Пушков ответил на слова Волкера о выгодах России от НАТОГазета.Ru вчера в 21:06

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Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал заявление спецпредставителя США Курта Волкера о выгодах России от расширения НАТО.

Пушков ответил на слова Волкера о выгодах России от НАТО

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