Политика

Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»Российская газета 03:18

Сенатор Алексей Пушков считает крайне циничными слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия инспирирует в День Победы шествия "ряженых" по всему миру. "Напоследок Порошенко решил вновь показать, что его цинизм не имеет пределов", - написал он в Twitter.
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В Совфеде ответили на слова Порошенко об акции «Бессмертный полк»

RT на русском04:38

Пушков ответил Порошенко, назвавшему «ряжеными» участников «Бессмертного полка»

URA.Ruвчера в 23:10

Пушков ответил Порошенко на слова о «Бессмертном полке»

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РЕН ТВвчера в 23:52

Пушков прокомментировал высказывание Порошенко об участниках «Бессмертного полка»

Московский Комсомолец01:28
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Хоккей

Глава IIHF Фазель назвал невероятной хоккейную сборную России на ЧМ

В предварительную заявку команды вошли 15 игроков НХЛ Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что состав российской сборной очень силен, сообщает ТАСС.
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Жильцы обрушившегося дома в Магнитогорске пожаловались на счета за ЖКХ

Взрыв газа в одном из подъездов дома произошел 31 декабря 2018 года.
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Пожар в Нотр-Даме отравил почву вокруг собора свинцом

Префектура полиции Парижа заявила о значительном превышении нормы свинца в почве около собора Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар, при этом качество воздуха вокруг собора не представляет опасности, сообщает радиостанция Europe 1.
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Шоу-бизнес

Сын Сергея Лазарева песней «Катюша» поздравил ветеранов с Днем Победы

Поздравления для ветеранов озвучил и сын артиста Никита, который спел известную песню, при этом будучи облаченным в советскую военную форму.
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Политика

Европа отвергла ультиматум Ирана по ядерной сделке

Великобритания, Германия и Франция призвали Иран продолжать выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Обновлено в 04:46
Армия и оружие

США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

США провели очередной испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщается в заявлении базы Ванденберг.
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Авто

Названы 5 самых доступных китайских автомобилей на рынке РФ

Эксперты сайта «Цена Авто» назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей китайских марок в России стоимостью до 750 000 рублей.
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Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади

Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Неизвестные напали на журналистов в Волынской области на Украине

Неизвестные напали на журналистов местного телеканала «Аверс» в Волынской области на Украине.
Обновлено в 09:15
Наука

Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу

Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено вчера в 01:09
Армия и оружие

Лукашевич: ВСУ перебросили в Донбасс ЗРК «Бук» и РСЗО «Ураган»

ВСУ продолжают перебрасывать тяжелое вооружение в Донбасс, за последнюю неделю в регионе обнаружены пять ЗРК "Бук" и четыре РСЗО "Ураган", заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Обновлено в 07:53
Политика

В Крыму разгромили памятник фронтовикам-крымским татарам

В крымском селе Орловка неустановленные лица разбили мемориальные плиты с фамилиями местных жителей – крымских татар, погибших в Великой Отечественной войне.
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Шоу-бизнес

Дочь Олега Ефремова: «Папа всегда любил только Нину Дорошину»

«Папа сказал, что он всегда любил только Нину», — рассказала Анастасия в документальном фильме «Женщины Олега Ефремова».
Обновлено в 02:00
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

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Политика

Лидер правых сил Венгрии заговорил об автономии во время визита в Закарпатье

В ходе своего визита, Шнайдер отметил, что в долгосрочной перспективе «хорошим решением было бы, если бы Закарпатье получило автономию», так как это позволит решать важные вопросы на месте, а не ждать, когда придет очередное решение с Киева.
Обновлено в 12:11
Общество

Воздушная часть парада Победы отменена

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Экономика

Доход губернатора Югры в 2018 году увеличился на 11,6%

Обновлено вчера в 10:32
Политика

Помощник Путина допустил ослабление рубля из-за действий США

В интервью агентству «РИА Новости» помощник российского президента Андрей Белоусов допустил ослабление российской валюты из-за повышения американских пошлин на китайские товары.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие

На Красной площади прошел парад Победы

В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Обновлено в 03:00
Общество

На шествие «Бессмертного полка» вышли 10 миллионов россиян

Более 10 миллионов человек стали участниками шествия «Бессмертного полка» по всей России.
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Бекхэм был на полгода лишен водительских прав

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Кот съел осу и покорил пользователей Сети

"Кот моей кузины съел осу и я не могу дышать", - написала Дебелиус.
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Экс-президент СССР опирался на своего помощника. Фото, с трудом передвигающегося Горбачева, опубликовал telegram-канал RIA_Kremlinpool.
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Происшествия

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На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
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Кино

Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с кассовым успехом «Мстителей»

Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel и её главу Кевина Файги после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Титаник» по сборам в мировом прокате.
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Серфер погиб после нападения акулы возле острова Реюньон

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Футбол

«Зенит» и «Спартак» поборются за полузащитника АЗ

«Зенит» и «Спартак» интересуются полузащитником АЗ Гусом Тилем.
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