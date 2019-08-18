Политика

Пушков ответил на слова дипломата об утрате Украиной признаков государстваИзвестия 11:18

В Совете Федерации прокомментировали слова постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о потере страной «признаков государства». Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков назвал это заявление «редким моментом просветления».
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