Политика
Пушков ответил на слова дипломата об утрате Украиной признаков государстваИзвестия 11:18
В Совете Федерации прокомментировали слова постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о потере страной «признаков государства». Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков назвал это заявление «редким моментом просветления».
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Транспорт
Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял тестовый рейс
Обновлено в 04:51
Политика
Дипломат признал потерю Украиной главных признаков государства
По мнению политика, на Украине не произошло экономического чуда, бюрократический аппарат разваливается, а сама страна теряет главные признаки любого государства — территории и население.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия
Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле возросло до 63 человек
В результате взрыва на свадьбе в Кабуле погибли 63 человека, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя МВД Афганистана.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
В Нижегородской области умер посетитель фестиваля Alfa Future People
В Нижегородской области умер мужчина, посетивший музыкальный фестиваль Alfa Future People.
Обновлено в 12:41
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Авто
Легендарная «Волга» может вернуться на конвейер
Примерно полтора года назад глава совета директоров компании «Русские машины» Зигфрид Вольф сообщил, что «ГАЗ» может возродить выпуск легендарной «Волги».
Обновлено в 04:52
Политика
Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США
Власти Гибралтара официально заявили, что не выполнят требования США об аресте иранского танкера Grace 1. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщает портал Newsru.co.il.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес
Стас Михайлов пропустил день рождения дочери
День рождения девочки прошел на берегу Средиземного моря в старинной гостинице Grand-Hôtel du Cap-Ferra, ночь в которой стоит от 150 тысяч рублей.
Обновлено в 12:00
Происшествия
На КАД столкнулись четыре легковушки
Около трех часов дня 18 августа на Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге произошла авария с участием четырех легковых автомобилей.
Обновлено в 08:29
Политика
МИД Польши не может себе представить, что Россия не пустит Дуду в Смоленск
Яцек Чапутович ответил: "Я не представляю, чтобы Россия заблокировала приезд главы государства в Смоленск".
Обновлено в 09:27
Футбол
Дзюба назвал позором судейство в матче с «Ахматом»
Обновлено вчера в 14:58
Политика
Советник Трампа подтвердил интерес к покупке Гренландии
Американский лидер Дональд Трамп хочет купить Гренландию, которая входит в состав Королевства Дания и имеет права широкой автономии, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Обновлено в 12:55
Религия
Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне
В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Появилось видео с места жесткой посадки самолета под Самарой
Следственный комитет опубликовал в WhatsApp видео с места жесткой посадки самолета в Самарской области.
Обновлено в 13:00
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.
Обновлено в 09:51
Политика
В Москве прошли одиночные пикеты оппозиции
Обновлено вчера в 06:59
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился без ведома семьи
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился, не известив об этом свою семью.
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Футбол
Рохо хочет перейти из «МЮ» в «Фенербахче»
По информации источника, аргентинец хочет перейти в «Фенербахче». Турецкий клуб готов взять 29-летнего игрока в аренду на один сезон.
Обновлено в 10:50
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Авто
Great Wall начала продажи нового пикапа с дизайном Toyota Tundra
Компания Great Wall объявила старт продаж новой линейки пикапов. Автомобили уже доступны для заказа в официальных дилерских центрах марки.
Обновлено в 10:15
Политика
В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки
Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.
Обновлено в 10:53
Происшествия
Энергоблок Белоярской АЭС снова остановлен
Энергоблок № 4 Белоярской АЭС (Свердловская область) остановлен в воскресенье в 9.15 по местному времени (7.15 по Москве).
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Политика
Бурджанадзе назвала решение Грузии о выходе из СНГ ошибкой
По словам Бурджанадзе, решение Тбилиси было ошибкой, так как присутствие в содружестве не ущемляло суверенитета Грузии.
Обновлено в 03:02
Наука
В Японии научились подбирать пол будущего ребенка при оплодотворении
Японские ученые из Университета Хиросимы создали уникальный метод подбора пола животных, рожденных в результате искусственного оплодотворения путем торможения развития X-хромосомы.
Обновлено 15 августа в 09:36
Политика
Команда Зеленского признала невозможность быстро закончить войну в Донбассе
Быстро завершить конфликт в Донбассе не удастся, заявил в интервью газете «НВ» лидер украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 06:46