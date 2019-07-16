Армия и оружие
Пушков ответил на слова Турчинова об «уничтожении» Крымского мостаРИА Новости 10:00
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.
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На Украине последние пять лет власть неадекватна. В таких милитаристских заявлениях её подогревают Соединённые Штаты. Тем не менее подобные угрозы сотрясают воздух уже не первый раз. В голову им, конечно, может прийти что угодно, но мы надеемся, что новая власть будет умнее предыдущей.
с чего всё началось
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что крылатые ракеты «Нептун» способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.RT на русскомвчера в 10:18
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«Нет конвенций, которые считали бы это нормальным»: Мария Захарова оценила слова Турчинова о возможном уничтожении Крымского моста
Комсомольская правдавчера в 14:20
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