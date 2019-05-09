Политика

Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»Российская газета 03:18

Сенатор Алексей Пушков считает крайне циничными слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия инспирирует в День Победы шествия "ряженых" по всему миру. "Напоследок Порошенко решил вновь показать, что его цинизм не имеет пределов", - написал он в Twitter.
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Алексей Пушков
Порошенко вновь показал, что его цинизм не имеет предела. Ряженых пусть поищет среди любезных его сердцу участников факельных шествий и наследников дивизии СС «Галичина»
— Алексей Пушков, российский общественный деятельАргументы недели 00:44

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Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»

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Пушков ответил Порошенко, назвавшему «ряжеными» участников «Бессмертного полка»

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Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»

РИА Новостивчера в 19:22
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В 1986-м Меликову было присвоено звание народного артиста СССР.
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Ранее Агентство "Москва" сообщало, что организаторы "Бессмертного полка" ожидают 1 млн участников шествия в Москве 9 мая 20119 г. "Бессмертный полк" - общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День Победы.
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Президент Ирана Хасан Рухани объявил о том, что страна прекратит выполнение некоторых обязательств по соглашению о ядерной программе 2015 года.
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Суд приговорил Кокорина и Мамаева к лишению свободы

Председательствующий назначил подсудимым следующие сроки: Александру Кокорину и Павлу Мамаеву – год и пять месяцев.
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Политика

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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Студия Funcom объявила о начале бесплатных выходных в PC-версии Conan Exiles. Скачать игру можно уже сейчас, а завершится акция 12 мая.
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Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
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В сети появилось промо пятой серии заключительного сезона "Игры престолов", подразнившее фанатов сериала парочкой кадров из грядущего эпизода.
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Армия и оружие

Лукашевич: ВСУ перебросили в Донбасс ЗРК «Бук» и РСЗО «Ураган»

ВСУ продолжают перебрасывать тяжелое вооружение в Донбасс, за последнюю неделю в регионе обнаружены пять ЗРК "Бук" и четыре РСЗО "Ураган", заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Обновлено в 07:53
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В Москве началось шествие Бессмертного полка

Организаторы рассчитывают, что в сегодняшней акции примут участие около миллиона человек.
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Заслуженный пилот назвал вероятные ошибки экипажа SSJ-100

Обновлено вчера в 22:51
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Китай продолжит торговать с Ираном и Венесуэлой вопреки позиции США

Китай намерен продолжать поддерживать с Ираном и Венесуэлой торгово-экономические отношения вне зависимости от позиции и давления США.
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Пожар произошел в неэксплуатируемом здании на территории завода пластмасс в Омске, открытое горение ликвидировано, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМЧС по региону.
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«Байер» объявил о переходе Демирбая из «Хоффенхайма»

Полузащитник «Хоффенхайма» Керем Демирбай стал игроком «Байера».
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Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
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В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника

В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
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На Украине неизвестные повредили памятник воинам Второй мировой войны

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Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения

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«Дождь»: билеты на парад Победы в Москве не достаются ветеранам

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Назван простой способ сбросить лишний вес к лету

Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
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Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды

В Москве отменили воздушную часть парада по случаю 74-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в связи с непогодой.
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Google объявила о выпуске 53 новых эмодзи для бета-версии нового десятого Android на телефонах Pixel.
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Сборная России возложила цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе

Игроки сборной России посетили мемориал павшим воинам в Великой Отечественной войне в Братиславе и возложили цветы, отдав дань памяти.
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