В Совете Федерации прокомментировали слова постпреда Украины в Совете Европы Дмитрия Кулебы о потере страной «признаков государства». Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков назвал это заявление «редким моментом просветления».

Пушков ответил на слова дипломата об утрате Украиной признаков государства

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