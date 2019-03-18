Политика

Пушков ответил на слова Волкера о выгодах России от НАТОГазета.Ru вчера в 21:06

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал заявление спецпредставителя США Курта Волкера о выгодах России от расширения НАТО.
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Курт Волкер
Сейчас это независимые страны, члены ЕС, часть НАТО, и они являются прекрасными соседями для России, и там мир, нет насилия, идет торговля, экономическое развитие.
— Курт Волкер, американский дипломатКомсомольская правда вчера в 18:49

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Лавров удержался от «коронной фразы», комментируя слова Волкера про выгоду России от НАТО

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Волкер назвал преимущества расширения НАТО для России

РБКвчера в 11:44
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Армия и оружие

Россия показала испытания ракетоносца типа «Борей»

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Авто

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Обновлено в 09:07
Происшествия

Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно

Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Голодный мальчик пытался разбудить мертвую бабушку в Подмосковье

В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:58
Общество

Брижит Бардо назвала население Реюньона «дегенератами»

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Обновлено в 15:21
Происшествия

Футболист на автомобиле въехал в толпу фанатов клуба-соперника

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Политика

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Шоумен Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку на Украине.
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Политика

Рябков рассказал, как должна осуществляться помощь Венесуэле

По итогам переговоров Рябкова со спецпредставителем США Эллиотом Абрамсом замглава МИД подчеркнул, что помощь Венесуэле должна идти только при содействии ООН.
Обновлено в 13:02
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Обновлено в 06:38
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Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера

Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
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Общество

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Телеканал Russia Today обязывает сотрудников подписывать соглашение о неразглашении информации, которое действует на время работы и в течение еще 20 лет после увольнения, а за нарушение правил предусмотрен штраф в размере 5 млн рублей, рассказали источники Znak.com и «Дождя».
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Напомним, нынешний главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман покинет свой пост после окончания нынешнего сезона.
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Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.
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