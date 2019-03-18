Политика
Пушков ответил на слова Волкера о выгодах России от НАТОГазета.Ru вчера в 21:06
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал заявление спецпредставителя США Курта Волкера о выгодах России от расширения НАТО.
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Сейчас это независимые страны, члены ЕС, часть НАТО, и они являются прекрасными соседями для России, и там мир, нет насилия, идет торговля, экономическое развитие.
— Курт Волкер, американский дипломатКомсомольская правда вчера в 18:49
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Волкер о вступлении Украины в НАТО: России выгодно расширение альянса
Московский Комсомолецвчера в 16:48
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Космос
Эксперимент по имитации полета на Луну стартовал в Москве
Обновлено в 08:19
Экономика
Минтранс предложил Минфину обнулить НДС на все внутренние рейсы
Минтранс предложил Минфину обнулить ставку НДС на все внутренние рейсы, включая московские, сообщает ТАСС.
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Общество
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Каждый пятый россиянин (22,6%) часто или очень часто ест на ночь, и не просто перекусывает, а принимает обильную пищу не более чем за час до сна, говорится в материалах Росстата, с которыми ознакомился РБК.
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Подписан рекордный контракт в истории спорта
Обновлено в 13:41
Происшествия
Из галереи в центре Москвы украли пять картин
Неизвестные похитили из художественной галереи в Москве по адресу: ул. Пречистенка, 30/2, фотоаппарат и пять картин советских художников Бориса Смирнова-Русецкого и Михаила Соколова, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
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Авто
В Петербурге покажут концепт новой «Нивы»
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Шоу-бизнес
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Обновлено в 09:23
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку
Обновлено в 09:07
Происшествия
Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно
Бывший врач-репродуктолог из американского штата Индиана, оказавшийся отцом детей 48 своих пациенток, был приговорен к году условного заключения, что вызвало недовольство его многочисленных детей.
Обновлено в 08:57
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В Деревне Ликино Одинцовского района Подмосковья шестилетний мальчик Миша несколько дней пытался разбудить свою мертвую бабушку, чтобы она накормила его, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:58
Общество
Брижит Бардо назвала население Реюньона «дегенератами»
В своем послании Бардо называет Реюньон "дьявольским островом", а его население "дегенератами" и людьми, у которых "сохранились их гены дикости".
Обновлено в 15:21
Происшествия
Футболист на автомобиле въехал в толпу фанатов клуба-соперника
Происшествие произошло в апреле прошлого года после матча двух команд, в которой "Маргэм" потерпел чувствительное поражение со счетом 0:5. Шутки фанатов "Корнелли" настолько разозлили 35-летнего Тэйлора, что он сел за руль своего автомобиля и въехал в толпу подростков-болельщиков.
Обновлено в 07:05
Политика
Марина Ковтун покидает пост губернатора Мурманской области
Обновлено в 12:14
Политика
Зеленский уверенно лидирует в президентской гонке на Украине
Шоумен Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку на Украине.
Обновлено вчера в 17:35
Политика
Рябков рассказал, как должна осуществляться помощь Венесуэле
По итогам переговоров Рябкова со спецпредставителем США Эллиотом Абрамсом замглава МИД подчеркнул, что помощь Венесуэле должна идти только при содействии ООН.
Обновлено в 13:02
Авто
Сергей Когогин лично протестировал новый тягач «КАМАЗ-54901»
Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин лично протестировал новинку компании — премиальный тягач «КАМАЗ-54901».
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Топилин: 30 регионов намеренно занижают прожиточный минимум пенсионера
Порядка 30 субъектов РФ искусственно занизили прожиточный минимум пенсионера, чтобы получать доплаты из бюджетной системы РФ.
Обновлено в 08:47
Наука
Абелевская премия по математике впервые присуждена женщине
Обновлено в 15:14
Общество
«Дождь» и Znak.com рассказали о запрете сотрудникам Russia Today критиковать канал в течение 20 лет после увольнения
Телеканал Russia Today обязывает сотрудников подписывать соглашение о неразглашении информации, которое действует на время работы и в течение еще 20 лет после увольнения, а за нарушение правил предусмотрен штраф в размере 5 млн рублей, рассказали источники Znak.com и «Дождя».
Обновлено в 13:14
Футбол
«Хоффенхайм» назвал имя преемника Нагельсмана
Напомним, нынешний главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман покинет свой пост после окончания нынешнего сезона.
Обновлено в 10:38
Здоровье
Названы самые распространенные в России детские заболевания
Обновлено в 02:43
Общество
Температура в ряде регионов в апреле опустится до –30 градусов
В некоторых российских регионах в апреле температура воздуха опустится до –30°С. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
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Наука
Учёные выяснили, почему молодежь отказывается от презервативов
Учёные провели исследования и установили, почему некоторые молодые люди отказываются от использования презервативов.
Обновлено в 05:16
Происшествия
В Испании задержали британца, более 40 лет насиловавшего родственников
Национальная полиция Испании задержала британца, который находился в розыске за более чем 50 преступлений сексуального характера.
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Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих в России
Масштабная реформа государственной службы начнется в России в 2020 году, она предусматривает сокращение чиновников и повышение оплаты их труда до конкурентного уровня в экономике.
Обновлено в 05:53
Гаджеты
Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм
Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Дана Борисова заявила, что не верит в проклятие «Последнего героя»
Дана Борисова сделала заявление в связи с распространением слухов о якобы существующем проклятии "Последнего героя".
Обновлено в 08:36
Единоборства
Деонтей Уайлдер определился с соперником на бой за пояс чемпиона мира
Деонтей Уайлдер будет защищать титул чемпиона в супертяжелом весе по версии WBC в поединке против Доминика Бризила, который пройдет 18 мая в Нью-Йорке.
Обновлено в 15:13
Авто
Пикап Mitsubishi L200 получил версию для покорения бездорожья
Японский автопроизводитель анонсировал выпуск внедорожной модификации пикапа L200.
Обновлено в 14:33