету-убийцу»

Обновлено в 08:26
Здоровье

В ЦКГБ рассказали, от каких ожогов чаще всего страдают калининградцы

Что касается взрослых, то поступают чаще всего пациенты после того, как ошпарятся кипятком из чайника с плиты.
Обновлено в 14:59
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская пожаловалась на лишний вес

Актриса и начинающая певица Настасья Самбурская пожаловалась поклонникам на лишний вес.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Во французском Версале произошел сильный пожар

Обновлено в 13:33
Общество

Мизулина попросила юристов изучить публикацию СМИ ее слов о свободе

Сенатор Елена Мизулина поручила юристам изучить публикацию в СМИ вырванной из контекста цитаты о необходимости разумных ограничений в жизни общества.
Обновлено в 15:08
Экономика

Жители России начали массово избавляться от дач

Эксперты отмечают, что в последние годы содержание дачи существенно подорожало из-за увеличения налогов и законодательных новаций, поэтому всё больше людей стремятся продать загородные дома.
Обновлено в 05:44
Политика

Reuters поправил статью о Венесуэле после угроз «Роснефти»

В материале Reuters описывала, как «Роснефть» якобы помогает правительству Венесуэлы продавать нефть в обход американских санкций и зарабатывает на этом: покупает у венесуэльской госкомпании PDVSA нефть со скидкой, а потом перепродает за полную стоимость.
Обновлено в 14:19
Технологии

Авторы Rebel Galaxy Outlaw записали три часа игрового процесса

Обновлено в 15:09
Политика

Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Махачкале и Грозном

Обновлено в 10:41
Политика

Ангела Меркель позвонила Владимиру Зеленскому

Обновлено в 12:28
Политика

Путин не поздравил Зеленского с победой на выборах

Обновлено вчера в 07:57
Общество

Регионы второй волны без препятствий перешли на цифровое ТВ

Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин сообщил, что переход на цифровое телевидение в регионах второй волны, который состоялся 15 апреля, прошёл без помех.
Обновлено в 05:57
Политика

Украина отметила смену тона России по задержанным морякам

Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что российская сторона поменяла тон разговора по делу задержанных моряков в Керченском проливе.
Обновлено в 15:53
Политика

Киевские судьи подали иск против Порошенко и настаивают на импичменте

В иске судьи требуют от парламента рассмотреть возможность инициирования процедуры импичмента против действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 07:40
Общество

Турция в ожидании крупнейшей сходки «воров в законе»

В ближайшее время в Турции состоится одна из самых больших сходок «воров в законе».
Обновлено в 05:54
Политика

В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в войне в Донбассе

Зеленский ранее отметил, что, когда станет лидером страны, то сделает все возможное для завершения военного конфликта в Донбассе без применения силы.
Обновлено в 03:47
Общество

РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником

Обновлено в 04:27
Авто

Концерн VW запустил сайт по продаже подержанных авто в РФ

Volkswagen открыл сайт dasweltauto.ru, позволяющий российским клиентам найти подержанный автомобиль с продленным гарантийным сроком, а также предлагает список проверенных дилеров с лучшими предложениями на рынке.
Обновлено в 04:44
Экономика

Жителям Хакасии пригрозили ограничением подачи электроэнергии

Энергетики пригрозили ограничением подачи электричества на коммунальные предприятия Хакасии из-за накопившейся задолженности.
Обновлено в 04:49
Политика

Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным

Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Хоккей

Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира

Обновлено в 15:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Леонид Кравчук
Политик
Советский и украинский партийный, государственный и политический деятель, первый Президент Украины. Народный депутат Верховной рады Украины I-IV созывов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное