Пушков ответил на совет Кравчука Зеленскому по КрымуKrym.News вчера в 20:08

Советуя Зеленскому снять блокаду Крыма, Кравчук исходит из того, что она отдаляет Крым от Украины, а нормальные отношения приблизят его к ней. Не надо только вынашивать надежду на „ползучее возвращение“ Крыма. А сама по себе идея снятия блокады разумна. Тест для Зеленского.

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал обращение первого президента Украины Леонида Кравчука к Владимиру Зеленскому по поводу Крыма. Об этом Пушков написал на своей странице в Twitter.

Пушков ответил на совет Кравчука Зеленскому по Крыму

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